A101'e kule tipi vantilatör geliyor! 9 Temmuz 2026 A101 kataloğu

A101, 9 Temmuz kataloğunda iPhone 17 ve Samsung Galaxy S25 akıllı telefonlar ve televizyonlar, Seg beyaz eşyalar ve Kiwi mutfak aletleri öne çıkıyor. Samsung klimalar, dikey süpürge ve su sebili gibi Xiaomi ev aletleri öne çıkıyor. Alexander McQueen ayakkabılar, Coach çantalar ile Birkenstock ve Crocs terlikler ise kataloğu tamamlıyor! İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Iffalcon 65" u65a 4k uhd smart google tv 29,999 TL

Iffalcon 65" u65a 4k uhd smart google tv 29,999 TL

Iffalcon 32" 555a fhd qled tv 8,999 TL

Nordmende 65" q65nm1105 4k whale qled tv 24,999 TL

Nordmende 50" q50nm1105 qled tv 15,499 TL

Nordmende 55" q55nm1105 qled tv 17,999 TL

Samsung 70u8000f 70" uhd smart tv 43,999 TL

Hi-level hl55quprl-w02s 55" frameless uhd qled webos tv 18,999 TL

Samsung qe50q7faauxtk 50" qled tv 28,999 TL

Samsung QE65QN70FAUXTK 4K ultra hd neo qled tv 60,999 TL

LG NanoCell 55NANO80A6B 4K ultra hd webos smart led tv 34,999 TL

Toshiba 70UA5D63DT 4K ultra hd android tv 37,999 TL

Toshiba 65QV1563DT uhd smart qled tv 29,999 TL

TCL 65P79LGTV uhd premium qled tv 43,999 TL

iPhone 17 Pro Max 2 TB cep telefonu 167,999 TL

iPhone 17 Pro Max 1 TB cep telefonu 146,799 TL

iPhone 17 Pro Max 512 GB cep telefonu 133,899 TL

iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu 123,699 TL

iPhone 17 Pro 256 GB cep telefonu 108,999 TL

iPhone 17 512 GB cep telefonu 88,999 TL

iPhone 17 256 GB cep telefonu 77,399 TL

iPhone 16 Pro Max 256 GB cep telefonu 114,999 TL

iPhone 16 Plus 512 GB cep telefonu 91,999 TL

iPhone 15 Plus 512 GB cep telefonu 76,999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB/1 TB cep telefonu 83,899 TL

Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB cep telefonu 34,999 TL

Samsung Galaxy A57 8/256 GB 5G cep telefonu 31,299 TL

Samsung Galaxy A57 8/128 GB 5G cep telefonu 26,999 TL

Samsung Galaxy A17 6/128 GB 5G cep telefonu 12,999 TL

Piranha 7870 bluetooth hoparlör 1,399 TL

Piranha 5446 kablosuz tripod selfie çubuğu 999 TL

Noona ikili yaka mikrofonu 599 TL

Piranha 9985 bluetooth kulak içi kulaklık 549 TL

Piranha 5520 su buharlı şarjlı el fanı 249 TL

Piranha 7865 bluetooth hoparlör 479 TL

Piranha 5568 şarjlı masaüstü fan 199 TL

Xiaomi Smart Tower Fan 2 vantilatör 5,699 TL

Xiaomi taşınabilir blender 1,999 TL

Xiaomi Double Wall elektrikli kettle su ısıtıcısı 2,499 TL

Xiaomi Smart Kettle 2 Pro EU su ısıtıcısı 3,699 TL

Xiaomi G20 Max dikey süpürge 12,999 TL

Xiaomi P20 dikey süpürge 9,499 TL

Xiaomi musluk tipi su arıtma cihazı 2,299 TL

Xiaomi MJMY23-A sıcak ve soğuk akıllı su sebili 8,499 TL

Xiaomi elektrikli pişirici 4,8 l 5,999 TL

Xiaomi ekmek kızartma makinesi 1,699 TL

Xiaomi Water Flosser 2 EU ağız duşu 2,999 TL

Xiaomi tüy toplama cihazı 899 TL

Xiaomi GL manyetik okuma lambası 999 TL

Xiaomi Lite EU ayarlanabilir ve katlanabilir masa lambası 1,699 TL

Xiaomi esnek şarj edilebilir lamba 1,599 TL

Xiaomi Night Light 3 GL gece lambası 999 TL

Xiaomi Mi hareket sensörlü gece lambası 2 799 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Seg cm 911s ınv silver çamaşır makinesi 17,999 TL

Seg cm 911s ınv silver çamaşır makinesi 17,999 TL

Seg stf 65 mekanik silindirik termosifon 65 l 8,499 TL

Kiwi kwp-8570 gizli damacanalı dahili otomatik çaycılı sıcak soğuk dijital su sebili 10,999 TL

Midea tezgah altı buzdolabı 6,399 TL

Samsung WindFree Premium AR24BFCAMWK/SK 24000 BTU klima 54,999 TL

Samsung WindFree Premium AR18BFCAMWK/SK 18000 BTU klima 45,999 TL

Samsung WindFree Premium AR12BFCAMWK/SK 12000 BTU klima 34,999 TL

Samsung RB50DG601EWWTR kombi no-frost buzdolabı 42,999 TL

Samsung RT47CG6626S9 no-frost buzdolabı 34,999 TL

Samsung RT47CG6626WWTR no-frost buzdolabı 32,999 TL

Samsung DW60DG550FSR bulaşık makinesi 21,499 TL

Samsung DV90BB5245AEAH çamaşır kurutma makinesi 34,999 TL

Samsung DV10DG540AEAH çamaşır kurutma makinesi 29,999 TL

Samsung DV90DG520AEAH çamaşır kurutma makinesi 27,999 TL

Samsung DW60DG540FSRTR bulaşık makinesi 19,499 TL

Samsung DW60DG540FWQTR bulaşık makinesi 18,999 TL

Samsung WW11DG6B25LEAH çamaşır makinesi 30,999 TL

Samsung WW90CGC04DABAH çamaşır makinesi 25,999 TL

Samsung WW90CGC04DAEAH çamaşır makinesi 25,499 TL

Kiwi ksm-2442 waffle makinesi 999 TL

English home cmk 6030 çay makinesi 1,599 TL

Aprilla ahs-2052 dijital göstergeli saç düzleştiricisi 699 TL

Piranha pvc 4005 araç tipi el süpürgesi 499 TL

Kiwi kcm-7513 türk kahvesi makinesi 499 TL

Philips dst7040/80 hv buharlı ütü 3,399 TL

Kiwi kfan-7655 soğuk buharlı masaüstü fan 499 TL

Bilfe ayaklı vantilatör 999 TL

Bilfe kule tipi vantilatör 1,399 TL

Bilfe el fanı 179 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinde seçtiklerimiz burada.

Volta vb1 neo katlanabilir elektrikli bisiklet 19,990 TL

Volta vb1 neo katlanabilir elektrikli bisiklet 19,990 TL

Re-volt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL

Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL

Oto kauçuk paspas 499 TL

Kiwi oto araç içi buzdolabı 2,299 TL

Tsuyoi kaze metalize oto direksiyon güneşliği 129 TL

Tsuyoi kaze oto araç güneşlik brandası 569 TL

Oto ön cam şemsiye güneşlik 399 TL

Oto ön cam güneşliği 99,50 TL

Motor carplay 2,699 TL

Araç içi yol kayıt kamerası 1,190 TL

Oto usb soğutucu fan 299 TL

Oto 12 v akü hızlı şarj/onarım cihazı 599 TL

Oto cam yüzey ve gövde su süpürücü 129 TL

Motor interkom 999 TL

Oto mikrofiber temizleme fırçası 249 TL

Oto mikrofiberli yıkama eldiveni 159 TL

Araç içi toz temizleme fırçası 99,50 TL

Oto şarjlı araç kompresörü 999 TL

Oto şarjlı köpük makinesi 699 TL

Tromox M05 elektrikli motosiklet 169,990 TL

935SV kask 3,199 TL

935SV kask 2,999 TL

Yohe 988 kask 2,799 TL

Yohe 988 kask 2,599 TL

Yohe OF852 kask 1,799 TL

Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Paşabahçe tereyağlık 109 TL

Paşabahçe tereyağlık 109 TL

Paşabahçe bölmeli tereyağlık 109 TL

Lav cleo kase 380 cc 44,50 TL

Lav cleo kase 620 cc 49,50 TL

Lav novo saklama kabı seti 3'lü 199 TL

Paşabahçe generation pasta tabağı 6'lı 199 TL

Paşabahçe generation kase 109 TL

Paşabahçe generation oval tabak 3'lü 84,50 TL

Contalı kare saklama kabı 34,50 TL

Kristal kase 79,50 TL

Kristal erzak kabı 1,5 l 69,50 TL

Kristal erzak kabı 700 ml 59,50 TL

Vip ahmet yumurta saklama kutusu 149 TL

Vip ahmet saklama kabı seti 3'lü 219 TL

Ahşap stantlı lüsterli borosilikat yağlık seti 429 TL

Ahşap kapaklı lüsterli borosilikat sürahi 229 TL

Manuel kollu rende 499 TL

Köfte şekillendirici kalıp 499 TL

Pipetli lüsterli borosilikat mug 279 TL

Borosilikat çift cidarlı fincan 119 TL

Manuel doğrayıcı 199 TL

Bıçak çeşitleri (dilimleme, sıyırma, et kesme, yüzme) 125 TL

Can su şişesi 69,50 TL

Desenli cam su şişesi 44,50 TL

Aynalı kulplu gold tepsi 169 TL

Körüklü pipet jelatinli 50'li 50 TL

Silikon tabanlı çubuk buzluk 39,50 TL

Çift taraflı ayarlı bıçaklı kaşıklık 199 TL

Cam ocak arkası koruyucu/kesim panosu 249 TL

3 katlı çok amaçlı metal raf 329 TL

Su pompası 119 TL

Bambu kapaklı tepsili baharatlık 4'lü 229 TL

Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL

Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,499 TL

4 kademe şezlong sandalye 1,299 TL

Katlanabilir kamp sandalyesi 349 TL

Desenli plaj/piknik sandalyesi 379 TL

Çizgili plaj/piknik sandalyesi 379 TL

Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 379 TL

Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 349 TL

Lüks katlanabilir plaj/piknik sandalyesi 499 TL

Büyük boy dekoratif saksı 219 TL

Orta boy dekoratif saksı 159 TL

Solar aydınlatma sistemi 1,299 TL

Kt-8689 termos 399 TL

Beatrix sinek öldürücü cız 399 TL

Sinek engelleyici led gece lambası 115 TL

Solar şarjlı el feneri 399 TL

Şekilli bahçe dekoru 69,50 TL

Sizin için indirimli kamp ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Gabby oyuncak bebek evi 649 TL

Gabby oyuncak bebek evi 649 TL

Gabby's dollhouse gabby girl figür 949 TL

Gabby oyuncak bebek odası 329 TL

Gabby mini figür 75 TL

Büyük boy su tabancası 169 TL

Pilsan oyuncak çantalı barbekü/pizza seti 399 TL

Dolu montana 12 v kumandalı akülü araba 12,299 TL

Barbie chelsea ve pervaneli uçağı 899 TL

Çocuk akademi ilkadım akıllı düğmeler 349 TL

Oyuncak soft yarış araçları 149 TL

Dolu oyuncak pick up plaj seti 529 TL

Dolu oyuncak inşaat araçları 100 TL

Fisher price köpekçiğin oyun macerası 539 TL

Pilsan oyuncak mini arabalar 6'lı 135 TL

Çlk toys oyuncak çekici 169 TL

Oyuncak sevimli puset 209 TL

Fisher price view master 599 TL

Oyuncak balık olta oyunu 195 TL

Oyuncak yazı tahtası 149 TL

Çocuk akademi hikaye kitabı 35 TL

Oyuncak balon tabancası 169 TL

Fisher price bebek puzzle 99,50 TL

Oyuncak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Doğum günü tokası 79,50 TL

Doğum günü tokası 79,50 TL

Doğum günü tacı 129 TL

Hasır kadın omuz çantası 549 TL

English Home tek kişilik yatak alezi 299 TL

English Home çift kişilik yatak alezi 399 TL

English Home koltuk örtüsü 249 TL

English Home yüz havlusu 125 TL

English Home banyo havlusu 229 TL

Geniş omuzlu gecelik elbise 249 TL

Bolero erkek yazlık bambu soket çorap 49,50 TL

Çocuk alıştırma sütyeni 149 TL

Pötikare masa örtüsü 189 TL

Sofra bezi 69,50 TL

Pamuklu pike kurulama bezi 2'li 89,50 TL

Peşkir kurulama bezi 3'lü 55 TL

Metal ayaklı peluş puf 1,499 TL

Askı çeşitleri 39,50 TL

Dikey takı organizeri 99,50 TL

Sıvı sabunluk diş fırçalık set 69,50 TL

Hasır sepet çeşitleri 189 TL

Hasır tepsi 289 TL

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Cansel Yatak Bohem Plus çift kişilik yatak konfor seti 25,999 TL

Cansel Yatak Bohem Plus çift kişilik yatak konfor seti 25,999 TL

Cansel Yatak Jasmine serisi tek kişilik sandıklı baza ve başlık full ortopedik paket yaylı yatak takımı 13,899 TL

Cansel Yatak Melisa çift kişilik full ortopedik visco yatak 7,999 TL

Cansel Yatak Melisa tek kişilik full ortopedik visco yatak 4,899 TL

Homedius Next paket yaylı ortopedik yatak 7,299 TL

Homedius Oscar tek kişilik ortopedik yatak 3,299 TL

Homedius Valeria çift kişilik koltuk 6,499 TL

Homedius Valeria tek kişilik koltuk 2,999 TL

Sunsoe 3 kademeli katlanabilir alüminyum bahçe şezlongu 4,699 TL

Sunsoe ahşap minderli balkon ve bahçe bistro seti 3,099 TL

Çok amaçlı katlanabilir kamp/piknik masası 1,299 TL

Plastik kollu katlanır piknik/kamp sandalyesi 2'li 969 TL

Basamaklı merdiven tabure 849 TL

İki raflı tv ünitesi/kitaplık 1,299 TL

Sizin için indirimli mobilyalardan seçtiklerimiz burada.

Alexander McQueen 553680-WIAIG-1070 erkek ayakkabı 24,999 TL

Alexander McQueen 553680-WIAIG-1070 erkek ayakkabı 24,999 TL

Alexander McQueen 553680-WIAIG-9061 kadın/erkek ayakkabı 24,999 TL

Alexander McQueen 553680-WIAIH-9086 erkek ayakkabı 24,999 TL

Alexander McQueen 553770-WIAIG-9007 kadın ayakkabı 24,999 TL

Alexander McQueen 553770-WIAIH-9061 kadın/erkek ayakkabı 24,999 TL

Alexander McQueen 553770-WIAIH-9182 kadın ayakkabı 24,999 TL

Alexander McQueen 553770-WIAIH-9412 kadın ayakkabı 24,999 TL

Alexander McQueen 808173-WHAEG-9079 kadın ayakkabı 26,999 TL

Coach CAF55-B4MPL kadın çanta 29,999 TL

Coach CAF55-B4-BK kadın çanta 29,999 TL

Coach CH822-B4/BK kadın cüzdan 9,999 TL

Coach CCM57-B4/BK kadın çanta 23,499 TL

Coach CCM57-B4MPL kadın çanta 23,499 TL

Ayakkabılarda fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Bosch GSR 180+GDR 18V-160 2x2.0 Ah akü vidalama matkap ve somun sıkma seti 9,599 TL

Bosch GSR 180+GDR 18V-160 2x2.0 Ah akü vidalama matkap ve somun sıkma seti 9,599 TL

Bosch GWS 2200-180+GWS 1400 taşlama seti 11,999 TL

Bosch GSB 183-Li akülü darbeli set 41'li 6,499 TL

Black+Decker tek akülü darbeli matkap 3,799 TL

Black+Decker Powerconnect BLD682D1XK-QW 18 V kömürsüz şarjlı matkap 5,299 TL

Bosch GSR 18V-65 GBH 18V-22 vidalama makinesi seti 14,099 TL

Einhell Classic TC-ID 1000 E 1010 W darbeli matkap 2,249

Stanley ST265014 10 parça tornavida seti 2,249 TL

Stanley SFMCF830D2K-QW darbeli vidalama makinesi 7,999 TL

Einhell Expert TE-MT 7,2 Li akülü gravür seti 3,199 TL

Stanley STHT77065-0 ~20 m lazer metre 1,999 TL

Yapı market kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kraulquappen 0022-KQ-F ileri seviye kolluk 1,199 TL

Kraulquappen 0022-KQ-F ileri seviye kolluk 1,199 TL

Kraulquappen 0011-KQ-A başlangıç seviye kolluk 1,199 TL

Havaianas 4148300-3504 çocuk terlik 1,299 TL

Havaianas 4150249-0023 çocuk terlik 1,299 TL

Havaianas 4150250-9256 çocuk terlik 1,299 TL

Havaianas 4145125-2703 çocuk terlik 1,299 TL

Havaianas 4149886-0001 çocuk terlik 999 TL

Havaianas 4145125-5178 çocuk terlik 999 TL

Crocs Crocband 11016 kadın/erkek terlik 2,299 TL

Crocs Bayband 205089 kadın terlik 2,199 TL

Crocs Classic 10001 kadın/erkek terlik 1,999 TL

Crocs Inmotion Clog 209964-410 kadın/erkek terlik 2,599 TL

Crocs Inmotion Clog 209964-0LJ kadın/erkek terlik 2,599 TL

Birkenstock Arizona 151183 kadın terlik 3,999 TL

Birkenstock Arizona Eva 1031340 kadın terlik 2,299 TL

Birkenstock Arizona Eva 1029538 erkek terlik 2,299 TL

Birkenstock Arizona Eva 1003491 kadın terlik 2,299 TL

Birkenstock Arizona BS 1017382 kadın terlik 2,199 TL

Birkenstock Arizona Eva 1019094 erkek terlik 2,299 TL

Birkenstock Arizona Big Buckle Eva 1031283 tracking kadın terlik 2,499 TL

Birkenstock Arizona Big Buckle Eva 1031301 kadın terlik 2,499 TL

Birkenstock Arizona Big Buckle Eva 1030389 kadın terlik 2,999 TL

Birkenstock Gizeh Eva 1019143 kadın/erkek terlik 1,999 TL

Birkenstock Gizeh Big Buckle Eva 1031366 kadın terlik 2,299 TL

Birkenstock Gizeh Big Buckle Eva 1031321 kadın terlik 2,299 TL

Birkenstock Gizeh Eva 1032100 kadın terlik 1,999 TL

Terliklerde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 9 Temmuz 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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