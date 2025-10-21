Tarım Kredi Kooperatif Marketi'ne çelik tencereler geliyor! İşte haftanın Tarım Kredi Kooperatif Market Kataloğu

Tarım Kredi aktüel kataloğu, bu hafta alışveriş listelerini yeniden düzenletecek kadar iddialı indirimlerle dikkat çekiyor. Gıda, temizlik, mutfak ve kişisel bakım ürünlerinde cazip fiyatlar öne çıkıyor. Katalog detayları içeriğimizde...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kat kat fırsatlarla dolu Tarım Kredi Market Kataloğu

21-27 Ekim tarihleri arasında geçerli Kat Kat Fırsat kataloğunda gıdadan temizlik ürünlerine, zeytinyağından kahveye kadar her kategoride dikkat çeken indirimler yer alıyor. Bu haftanın Kat Kat Fırsat kataloğunu değerlendirerek hem bütçenizi koruyabilir hem de kışa hazırlığınızı keyifle tamamlayabilirsiniz.

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Tarım Kredi'de Fırsat Günleri başladı!

22 Ekim–5 Kasım tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi kataloğunda çelik tencerelerden porselen kahve takımlarına pek çok üründe cazip fiyatlar var Bu haftaki fırsatlar arasında kaliteli pişirme gereçleri ve şık sofra ürünleri öne çıkıyor. Sezonun en cazip indirimlerini yakalamak için Fırsat Günleri kataloğunu mutlaka inceleyin.

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerinde fiyatlar düştü! Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Şık sofraların olmazsa olmazı yemek takımlarında indirim başladı, burada.

Bu haftanın yıldız ürünleri Yetişen Alır kataloğunda

20 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında geçerli Yetişen Alır kataloğu, birbirinden avantajlı fırsatlarla dolu. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, atıştırmalıklardan içeceklere her ürün, kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. Tirebolu 42 Çay 1000 g 197 TL, Soli Automat 8 kg çamaşır deterjanı ise 175 TL’den satışta. Tarım Kredi Kooperatifi'nın Yetişen Alır kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!

Tarım Kredi Buldun Aldın Kataloğu yayında

20 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Buldun Aldın aktüel kataloğunda, “1 Alana 1 Bedava” fırsatlarıyla dolu alışveriş günleri başladı! Yayla salata karışımlarından çay çeşitlerine kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Doğuş Karadeniz Çayı 1000 g sadece 195 TL, Kocatepe Türk Kahvesi 54,50 TL!

Bu içerik 21 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.