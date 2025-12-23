28 bin 75 TL’ye ekonomistlerden tepki: 2026 asgari ücret zammında 'açlık sınırı' vurgusu

Türkiye'nin gözü kulağı bugün asgari ücret haberlerindeydi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından beklenen rakam geldi. 2026 asgari ücret yüzde 27 oranında zamla 28 bin 75 olarak belirlendi.

EKONOMİSTLERDEN 'AÇLIK SINIRI' TEPKİSİ

Ekonomistler yeni asgari ücret zammına ilk yorumlarını sosyal medyadan paylaştı. Yorumlarda 'açlık sınırı' vurgusunun yer alması dikkat çekti.

"OLAN ÜCRETLİYE OLDU"

İşte ekonomi uzmanlarının 2026 asgari ücret yorumları...

İris Cibre: Aralıkta açlık sınırı, 1% artış olsa, 30126 TL. Asgari ücret yıla doğrudan 7.3% aşağıdan başlıyor. TCMB hesabına göre yıllık enflasyona etkisi, iki çeyrek içinde tamamlanmak üzere, 2,7 puan. Hep diyorum ya, olan ücretliye oldu...

Aziz Çelik: Asgari ücret rezaleti! Asgari ücret açlık sınırının bile altında belirlendi.

"ÇOK YAZIK"

Uğur Gürses: 2026'nın sözü "Geçim" olmalı. Asgari ücretin % 27 oranında artışı, kötü bir ortalama bakkal hesabına dayanıyor olmalı: Bu yıl yüzde 31'le biter, gelecek yılsonu enflasyon beklentisi mali piyasada yüzde 23 civarında; topla-böl 2'ye= yüzde 27 demiş olmalılar. Çok yazık...

Mahfi Eğilmez: 28.075 TL olarak açıklanan 2026 yılı asgari ücreti 2025 yılı Kasım ayı açlık sınırının (29.828 TL) altında belirlenmiş oldu. Benim önerim 33.333 TL idi.