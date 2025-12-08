A101 aktüel katalogda elektrikli ısıtıcı fan var! 11 Aralık 2025 A101 katalog yayında!

Bu hafta A101’e elektronik, küçük ev aletleri, temizlik ürünleri, kamp malzemeleri, oyuncak kategorileri ve eve yönelik pek çok farklı ürün geliyor. Kiwi su sebilinden SEG buzdolabı ve bulaşık makinesine; HI-LEVEL ve Samsung televizyondan English Home küçük ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Motosiklet ve elektrikli moped seçeneklerinin yanında balıkçılık ekipmanları, termoslar, kamp yatağı gibi outdoor ürünler de katalogda yer alıyor. Daha fazlası için hadi, içeriğe geçelim!

Samsung 58' uhd smart tv 29,999 TL

Hi-level 32" frameless hd ready android 14 smart tv 5,499 TL

Jvc 70' 4k ultra hd smart tv 29,999 TL

Hi-level 40' fhd smart tv 7,599 TL

Philips kulaküstü bt kulaklık 999 TL

Trax bluetooth hoparlör şarj standı 999 TL

Go smart bt kulaklık 329 TL

Philips led ampul 79,50 TL

Duracell 10.000 mah powerbank 799 TL

Kiwi 3 musluklu su sebili 5,999 TL

Seg kombi buzdolabı 21,999 TL

Seg bulaşık makinesi 13,999 TL

English home tost makinesi 1,999 TL

English home türk kahve makinesi 1,599 TL

English home saç kurutma makinesi 899 TL

English home multi blender seti 2,199 TL

Arzum cyclone süpürge 8,999 TL

Hometech çelik kettle 539 TL

Kiwi elektrikli ısıtıcı fan 599 TL

Pierre cardin erkek bakım seti 899 TL

English home kablolu dik süpürge 1,499 TL

Aprilla dijital banyo baskülü 299 TL

Sinbo cam çay seti 1,299 TL

Revolt 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL

Volta iki tekerlekli elektrikli moped 29,990 TL

Apec üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL

Apec üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL

English home çift kişilik lastikli çarşaf 349 TL

English home tek kişilik lastikli çarşaf 259 TL

Pamuklu kırlent kılıfı 159 TL

Kadın tam fermuarlı polar 299 TL

Kadın ekose pijama takımı 399 TL

Kadın kaşkorse düğmeli atlet 75 TL

Erkek desenli boxer 69,50 TL

Kadın / erkek soket çorap 5'li 89,50 TL

Kadın termal sporcu tayt 139 TL

Erkek ribana fanila 99,50 TL

Kabin boy pp valiz 685 TL

Orta boy pp valiz 755 TL

Pp makyaj çantası 299 TL

Kahve fincan takımı 349 TL

Promer lux ütü masası 1,099 TL

Promer lux kanatlı kurutmalık 599 TL

Peluş taç 49,50 TL

Dikey takı organizeri 99,50 TL

Toka & çorap düzenleyici 20 TL

Pazar arabası 399 TL

4+1 merdiven 799 TL

Sihirli çöp kovası 18 TL

İnci diş fırçalık 2'li 29,50 TL

Banyo seti 5'li 449 TL

Silikon mandal 10'lu 39,50 TL

Çamaşır ipi 17,50 TL

Plastik kumbara 19,50 TL

Plastik askı 44,50 TL

İkili gırgır 29,50 TL

Karma fırça ürünleri 39,50 TL

Hamarat faraş 29,50 TL

Saplı fırçalı faraş 89,50 TL

Vip ahmet sopa + mop seti 249 TL

Vip ahmet yedek bez 2'li 109 TL

Vip ahmet iki kat raflı düzenleyici 89,50 TL

Tuvalet fırçası 49,50 TL

Yaka ve tırnak fırçası 15 TL

Şişe ve biberon temizleme fırçası 29,50 TL

Çok amaçlı bambu kutu 249 TL

3 katlı üçgen raf 179 TL

Fisher price sesli ve ışıklı eğitici lazımlık 549 TL

Escamo kamp yatağı 1,299 TL

Escamp mıknatıslı çelik termos 629 TL

Fener & kamp lambası 149 TL

İzolasyonlu balıkçı çantası 379 TL

Paslanmaz 3 bardaklı çelik termos 449 TL

Balıkçı makası 55 TL

Balıkçı filesi 129 TL

Olta seti 499 TL

Erkek eva yağmur çizmesi 219 TL

Bardaklıklı takım çantası 279 TL

Olta aksesuar seti 229 TL

Olta zili 29,50 TL

Fosfor çubuğu 45 TL

Olta kancası 5'li 55 TL

Olta sehpası 289 TL

Olta misinası 99,50 TL

Klipsli fırdöndü 49,50 TL

Sahte balık çeşitleri 7,5 cm 59,50 TL

Sahte balık çeşitleri 11 cm 74,50 TL

