A101'e kule tipi vantilatör geliyor! 9 Temmuz 2026 A101 kataloğu

A101, 9 Temmuz kataloğunda iPhone 17 ve Samsung Galaxy S25 akıllı telefonlar ve televizyonlar, Seg beyaz eşyalar ve Kiwi mutfak aletleri öne çıkıyor. Samsung klimalar, dikey süpürge ve su sebili gibi Xiaomi ev aletleri öne çıkıyor. Alexander McQueen ayakkabılar, Coach çantalar ile Birkenstock ve Crocs terlikler ise kataloğu tamamlıyor! İşte detaylar!
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Iffalcon 65" u65a 4k uhd smart google tv 29,999 TL
- Iffalcon 65" u65a 4k uhd smart google tv 29,999 TL
- Iffalcon 32" 555a fhd qled tv 8,999 TL
- Nordmende 65" q65nm1105 4k whale qled tv 24,999 TL
- Nordmende 50" q50nm1105 qled tv 15,499 TL
- Nordmende 55" q55nm1105 qled tv 17,999 TL
- Samsung 70u8000f 70" uhd smart tv 43,999 TL
- Hi-level hl55quprl-w02s 55" frameless uhd qled webos tv 18,999 TL
- Samsung qe50q7faauxtk 50" qled tv 28,999 TL
- Samsung QE65QN70FAUXTK 4K ultra hd neo qled tv 60,999 TL
- LG NanoCell 55NANO80A6B 4K ultra hd webos smart led tv 34,999 TL
- Toshiba 70UA5D63DT 4K ultra hd android tv 37,999 TL
- Toshiba 65QV1563DT uhd smart qled tv 29,999 TL
- TCL 65P79LGTV uhd premium qled tv 43,999 TL
- iPhone 17 Pro Max 2 TB cep telefonu 167,999 TL
- iPhone 17 Pro Max 1 TB cep telefonu 146,799 TL
- iPhone 17 Pro Max 512 GB cep telefonu 133,899 TL
- iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu 123,699 TL
- iPhone 17 Pro 256 GB cep telefonu 108,999 TL
- iPhone 17 512 GB cep telefonu 88,999 TL
- iPhone 17 256 GB cep telefonu 77,399 TL
- iPhone 16 Pro Max 256 GB cep telefonu 114,999 TL
- iPhone 16 Plus 512 GB cep telefonu 91,999 TL
- iPhone 15 Plus 512 GB cep telefonu 76,999 TL
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB/1 TB cep telefonu 83,899 TL
- Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB cep telefonu 34,999 TL
- Samsung Galaxy A57 8/256 GB 5G cep telefonu 31,299 TL
- Samsung Galaxy A57 8/128 GB 5G cep telefonu 26,999 TL
- Samsung Galaxy A17 6/128 GB 5G cep telefonu 12,999 TL
- Piranha 7870 bluetooth hoparlör 1,399 TL
- Piranha 5446 kablosuz tripod selfie çubuğu 999 TL
- Noona ikili yaka mikrofonu 599 TL
- Piranha 9985 bluetooth kulak içi kulaklık 549 TL
- Piranha 5520 su buharlı şarjlı el fanı 249 TL
- Piranha 7865 bluetooth hoparlör 479 TL
- Piranha 5568 şarjlı masaüstü fan 199 TL
- Xiaomi Smart Tower Fan 2 vantilatör 5,699 TL
- Xiaomi taşınabilir blender 1,999 TL
- Xiaomi Double Wall elektrikli kettle su ısıtıcısı 2,499 TL
- Xiaomi Smart Kettle 2 Pro EU su ısıtıcısı 3,699 TL
- Xiaomi G20 Max dikey süpürge 12,999 TL
- Xiaomi P20 dikey süpürge 9,499 TL
- Xiaomi musluk tipi su arıtma cihazı 2,299 TL
- Xiaomi MJMY23-A sıcak ve soğuk akıllı su sebili 8,499 TL
- Xiaomi elektrikli pişirici 4,8 l 5,999 TL
- Xiaomi ekmek kızartma makinesi 1,699 TL
- Xiaomi Water Flosser 2 EU ağız duşu 2,999 TL
- Xiaomi tüy toplama cihazı 899 TL
- Xiaomi GL manyetik okuma lambası 999 TL
- Xiaomi Lite EU ayarlanabilir ve katlanabilir masa lambası 1,699 TL
- Xiaomi esnek şarj edilebilir lamba 1,599 TL
- Xiaomi Night Light 3 GL gece lambası 999 TL
- Xiaomi Mi hareket sensörlü gece lambası 2 799 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Seg cm 911s ınv silver çamaşır makinesi 17,999 TL
- Seg cm 911s ınv silver çamaşır makinesi 17,999 TL
- Seg stf 65 mekanik silindirik termosifon 65 l 8,499 TL
- Kiwi kwp-8570 gizli damacanalı dahili otomatik çaycılı sıcak soğuk dijital su sebili 10,999 TL
- Midea tezgah altı buzdolabı 6,399 TL
- Samsung WindFree Premium AR24BFCAMWK/SK 24000 BTU klima 54,999 TL
- Samsung WindFree Premium AR18BFCAMWK/SK 18000 BTU klima 45,999 TL
- Samsung WindFree Premium AR12BFCAMWK/SK 12000 BTU klima 34,999 TL
- Samsung RB50DG601EWWTR kombi no-frost buzdolabı 42,999 TL
- Samsung RT47CG6626S9 no-frost buzdolabı 34,999 TL
- Samsung RT47CG6626WWTR no-frost buzdolabı 32,999 TL
- Samsung DW60DG550FSR bulaşık makinesi 21,499 TL
- Samsung DV90BB5245AEAH çamaşır kurutma makinesi 34,999 TL
- Samsung DV10DG540AEAH çamaşır kurutma makinesi 29,999 TL
- Samsung DV90DG520AEAH çamaşır kurutma makinesi 27,999 TL
- Samsung DW60DG540FSRTR bulaşık makinesi 19,499 TL
- Samsung DW60DG540FWQTR bulaşık makinesi 18,999 TL
- Samsung WW11DG6B25LEAH çamaşır makinesi 30,999 TL
- Samsung WW90CGC04DABAH çamaşır makinesi 25,999 TL
- Samsung WW90CGC04DAEAH çamaşır makinesi 25,499 TL
- Kiwi ksm-2442 waffle makinesi 999 TL
- English home cmk 6030 çay makinesi 1,599 TL
- Aprilla ahs-2052 dijital göstergeli saç düzleştiricisi 699 TL
- Piranha pvc 4005 araç tipi el süpürgesi 499 TL
- Kiwi kcm-7513 türk kahvesi makinesi 499 TL
- Philips dst7040/80 hv buharlı ütü 3,399 TL
- Kiwi kfan-7655 soğuk buharlı masaüstü fan 499 TL
- Bilfe ayaklı vantilatör 999 TL
- Bilfe kule tipi vantilatör 1,399 TL
- Bilfe el fanı 179 TL
Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinde seçtiklerimiz burada.
Volta vb1 neo katlanabilir elektrikli bisiklet 19,990 TL
- Volta vb1 neo katlanabilir elektrikli bisiklet 19,990 TL
- Re-volt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL
- Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL
- Oto kauçuk paspas 499 TL
- Kiwi oto araç içi buzdolabı 2,299 TL
- Tsuyoi kaze metalize oto direksiyon güneşliği 129 TL
- Tsuyoi kaze oto araç güneşlik brandası 569 TL
- Oto ön cam şemsiye güneşlik 399 TL
- Oto ön cam güneşliği 99,50 TL
- Motor carplay 2,699 TL
- Araç içi yol kayıt kamerası 1,190 TL
- Oto usb soğutucu fan 299 TL
- Oto 12 v akü hızlı şarj/onarım cihazı 599 TL
- Oto cam yüzey ve gövde su süpürücü 129 TL
- Motor interkom 999 TL
- Oto mikrofiber temizleme fırçası 249 TL
- Oto mikrofiberli yıkama eldiveni 159 TL
- Araç içi toz temizleme fırçası 99,50 TL
- Oto şarjlı araç kompresörü 999 TL
- Oto şarjlı köpük makinesi 699 TL
- Tromox M05 elektrikli motosiklet 169,990 TL
- 935SV kask 3,199 TL
- 935SV kask 2,999 TL
- Yohe 988 kask 2,799 TL
- Yohe 988 kask 2,599 TL
- Yohe OF852 kask 1,799 TL
Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Paşabahçe tereyağlık 109 TL
- Paşabahçe tereyağlık 109 TL
- Paşabahçe bölmeli tereyağlık 109 TL
- Lav cleo kase 380 cc 44,50 TL
- Lav cleo kase 620 cc 49,50 TL
- Lav novo saklama kabı seti 3'lü 199 TL
- Paşabahçe generation pasta tabağı 6'lı 199 TL
- Paşabahçe generation kase 109 TL
- Paşabahçe generation oval tabak 3'lü 84,50 TL
- Contalı kare saklama kabı 34,50 TL
- Kristal kase 79,50 TL
- Kristal erzak kabı 1,5 l 69,50 TL
- Kristal erzak kabı 700 ml 59,50 TL
- Vip ahmet yumurta saklama kutusu 149 TL
- Vip ahmet saklama kabı seti 3'lü 219 TL
- Ahşap stantlı lüsterli borosilikat yağlık seti 429 TL
- Ahşap kapaklı lüsterli borosilikat sürahi 229 TL
- Manuel kollu rende 499 TL
- Köfte şekillendirici kalıp 499 TL
- Pipetli lüsterli borosilikat mug 279 TL
- Borosilikat çift cidarlı fincan 119 TL
- Manuel doğrayıcı 199 TL
- Bıçak çeşitleri (dilimleme, sıyırma, et kesme, yüzme) 125 TL
- Can su şişesi 69,50 TL
- Desenli cam su şişesi 44,50 TL
- Aynalı kulplu gold tepsi 169 TL
- Körüklü pipet jelatinli 50'li 50 TL
- Silikon tabanlı çubuk buzluk 39,50 TL
- Çift taraflı ayarlı bıçaklı kaşıklık 199 TL
- Cam ocak arkası koruyucu/kesim panosu 249 TL
- 3 katlı çok amaçlı metal raf 329 TL
- Su pompası 119 TL
- Bambu kapaklı tepsili baharatlık 4'lü 229 TL
Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL
- Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL
- 4 kademe şezlong sandalye 1,299 TL
- Katlanabilir kamp sandalyesi 349 TL
- Desenli plaj/piknik sandalyesi 379 TL
- Çizgili plaj/piknik sandalyesi 379 TL
- Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 379 TL
- Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 349 TL
- Lüks katlanabilir plaj/piknik sandalyesi 499 TL
- Büyük boy dekoratif saksı 219 TL
- Orta boy dekoratif saksı 159 TL
- Solar aydınlatma sistemi 1,299 TL
- Kt-8689 termos 399 TL
- Beatrix sinek öldürücü cız 399 TL
- Sinek engelleyici led gece lambası 115 TL
- Solar şarjlı el feneri 399 TL
- Şekilli bahçe dekoru 69,50 TL
Sizin için indirimli kamp ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Gabby oyuncak bebek evi 649 TL
- Gabby oyuncak bebek evi 649 TL
- Gabby's dollhouse gabby girl figür 949 TL
- Gabby oyuncak bebek odası 329 TL
- Gabby mini figür 75 TL
- Büyük boy su tabancası 169 TL
- Pilsan oyuncak çantalı barbekü/pizza seti 399 TL
- Dolu montana 12 v kumandalı akülü araba 12,299 TL
- Barbie chelsea ve pervaneli uçağı 899 TL
- Çocuk akademi ilkadım akıllı düğmeler 349 TL
- Oyuncak soft yarış araçları 149 TL
- Dolu oyuncak pick up plaj seti 529 TL
- Dolu oyuncak inşaat araçları 100 TL
- Fisher price köpekçiğin oyun macerası 539 TL
- Pilsan oyuncak mini arabalar 6'lı 135 TL
- Çlk toys oyuncak çekici 169 TL
- Oyuncak sevimli puset 209 TL
- Fisher price view master 599 TL
- Oyuncak balık olta oyunu 195 TL
- Oyuncak yazı tahtası 149 TL
- Çocuk akademi hikaye kitabı 35 TL
- Oyuncak balon tabancası 169 TL
- Fisher price bebek puzzle 99,50 TL
Oyuncak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Doğum günü tokası 79,50 TL
- Doğum günü tokası 79,50 TL
- Doğum günü tacı 129 TL
- Hasır kadın omuz çantası 549 TL
- English Home tek kişilik yatak alezi 299 TL
- English Home çift kişilik yatak alezi 399 TL
- English Home koltuk örtüsü 249 TL
- English Home yüz havlusu 125 TL
- English Home banyo havlusu 229 TL
- Geniş omuzlu gecelik elbise 249 TL
- Bolero erkek yazlık bambu soket çorap 49,50 TL
- Çocuk alıştırma sütyeni 149 TL
- Pötikare masa örtüsü 189 TL
- Sofra bezi 69,50 TL
- Pamuklu pike kurulama bezi 2'li 89,50 TL
- Peşkir kurulama bezi 3'lü 55 TL
- Metal ayaklı peluş puf 1,499 TL
- Askı çeşitleri 39,50 TL
- Dikey takı organizeri 99,50 TL
- Sıvı sabunluk diş fırçalık set 69,50 TL
- Hasır sepet çeşitleri 189 TL
- Hasır tepsi 289 TL
Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Cansel Yatak Bohem Plus çift kişilik yatak konfor seti 25,999 TL
- Cansel Yatak Bohem Plus çift kişilik yatak konfor seti 25,999 TL
- Cansel Yatak Jasmine serisi tek kişilik sandıklı baza ve başlık full ortopedik paket yaylı yatak takımı 13,899 TL
- Cansel Yatak Melisa çift kişilik full ortopedik visco yatak 7,999 TL
- Cansel Yatak Melisa tek kişilik full ortopedik visco yatak 4,899 TL
- Homedius Next paket yaylı ortopedik yatak 7,299 TL
- Homedius Oscar tek kişilik ortopedik yatak 3,299 TL
- Homedius Valeria çift kişilik koltuk 6,499 TL
- Homedius Valeria tek kişilik koltuk 2,999 TL
- Sunsoe 3 kademeli katlanabilir alüminyum bahçe şezlongu 4,699 TL
- Sunsoe ahşap minderli balkon ve bahçe bistro seti 3,099 TL
- Çok amaçlı katlanabilir kamp/piknik masası 1,299 TL
- Plastik kollu katlanır piknik/kamp sandalyesi 2'li 969 TL
- Basamaklı merdiven tabure 849 TL
- İki raflı tv ünitesi/kitaplık 1,299 TL
Sizin için indirimli mobilyalardan seçtiklerimiz burada.
Alexander McQueen 553680-WIAIG-1070 erkek ayakkabı 24,999 TL
- Alexander McQueen 553680-WIAIG-1070 erkek ayakkabı 24,999 TL
- Alexander McQueen 553680-WIAIG-9061 kadın/erkek ayakkabı 24,999 TL
- Alexander McQueen 553680-WIAIH-9086 erkek ayakkabı 24,999 TL
- Alexander McQueen 553770-WIAIG-9007 kadın ayakkabı 24,999 TL
- Alexander McQueen 553770-WIAIH-9061 kadın/erkek ayakkabı 24,999 TL
- Alexander McQueen 553770-WIAIH-9182 kadın ayakkabı 24,999 TL
- Alexander McQueen 553770-WIAIH-9412 kadın ayakkabı 24,999 TL
- Alexander McQueen 808173-WHAEG-9079 kadın ayakkabı 26,999 TL
- Coach CAF55-B4MPL kadın çanta 29,999 TL
- Coach CAF55-B4-BK kadın çanta 29,999 TL
- Coach CH822-B4/BK kadın cüzdan 9,999 TL
- Coach CCM57-B4/BK kadın çanta 23,499 TL
- Coach CCM57-B4MPL kadın çanta 23,499 TL
Ayakkabılarda fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Bosch GSR 180+GDR 18V-160 2x2.0 Ah akü vidalama matkap ve somun sıkma seti 9,599 TL
- Bosch GSR 180+GDR 18V-160 2x2.0 Ah akü vidalama matkap ve somun sıkma seti 9,599 TL
- Bosch GWS 2200-180+GWS 1400 taşlama seti 11,999 TL
- Bosch GSB 183-Li akülü darbeli set 41'li 6,499 TL
- Black+Decker tek akülü darbeli matkap 3,799 TL
- Black+Decker Powerconnect BLD682D1XK-QW 18 V kömürsüz şarjlı matkap 5,299 TL
- Bosch GSR 18V-65 GBH 18V-22 vidalama makinesi seti 14,099 TL
- Einhell Classic TC-ID 1000 E 1010 W darbeli matkap 2,249
- Stanley ST265014 10 parça tornavida seti 2,249 TL
- Stanley SFMCF830D2K-QW darbeli vidalama makinesi 7,999 TL
- Einhell Expert TE-MT 7,2 Li akülü gravür seti 3,199 TL
- Stanley STHT77065-0 ~20 m lazer metre 1,999 TL
Yapı market kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Kraulquappen 0022-KQ-F ileri seviye kolluk 1,199 TL
- Kraulquappen 0022-KQ-F ileri seviye kolluk 1,199 TL
- Kraulquappen 0011-KQ-A başlangıç seviye kolluk 1,199 TL
- Havaianas 4148300-3504 çocuk terlik 1,299 TL
- Havaianas 4150249-0023 çocuk terlik 1,299 TL
- Havaianas 4150250-9256 çocuk terlik 1,299 TL
- Havaianas 4145125-2703 çocuk terlik 1,299 TL
- Havaianas 4149886-0001 çocuk terlik 999 TL
- Havaianas 4145125-5178 çocuk terlik 999 TL
- Crocs Crocband 11016 kadın/erkek terlik 2,299 TL
- Crocs Bayband 205089 kadın terlik 2,199 TL
- Crocs Classic 10001 kadın/erkek terlik 1,999 TL
- Crocs Inmotion Clog 209964-410 kadın/erkek terlik 2,599 TL
- Crocs Inmotion Clog 209964-0LJ kadın/erkek terlik 2,599 TL
- Birkenstock Arizona 151183 kadın terlik 3,999 TL
- Birkenstock Arizona Eva 1031340 kadın terlik 2,299 TL
- Birkenstock Arizona Eva 1029538 erkek terlik 2,299 TL
- Birkenstock Arizona Eva 1003491 kadın terlik 2,299 TL
- Birkenstock Arizona BS 1017382 kadın terlik 2,199 TL
- Birkenstock Arizona Eva 1019094 erkek terlik 2,299 TL
- Birkenstock Arizona Big Buckle Eva 1031283 tracking kadın terlik 2,499 TL
- Birkenstock Arizona Big Buckle Eva 1031301 kadın terlik 2,499 TL
- Birkenstock Arizona Big Buckle Eva 1030389 kadın terlik 2,999 TL
- Birkenstock Gizeh Eva 1019143 kadın/erkek terlik 1,999 TL
- Birkenstock Gizeh Big Buckle Eva 1031366 kadın terlik 2,299 TL
- Birkenstock Gizeh Big Buckle Eva 1031321 kadın terlik 2,299 TL
- Birkenstock Gizeh Eva 1032100 kadın terlik 1,999 TL
Terliklerde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Bu içerik 9 Temmuz 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.