BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

24 Ekim - 30 Ekim tarihinde geçerli BİM aktüel kataloğunda bu hafta her zevke ve ihtiyaca uygun onlarca ürün bir araya geliyor! “BİM’de bu hafta neler var?” diye merak edenler için söyleyelim; teknolojiden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden spor ekipmanlarına kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. 55 inç QLED televizyon, Stanley termoslar, Kumtel ısıtıcılar, MaxFit spor ekipmanları, rengârenk terlik modelleri, çocuklara özel oyuncaklar ve şık porselen tabak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Bu hafta BİM’e neler gelecek? İşte detaylar...

Akıllı televizyon, dikey süpürge, mini ütü ve dahası

BİM Aktüel fırsatları bu hafta da evinize teknoloji ve konfor getiriyor. 55 inç SENNA Frameless Ultra HD QLED Google TV 16.900 TL’lik fiyatıyla sinema keyfini evinize taşıyor. Homend 1351H Waffle Makinesi ise sadece 1.490 TL

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1190 TL!

BİM Aktüel katalog bu hafta soğuk günlerde içinizi ısıtacak fırsatlarla dolu. Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1.190 TL, 9 dilim yağlı radyatör 2.390 TL, fanlı ısıtıcı ise sadece 699 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Stanley termos BİM kataloğunda

BİM kataloğunda bu hafta spor tutkunlarına özel fırsatlar yer alıyor. MaxFit titreşim veren spor aleti 2.199 TL, denge topu bosu ise 1.090 TL. Evde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünlerle spor keyfini dilediğiniz zaman yaşayabilirsiniz.

BİM kataloğunda çocukları sevindirecek oyuncaklar da var

BİM market kataloğunda bu hafta hem çocukların hem de içindeki çocuğu yaşatanların yüzünü güldürecek ürünler var. 3D - 2D çift taraflı Prime3D puzzle 279 TL, Superman figür ise 379 TL fiyatıyla raflarda yerini alıyor.

Soğuk günlerde ayaklarınızı sıcacık tutacak terlikler

BİM aktüel kataloğunda bu hafta ev konforunu artıracak yumuşacık terlik modelleri öne çıkıyor. Çizgili terlik kadın modeli 65 TL, ponponlu terlik ise 99 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM Aktüel Kataloğunda sofralar ve mutfaklar şenleniyor!

BİM aktüel kataloğunda bu hafta mutfakta işinizi kolaylaştıracak ve sofralarınıza şıklık katacak ürünler yer alıyor. Kütahya Porselen tekli tabak çeşitleri 75 TL, düdüklü tencere ise 999 TL.

