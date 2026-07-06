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14 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!
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14 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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BİM aktüel ürünler fırsatlarının ye aldığı 14 Temmuz BİM katalog listesi yayınlandı! BİM market raflarında, temizlikten gıdaya, kişisel bakımdan atıştırmalıklara kadar çeşitli seçenekler yer alıyor. BİM'de bu hafta salı gününden itibaren geçerli olacak indirimleri yakalamak için güncel BİM salı aktüel broşürüne göz atmayı unutmayın. İşte detaylar!

Bu hafta BİM’e gıda tarafında süt, kavurma, peynir çeşitleri, yoğurt ve dondurulmuş döner-kebap alternatifleri öne çıkıyor. İçecek ve atıştırmalıklarda soğuk kahveler, fit ezmeler ve çeşitli bisküviler yer alıyor. Temizlik ve kişisel bakımda ise Solo tuvalet kağıdı, Omo deterjan ve Asperox bulaşık kapsülünün yanı sıra Flormar makyaj ürünleri, şampuan ve deodorant seçenekleri de raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Aynes %0,5 yağlı süt 1 l 34,50 TL

14 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 1

  • Aynes %0,5 yağlı süt 1 l 34,50 TL
  • Torku dana baton kavurma 1000 g 999 TL
  • Binvezir tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 349 TL
  • Aknaz lor peyniri 1000 g 69 TL
  • Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 339 TL
  • Ayca peynir çeşitleri 500 g 239 TL
  • Aytaç piliç sucuk 450 g 89 TL
  • İçim az yağlı yoğurt 3000 g 139 TL
  • İçim tam yağlı süzme peynir 2x250 g 159 TL
  • İçim labne 3x180 g 169 TL
  • İçim Şef %18 yağlı krema 200 ml 47,50 TL
  • Hastavuk piliç döner 1000 g 249 TL
  • Namet dana döner 450 g 339 TL
  • Gedik piliç acılı kebap 1000 g 139 TL
  • Chefista shangai style tavuklu noodle 350 g 129 TL
  • İçimino çilekli süt 6x180 ml 79,50 TL
  • İçimino çikolatalı süt 6x180 ml 79,50 TL
  • İçim ayran 1,5 l 79 TL
  • İçim laktozsuz kefır 1 l 87,50 TL
  • Danet fıstıklı dana - kuzu kebap 270 g 239 TL
  • Sek çikolatalı milkshake 285 ml 44,50 TL
  • Sek zeytinli kekikli taze peynir 150 g 69 TL
  • Dost çilekli pastörize süt 1 l 54,50 TL
  • Dost naneli ayran 300 ml 16,50 TL
  • Magnum badem cone 140 ml 100 TL

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Le'Gazoz karışık meyve aromalı gazoz 6x200 ml 69,50 TL

14 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 2

  • Le'Gazoz karışık meyve aromalı gazoz 6x200 ml 69,50 TL
  • Karlıtepe limonlu c+ vitaminli maden suyu 6x200 ml 57,50 TL
  • Pepsi/Lipton içecek çeşitleri 1 l 45 TL
  • Züber soğuk çay 250 ml 49,50 TL
  • Sırma aromalı maden suyu 1 l 39 TL
  • Sek çilek aromalı bardak limonata 285 ml 32,50 TL
  • Coco Zen çiğnenebilir hindistan cevizli içecek çeşitleri 330 ml 39,50 TL
  • Eduscho filtre kahve 250 g 245 TL
  • Jacobs karışım kahve soğuk cappuccino 8'li 82,50 TL
  • Nescafe Xpress soğuk kahve 1 l 129 TL
  • Züber protein bar 45 g 69 TL
  • Nutzilla kakaolu fındık kreması 315 g 349 TL
  • FitNut %100 yer fıstığı ezmesi 360 g 169 TL
  • Çokoprens kakao kremalı bisküvi 30 g 6,50 TL
  • M&M's cookie dought kurabiye hamuru aroma dolgulu çikolatalı draje 36 g 39 TL
  • Ülker Dankek kakaolu baton kek 200 g 45 TL
  • Luppo karaorman meyve aromalı çikolata kaplı kek 182 g 75 TL
  • Aypop patlamış mısır 85 g 29,50 TL
  • Master Pops mısır çerezi 110 g 29,50 TL
  • Bebeto Barbie & Hot Wheels pamuk şeker, bubble gum & vanilya aromalı yumuşak şeker 250 g 39 TL
  • First Sour Patch Kids şekersiz sakız çeşitleri 27 g 35 TL
  • Sweeto Puzzle meyve sulu yumuşak şekerleme 130 g 29 TL
  • Bonart oyuncaklı ekşili lolipop 22 g 29,75 TL
  • Enfes kurutulmuş meyve yayla 15/20 g 75 TL
  • Delly meyve bar 35 g 39,50 TL

İndirimli atıştırmalıklar için buraya tıklayabilirsiniz.

Solo kağıt havlu 16'lı 199 TL

14 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 3

  • Solo kağıt havlu 16'lı 199 TL
  • Solo tuvalet kağıdı 48'li 359 TL
  • Asperox Sparx bulaşık makinesi kapsül 60'lı 329 TL
  • Sleepy Sensitive ıslak havlu 4x70'li 99 TL
  • Scarlett hijyenik ped gece 28'li 89 TL
  • Kotex günlük ped 34'lü + tampon 8'li 99 TL
  • Jenny & Willy bebek bezi aylık paket 389 TL
  • Stop Forte leke çıkarıcı 750 ml 99 TL
  • Stop Forte derz temizleyici 750 ml 99 TL
  • Asperox Sparx sıvı bulaşık deterjanı 650 ml 79 TL
  • Hypo klasik çamaşır suyu 3730 ml 89 TL
  • Domestos ultra çamaşır suyu 5 l 229 TL
  • Fairy yüzey temizlik havlusu 60'lı 109 TL
  • Omo Active oxygen toz deterjan beyazlar 9 kg 449 TL
  • Perwoll sıvı çamaşır deterjanı 3,96 l 269 TL
  • Bulut Extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1500 ml 99 TL
  • Bulut çamaşır yumuşatıcısı 5 l 129 TL
  • Ekomis çöp torbası çeşitleri 20 TL
  • Sitil spor ayakkabı bakım süngeri 50 ml 39,50 TL
  • Sitil ayakkabı temizleme solüsyonu 100 ml 35 TL
  • İlaslan doğal kabak lif 95 TL
  • Veet tüy dökücü krem kadın 100 ml 159 TL
  • Veet tüy dökücü krem erkek 200 ml 279 TL
  • Sensodyne diş macunu 50 ml x 2 175 TL
  • Duru Hydropure bakım sabunu 4x135 g 99 TL
  • Elidor anında onarıcı saç bakım kremi 130 ml 149 TL
  • Clear şampuan 600 ml 179 TL
  • Lpm duş jeli 650 ml 125 TL
  • Dalan sıvı sabun 3 l 109 TL
  • Repute çantalı parfüm kadın 110 ml 449 TL
  • Flormar aydınlatıcı kalem 199 TL
  • Flormar ruj 199 TL
  • Flormar maskara 299 TL
  • Flormar göz kalemi 199 TL
  • Shela & Capitol deodorant 200 ml 82,50 TL
  • Axe deodorant seti 150 ml + 35 ml 199 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 6 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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