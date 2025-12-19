2026'ya kalan katbekat fazla ödeyecek! Emekliler dikkat: Maaşınızdan kesilecek

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu düzenleme ile "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı hükmündeki ilgili prim oranları değiştirildi.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında prim oranında artış yapıldı. Asgari ücretin 7,5 katı uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarıldı.



BORCU OLANDAN KESİNTİ YAPILACAK!

Aynı zamanda yaşını doldurmuş ancak prim günü eksik olan emekli adayları için de 1 Ocak itibarıyla emeklilik için prim borçlanması yapacakların daha fazla ödeme yapacak. En önemli uygulamalardan biri de SGK’ya borcu olan ve SGK’dan aylık alan kişilerin aylıklarından kesinti yapılacak olması.

Yapılacak olan kesinti ise yüzde 25 olarak belirlendi. Böylece prim, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları aylıklardan tahsil edilecek.



31 ARALIK'A KADAR BAŞVURU YAPILMALI

Doğum borçlanması hariç tüm borçlanmaların oranı %32'den %45'e çıkarılacak. Ocak ayında asgari ücret artacağı için borçlanmaların maliyeti de yükselecek. Geçmiş prim borçları silinmiş Bağ-Kur'luların günlerini yeniden canlandırmak için yaptıkları ihya ödemeleri artık %45 oranından hesaplanacak. Esnafın mevcut düşük oranlardan yararlanması için bu ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.



EMLAK VERGİSİNDE DÜZENLEME

Emlak Vergisi 2026 yılında bina ve arsa vergi değerleri, 2025 yılı vergi değerinin iki katını geçemeyecek. Aynı uygulama 2027-2029 arasında da devam edecek. Konut kira gelirlerinde ise kullanılan konut kredisi faizinin matrahtan düşülmesi uygulaması kaldırıldı.