BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
ChatGPT: BİM kataloğu bu hafta, teknolojiden spora, mutfaktan ev konforuna kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Hem fonksiyonel hem de uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı bu haftaki BİM aktüel kataloğunda; Stanley termos, Kumtel ısıtıcılar, spor ekipmanları, eğitici oyuncaklar, şık porselen tabaklar ve evinizi güzelleştirecek dekoratif ürünler yer alıyor. Katalog, 24 Ekim – 30 Ekim tarihleri arasında geçerli. Peki, bu hafta BİM kataloğunda neler var? Detaylar içeriğimizde...

24 Ekim - 30 Ekim tarihinde geçerli BİM aktüel kataloğunda bu hafta her zevke ve ihtiyaca uygun onlarca ürün bir araya geliyor! “BİM’de bu hafta neler var?” diye merak edenler için söyleyelim; teknolojiden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden spor ekipmanlarına kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. 55 inç QLED televizyon, Stanley termoslar, Kumtel ısıtıcılar, MaxFit spor ekipmanları, rengârenk terlik modelleri, çocuklara özel oyuncaklar ve şık porselen tabak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Bu hafta BİM’e neler gelecek? İşte detaylar...
Akıllı televizyon, dikey süpürge, mini ütü ve dahası

BİM e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 1

BİM Aktüel fırsatları bu hafta da evinize teknoloji ve konfor getiriyor. 55 inç SENNA Frameless Ultra HD QLED Google TV 16.900 TL’lik fiyatıyla sinema keyfini evinize taşıyor. Homend 1351H Waffle Makinesi ise sadece 1.490 TL

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1190 TL!

BİM e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 2

BİM Aktüel katalog bu hafta soğuk günlerde içinizi ısıtacak fırsatlarla dolu. Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1.190 TL, 9 dilim yağlı radyatör 2.390 TL, fanlı ısıtıcı ise sadece 699 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Stanley termos BİM kataloğunda

BİM e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 3

BİM e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 4

BİM kataloğunda bu hafta spor tutkunlarına özel fırsatlar yer alıyor. MaxFit titreşim veren spor aleti 2.199 TL, denge topu bosu ise 1.090 TL. Evde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünlerle spor keyfini dilediğiniz zaman yaşayabilirsiniz.

BİM kataloğunda çocukları sevindirecek oyuncaklar da var

BİM e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 5

BİM market kataloğunda bu hafta hem çocukların hem de içindeki çocuğu yaşatanların yüzünü güldürecek ürünler var. 3D - 2D çift taraflı Prime3D puzzle 279 TL, Superman figür ise 379 TL fiyatıyla raflarda yerini alıyor.

Soğuk günlerde ayaklarınızı sıcacık tutacak terlikler

BİM e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 6

BİM aktüel kataloğunda bu hafta ev konforunu artıracak yumuşacık terlik modelleri öne çıkıyor. Çizgili terlik kadın modeli 65 TL, ponponlu terlik ise 99 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM Aktüel Kataloğunda sofralar ve mutfaklar şenleniyor!

BİM e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 7

BİM e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 8

BİM aktüel kataloğunda bu hafta mutfakta işinizi kolaylaştıracak ve sofralarınıza şıklık katacak ürünler yer alıyor. Kütahya Porselen tekli tabak çeşitleri 75 TL, düdüklü tencere ise 999 TL.

Bu içerik 20 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

