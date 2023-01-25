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Borsada spekülasyon nedir? Spekülatif borsa yatırımı ne demek?

07.01.2023 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temelde kâr elde etmek için yapılan spekülasyon, yatırımcıların sıklıkla araştırdığı bir konudur. Bu işlem sayesinde döviz, borsa ve yerel para birimi gibi yatırım araçları üzerinde kazanç elde edilmesi amaçlanır. Dolayısıyla spekülasyon, spekülatörler tarafından belli tahminler doğrultusunda gerçekleştirilen bir işlemdir. Ancak bu işlemin başarıyla sonuçlanabilmesi için yatırımcıların belli parametreleri incelemeleri gerekir. Çünkü spekülatör sistemi kavramadığı zaman kayıpla karşılaşabilir.

Borsada spekülasyon nedir? Spekülatif borsa yatırımı ne demek?

İçindekiler

  • Borsada spekülasyon nedir?
  • Spekülatif borsa yatırımı ne demek?
  • Spekülasyonun özellikleri nelerdir?
  • Spekülasyon nasıl yapılır?
  • Spekülasyon neden yapılır?

Türkçeye "vurgunculuk" olarak geçse de yasal bir işlem olan spekülasyon döviz, borsa ve yerel para birimi gibi yatırım araçları üzerinde gerçekleştirilir. Pek çok yatırımcının uyguladığı bu işlemde kazanç elde etmek hedeflenir. Ancak spekülasyon işleminin kazanç ile sonuçlanması amacıyla belli başlı faktörler dikkate alınmalıdır. Ülkenin ekonomik durumu, piyasa hareketleri ve alım satım işlemine konu olan yatırım aracı ise dikkat edilmesi gereken parametreler arasındadır.

Borsada spekülasyon nedir?

Genelde yatırımcılar tarafından yüksek kazanç elde etmeye yönelik yöntemler sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda spekülasyonun ne olduğuna da yanıt sunulması gerekir. Piyasa koşullarının değerlendirilmesi ile gelecekteki fiyatlara bağlı olarak risk alıp yatırım yapmaya spekülasyon denilir. Yani borsa, yerel para birimi veya döviz gibi yatırım araçları üzerinde tahmine bağlı olarak işlem yapılması spekülasyon olarak adlandırılır. Bu işlemi gerçekleştiren kişilere de spekülatör denildiği söylenebilir. Spekülasyonun "vurgunculuk" olarak Türkçeleştirilmiş olmasının nedeni spekülatörlerin işlemlerine bağlı olarak borsada fiyatların yükseliş ya da düşüş göstermesidir.

Spekülatif borsa yatırımı ne demek?

Risk alınarak yapılan bir işlem olan spekülasyon, özellikle borsa kapsamındaki yatırım araçları ile gerçekleştirilir. İşlemi gerçekleştirirken alacağı riskleri bilerek buna bağlı olarak hareket eden spekülatör, borsada kağıdı düşük fiyattan almayı amaçlar. Yani spekülatör, borsada düşük fiyattan hisse alıp yüksek fiyattan satmayı hedefler. Böylelikle spekülasyon yapılmış olur ve spekülatör yani yatırımcı yüksek kazanç elde etmeyi amaçlar.

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Spekülasyonun özellikleri nelerdir?

Yatırımcıların sıklıkla sorguladıkları spekülasyon özellikleri, birkaç madde ile açıklanabilir. Bu bağlamda spekülasyonun ön plana çıkan spekülasyonun özellikleri:

  • Yüksek risk barındıran bir işlem olarak nitelendirilir.
  • Yapılan tahminlere bağlı olarak varlıklarının bir kısmının veya tamamının kaybedilmesi ile sonuçlanabilen bir işlemdir.
  • Spekülatörlerin tahminleri başarılı ise yüksek kazanç elde edilmesi söz konusu olabilir.
  • Genelde yüksek getiri potansiyeline sahip olan yatırım araçları ile spekülatif hareketler gerçekleştirilir.
  • Bu işlem sayesinde kısa süreli olarak riskli alım ve satımlardan kazanç elde etmek mümkün olabilir.
  • Spekülasyon işlemlerine bağlı olarak piyasadaki işlem hacmi de artış gösterebilir ve likidite oranının arttığı görülebilir.
  • Artışlar yatırımcıların beklentilerini karşılamaları için zemin hazırlar.

Spekülasyon nasıl yapılır?

Kısa vade içerisinde düşük fiyat ile alınan hissenin yatırımcının tahminleri doğrultusunda belli bir süre sonra yüksek fiyata satılmasıyla spekülasyon işlemi tamamlanır. Yani geleceğe yönelik spekülasyon işlemi tahminleri büyük önem arz eder. Spekülasyon işleminde yatırımcı yani spekülatörün tahminlerinin başarılı olması, bu sürecin sonunda kazanç elde etmesini mümkün kılabilir. Dolayısıyla yatırımcılar spekülasyon işlemlerinde pek çok parametreyi göz önünde bulundurmalıdır. Bu parametreler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • İşleme konu olan ülkenin ekonomik durumu
  • Piyasanın mevcut durumu
  • Hissenin geçmiş döneme dair hareketleri

Spekülasyon neden yapılır?

En basit tanımı ile spekülasyon, tahminler çerçevesinde düşük fiyata alınan bir hissenin daha yüksek fiyata satılmasıdır. Dolayısıyla spekülasyonun yapılmasının amacı temelde kazanç elde etmektir. Yine olası krizleri önlemek ya da kriz durumlarında çıkış yolu bulmak için bu yöntem uygulanabilir. Çünkü spekülasyon işlemiyle birlikte yatırımcının kısa sürede kar elde etmesi olasıdır. Özellikle ülke ekonomisi iyi bir durumda ise spekülasyon işlemi tercih edilerek kâr elde edilmesi mümkün olabilir.

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