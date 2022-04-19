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Ölü kedi sıçraması nedir? Ölü kedi sıçraması (dead cat bounce) hareketi ne anlama gelir?

17.04.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölü kedi sıçraması, geleneksel veya kripto para borsalarında görülen ters yönde bir harekettir. Uzun süre değer kaybeden finansal piyasa ürünlerinde yükselme hareketinin ortaya çıkması olarak özetlenebilir. Ölü kedi sıçraması, genellikle deneyimli yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen atakla ortaya çıkar. Ancak sıçrama tamamlanıncaya kadar yukarı yönlü trendle karıştırılması olasıdır. Bu nedenle yatırımcılar durumu fark edemeyebilir. Ölü kedi sıçraması nedir ve ne anlama gelir?

Ölü kedi sıçraması nedir? Ölü kedi sıçraması (dead cat bounce) hareketi ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Ölü Kedi Sıçraması Nedir?
  • Ölü Kedi Sıçraması Neden Olur?
  • Ölü Kedi Sıçraması Sonrası Ne Yapılır?

Ölü kedi sıçraması finansal bir terimdir. Finansal piyasalarda meydana gelen birtakım değişimleri ifade eder. Büyük çaplı, hızlı ve sürekli düşüşlerin ardından gelen yükselmeleri ve sonrasında düşüşün devam etmesini açıklamak için kullanılır. Fark edilmesi zor olan bu hareket, yatırımcılara kar veya zarar getirebilir.

Ölü Kedi Sıçraması Nedir?

Ölü kedi sıçraması, yabancı piyasalarda Dead Cat Bounce olarak adlandırılan bir durumdur. Aslında bu ifade kendi kendini açıklar. Ölü kedi sıçraması, ölü bir kedi bile çok hızlı düştüğünde sıçrar mantığından ismini alır.

Uzun zamandır yaşanan düşüşlerde, düşüş trendinin hakim olduğu, piyasaların ayı sezonuna girdiği dönemlerde ortaya çıkar. Yaşanan hızlı ve yüksek çaplı düşüşler, beraberinde bir düzeltme getirir. Bu düzeltmede fiyatlar yukarı çıkar. Yaşanan yükseliş ise sadece bir sıçramadır ve bu sıçramadan sonra trend aşağı yöne devam eder.

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Ölü Kedi Sıçraması Neden Olur?

Ölü kedi sıçraması, büyük yatırımcılar, yani balinalar tarafından yapılabilir. Piyasa uzun süreli bir düşüş yaşandığında ve yatırım varlıkları için yeni alıcı bulunmadığında, balinalar müdahale eder. Fiyatı yükseltecek hamleler yaparak suni bir şekilde yükseliş yaratırlar. Bu yükselişin ölü kedi sıçraması olduğunu fark eden yatırımcılar, ellerindeki varlıkları yüksek meblağlara satarlar. Bu küçük çaplı yükselişin ardından piyasa düşmeye başlar. Hatta yükselişten önceki değerden de aşağılara iner.

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Ölü kedi sıçraması sadece suni olarak yapılmaz. Piyasanın uzun süre düştükten sonra artık en dibi bulduğunu, daha fazla düşmeyeceğini değerlendiren yatırımcılar, satın alım yaparlar. Bu alımları fark eden daha büyük yatırımcılar, fiyat düşükken satın alım gerçekleştirirler. Yükselişte ise satarlar. Yani ölü kedi sıçraması, deneyimli yatırımcılar tarafından avantaja çevrilen bir durumdur.

Ölü kedi sıçraması, tahmin edilebilir. Uzun süreli düşüşlerin ardından gelen yükselişler için finansal analistler, ölü kedi sıçraması olabileceğini söylemektedir. Piyasalarda birkaç sene deneyim kazanmış yatırımcılar da böyle zamanlarda ölü kedi sıçramasını hatırlar. Dead cat bounce, fark edildiğinde avantaja çevrilir.

Ölü Kedi Sıçraması Sonrası Ne Yapılır?

Ölü kedi sıçramasını öngören biri short veya long pozisyon alabilir. Bu şekilde pek çok yatırımcı kazanç elde etmektedir. Ancak ölü kedi sıçramasını yukarı yönlü trendden ayırmak zordur. Çoğu zaman bu bir tahmindir ve sadece sıçrama tamamlandığı zaman kesin olarak anlaşılır.

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Kripto para
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