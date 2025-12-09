16 Aralık 2025 BİM aktüel haftanın önerileri kataloğu yayında!

Bu hafta BİM’e süt ve süt ürünlerinden Pepsi, Lipton, Cheetos, Milka ve Haribo gibi atıştırmalık ve içeceklere pek çok ürün raflarda yerini alıyor. Temizlik ve kişisel bakım tarafında ise Peros deterjan, Hyper Hypo çamaşır suyu, Domestos WC blok, Finish Quantum kapsüller, Sofia kağıt ürünleri ve Duru duş jeli gibi pek çok seçenek mevcut. Ayrıca Naturalove makyaj aksesuarları, Molped hijyenik pedler ve çocuk-bebek ürünleri de bu haftanın dikkat çeken diğer fırsatları arasında bulunuyor.

Aknaz yarım yağlı taze beyaz peynir 269 TL

Erpiliç bütün piliç 54,90 TL

Teksüt tam yağlı taze kaşar peyniri 299 TL

Aknaz yarım yağlı tost peyniri 299 TL

Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 229 TL

Bahçıvan tam yağlı süzme peynir 109 TL

Pınar labne 3x180 gr 149 TL

Aytaç piliç sucuk 79 TL

Aytaç piliç jülyen sosis 79 TL

Sinangil irmik 26 TL

İçim %0,5 yağlı süt 1 litre 27,25 TL

Dost az yağlı yoğurt 3000 gr 99 TL

İçim %3 yağlı yoğurt 3 kg 139 TL

İçim laktozsuz kefir 1 litre 64,50 TL

Bonfilet dana kıyma 1000 gr 499 TL

Sarp et dana döner 500 gr 249 TL

Feast tırtıklı patates 1000 gr 85 TL

Feast taze fasulye 450 gr 42,50 TL

Porsi10 gurme içli köfte 320 gr 82,50 TL

Gedik piliç döner 500 gr 129 TL

Femur ilikli kemik suyu 6x80 gr 49 TL

İçim ayran 200 ml 7,75 TL

Pepsi / lipton içecek çeşitleri 4x250 ml 99 TL

Perfect delight kuru meyve çeşitleri çekirdeksiz yumuşak hurma 200 gr / yumuşak incir 150 gr 62 TL

Cheetos mısır çerezi 240 gr 89 TL

Ruffles original / doritos taco cips 319 gr 94,50 TL

Fellas protein bar 45 gr 59 TL

Miskos antep fıstıklı rulo pişmaniye 220 gr 75 TL

Miskos kakao kaplamalı pişmaniye 200 gr 75 TL

Miskos çekme helva çeşitleri 240 gr 75 TL

Miskos sade ve kakaolu pişmaniye 150 gr 45 TL

Haribo altın ayıcık orman meyveleri aromalı yumuşak şeker 200 gr 49 TL

Milka kakaolu fındık kreması 600 gr 179 TL

Eti cin çilek soslu bisküvi 3x114 gr 55 TL

Luppo bitter çikolatalı & portakal jöleli sandviç kek 182 gr 59 TL

Alpia çıtır çilek ve yoğurt dolgulu sütlü tablet çikolata 100 gr 65 TL

Ferrero rocher çikolata kaplı fındıklı gofret 37,5 gr 45 TL

Merci stick çikolata 250 gr 198 TL

Toffifee bütün fındıklı karamel dolgulu çikolata 200 gr 139 TL

Knoppers minis fındıklı & sütlü gofret 200 gr 189 TL

Werther’s original karamelli şeker 150 gr 69 TL

Nestle kitkat chunky çikolata kaplamalı fındıklı gofret 38 gr 25 TL

Red bull şekersiz enerji içeceği 250 ml 45 TL

Doğanay gurme acılı şalgam suyu 2 litre 55 TL

Sırma limonlu tuzlu mineralli gazlı içecek churchill 6x250 ml 89 TL

Doğadan bardak poşet yeşil çay mango & lime 49,50 TL

Nescafe çözünebilir kahve gold 150 gr 229 TL

Peros toz deterjan beyazlar ve renkliler 10 kg 299 TL

Jenny & willy bebek bezi aylık paket 319 TL

Peros çamaşır yumuşatıcısı pembe güller & lavanta bahçesi 5 kg 125 TL

Hyper hypo ultra çamaşır suyu 3700 ml 99 TL

Finish quantum özel seri bulaşık makinesi kapsül 80'li 369 TL

Sleepy sensitive ıslak havlu 3x90'lı 79 TL

Sofia tuvalet kağıdı pamuk katkılı 79 TL

Sofia kağıt havlu pamuk katkılı 8'li 79 TL

Miss sıvı bulaşık deterjanı 4 kg 99 TL

Bind activit çamaşır makinesi temizleyici 250 ml 29 TL

Domestos wc blok 5'li 149 TL

Papia platinum çek-al mendil 125'li 29 TL

Molped hijyenik ped pure & soft gece 30'lu 99 TL

Molped günlük ped incecik 80'li 99 TL

Naturalove temalı peçete cut out 20'li 59 TL

Naturalove kardan adam kutulu makyaj süngeri seti 5'li 179 TL

Naturalove cımbız silikon kapaklı 99 TL

Naturalove makyaj aksesuarı seti 5 parça 229 TL

Parfüm kadın angie / erkek r95 100 ml 249 TL

Repute deodorant kadın 150 ml 65 TL

Simmy slip kadın m/l/xl 50 TL

And ters havlu kısa konç çorap kadın 29 TL

And tam havlu kısa konç çorap kadın 29 TL

Clear şampuan legend ronaldo / legend kenan 500 ml 125 TL

Duru duş jeli 650 ml 69 TL

Fax sıvı sabun 3000 ml 79 TL

Duru katı sabun hydropure 4x135 gr 99 TL

