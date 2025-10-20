A101'e kamp malzemeleri geliyor! İşte 23 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

A101 bu hafta neler var diye merak edenler için dopdolu bir katalog yayında! 23 Ekim Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu, mutfaktan kamp alanına, temizlikten teknolojik ürünlere kadar her ihtiyaca hitap eden fırsatlarla dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı elektronik eşyalar, ev tekstili ürünleri, kamp ekipmanları, atıştırmalıklar ve çocuklar için eğlenceli oyuncaklar A101 kataloğunda. İşte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde indirim var

A101 kataloğu bu hafta mutfağını yenilemek, atıştırmalık dolabını doldurmak ve sofralarına lezzet katmak isteyenler için birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her anı düşünülerek hazırlanan bu katalogda, Ülker SürMix çilekli sürme peyniri 37,50 TL, SuperFresh dondurulmuş parmak patates ise sadece 99,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı televizyon, dikey süpürge, mouse ve dahası

A101 aktüel fırsatları bu hafta teknolojiden mutfağa, ev konforundan kişisel bakıma kadar yaşamı kolaylaştıran ürünlerle dolu. Şık tasarımı ve güçlü performansıyla Samsung mikrodalga fırın 3.599 TL, sinema keyfini eve taşıyan Toshiba 65 inç UHD Android TV ise 25.999 TL fiyatla öne çıkıyor.

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Samsung akıllı televizyonlarda indirim başladı, burada.

Üstün performansı uygun fiyatla buluşturan laptoplarda indirim var. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

A101 kataloğunda beyaz eşya rüzgarı

A101 katalog bu hafta, teknolojiyi ve tasarımı günlük yaşamın içine ustalıkla taşıyor. Kırmızı retro çizgileriyle mutfağa karakter katan Kiwi mini buzdolabı 8.499 TL, sessiz ve güçlü performansıyla öne çıkan SEG çamaşır makinesi ise 10.999 TL fiyatla raflarda yerini alıyor

Sofranın ve mutfağın yeni favorileri A101 Aktüel Kataloğunda!

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfaklarda olmazsa olmaz pratik mutfak gereçlerinde indirim var. İndirimdeki ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Kahvaltı takımlarındaki indirim kaçmaz. Ürünler burada.

A101 Kataloğunda her evde olması gereken el aletleri

A101 katalog bu hafta, tamirat işlerini kolaylaştıracak pratik ve dayanıklı ürünleriyle dikkat çekiyor. Her evin elinin altında olması gereken 14” takım çantası 199,50 TL, kış öncesi aracına bakım yapmak isteyenler için -30 derece antifrizli cam suyu ise 145 TL fiyatla raflarda yer alıyor. Hem profesyonellerin hem de kendi işini kendisi halletmeyi sevenlerin ilgisini çekecek bu ürünler, işleviyle olduğu kadar fiyatıyla da cazip.

Sizin için el aletleri seçtiklerimiz

El aletlerindeki indirimlere buradan inceleyebilirsiniz.

A101'de bu hafta kamp tutkunlarını sevindirecek ürünler var

A101 aktüel kataloğunda bu hafta doğada özgürlüğü sevenler için pratik ve dayanıklı kamp ekipmanları var. Çakmaklı kartuş ocağı 399 TL, üçlü tencere seti ise 999 TL.

Sizin için seçtiklerimiz

Kampçıların favorisi olacak kamp malzemelerinde kaçırılmayacak fiyatlar burada sizi bekliyor.

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

Evde geçirdiğin zamanı daha keyifli kılmak bazen küçük değişimlerle mümkün. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda pratik organizerler, yumuşacık battaniyeler ve zarif çarşaflar yaşam alanına sıcak bir dokunuş katıyor.

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Nevresim takımlarında indirim devam ediyor. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünleri inceleyebilirsiniz.

Battaniyelerde fiyatlarda düştü,burada.

Evcil dostlara ve miniklere özel ürünler A101'de

A101 kataloğunda bu hafta miniklerin oyun dünyasına neşe katacak, evcil dostların da yüzünü güldürecek ürünler dikkat çekiyor. Eğlenceli oyuncak arabalar ve lisanslı makyaj setleri kadar, kediler için özel formüle edilmiş mamalar da öne çıkanlar arasında.

Sizin için seçtiklerimiz

Çeşit çeşit oyuncaklarda fiyatlar en dipte, burada.

Evcil hayvanları sevindirecek uygun fiyatlı ve kullanışlı ürünler indirime girdi. Buradan ürünlere ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 20 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.