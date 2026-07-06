14 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Bu hafta BİM’e gıda tarafında süt, kavurma, peynir çeşitleri, yoğurt ve dondurulmuş döner-kebap alternatifleri öne çıkıyor. İçecek ve atıştırmalıklarda soğuk kahveler, fit ezmeler ve çeşitli bisküviler yer alıyor. Temizlik ve kişisel bakımda ise Solo tuvalet kağıdı, Omo deterjan ve Asperox bulaşık kapsülünün yanı sıra Flormar makyaj ürünleri, şampuan ve deodorant seçenekleri de raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aynes %0,5 yağlı süt 1 l 34,50 TL

Aynes %0,5 yağlı süt 1 l 34,50 TL

Torku dana baton kavurma 1000 g 999 TL

Binvezir tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 349 TL

Aknaz lor peyniri 1000 g 69 TL

Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 339 TL

Ayca peynir çeşitleri 500 g 239 TL

Aytaç piliç sucuk 450 g 89 TL

İçim az yağlı yoğurt 3000 g 139 TL

İçim tam yağlı süzme peynir 2x250 g 159 TL

İçim labne 3x180 g 169 TL

İçim Şef %18 yağlı krema 200 ml 47,50 TL

Hastavuk piliç döner 1000 g 249 TL

Namet dana döner 450 g 339 TL

Gedik piliç acılı kebap 1000 g 139 TL

Chefista shangai style tavuklu noodle 350 g 129 TL

İçimino çilekli süt 6x180 ml 79,50 TL

İçimino çikolatalı süt 6x180 ml 79,50 TL

İçim ayran 1,5 l 79 TL

İçim laktozsuz kefır 1 l 87,50 TL

Danet fıstıklı dana - kuzu kebap 270 g 239 TL

Sek çikolatalı milkshake 285 ml 44,50 TL

Sek zeytinli kekikli taze peynir 150 g 69 TL

Dost çilekli pastörize süt 1 l 54,50 TL

Dost naneli ayran 300 ml 16,50 TL

Magnum badem cone 140 ml 100 TL

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Le'Gazoz karışık meyve aromalı gazoz 6x200 ml 69,50 TL

Le'Gazoz karışık meyve aromalı gazoz 6x200 ml 69,50 TL

Karlıtepe limonlu c+ vitaminli maden suyu 6x200 ml 57,50 TL

Pepsi/Lipton içecek çeşitleri 1 l 45 TL

Züber soğuk çay 250 ml 49,50 TL

Sırma aromalı maden suyu 1 l 39 TL

Sek çilek aromalı bardak limonata 285 ml 32,50 TL

Coco Zen çiğnenebilir hindistan cevizli içecek çeşitleri 330 ml 39,50 TL

Eduscho filtre kahve 250 g 245 TL

Jacobs karışım kahve soğuk cappuccino 8'li 82,50 TL

Nescafe Xpress soğuk kahve 1 l 129 TL

Züber protein bar 45 g 69 TL

Nutzilla kakaolu fındık kreması 315 g 349 TL

FitNut %100 yer fıstığı ezmesi 360 g 169 TL

Çokoprens kakao kremalı bisküvi 30 g 6,50 TL

M&M's cookie dought kurabiye hamuru aroma dolgulu çikolatalı draje 36 g 39 TL

Ülker Dankek kakaolu baton kek 200 g 45 TL

Luppo karaorman meyve aromalı çikolata kaplı kek 182 g 75 TL

Aypop patlamış mısır 85 g 29,50 TL

Master Pops mısır çerezi 110 g 29,50 TL

Bebeto Barbie & Hot Wheels pamuk şeker, bubble gum & vanilya aromalı yumuşak şeker 250 g 39 TL

First Sour Patch Kids şekersiz sakız çeşitleri 27 g 35 TL

Sweeto Puzzle meyve sulu yumuşak şekerleme 130 g 29 TL

Bonart oyuncaklı ekşili lolipop 22 g 29,75 TL

Enfes kurutulmuş meyve yayla 15/20 g 75 TL

Delly meyve bar 35 g 39,50 TL

İndirimli atıştırmalıklar için buraya tıklayabilirsiniz.

Solo kağıt havlu 16'lı 199 TL

Solo kağıt havlu 16'lı 199 TL

Solo tuvalet kağıdı 48'li 359 TL

Asperox Sparx bulaşık makinesi kapsül 60'lı 329 TL

Sleepy Sensitive ıslak havlu 4x70'li 99 TL

Scarlett hijyenik ped gece 28'li 89 TL

Kotex günlük ped 34'lü + tampon 8'li 99 TL

Jenny & Willy bebek bezi aylık paket 389 TL

Stop Forte leke çıkarıcı 750 ml 99 TL

Stop Forte derz temizleyici 750 ml 99 TL

Asperox Sparx sıvı bulaşık deterjanı 650 ml 79 TL

Hypo klasik çamaşır suyu 3730 ml 89 TL

Domestos ultra çamaşır suyu 5 l 229 TL

Fairy yüzey temizlik havlusu 60'lı 109 TL

Omo Active oxygen toz deterjan beyazlar 9 kg 449 TL

Perwoll sıvı çamaşır deterjanı 3,96 l 269 TL

Bulut Extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1500 ml 99 TL

Bulut çamaşır yumuşatıcısı 5 l 129 TL

Ekomis çöp torbası çeşitleri 20 TL

Sitil spor ayakkabı bakım süngeri 50 ml 39,50 TL

Sitil ayakkabı temizleme solüsyonu 100 ml 35 TL

İlaslan doğal kabak lif 95 TL

Veet tüy dökücü krem kadın 100 ml 159 TL

Veet tüy dökücü krem erkek 200 ml 279 TL

Sensodyne diş macunu 50 ml x 2 175 TL

Duru Hydropure bakım sabunu 4x135 g 99 TL

Elidor anında onarıcı saç bakım kremi 130 ml 149 TL

Clear şampuan 600 ml 179 TL

Lpm duş jeli 650 ml 125 TL

Dalan sıvı sabun 3 l 109 TL

Repute çantalı parfüm kadın 110 ml 449 TL

Flormar aydınlatıcı kalem 199 TL

Flormar ruj 199 TL

Flormar maskara 299 TL

Flormar göz kalemi 199 TL

Shela & Capitol deodorant 200 ml 82,50 TL

Axe deodorant seti 150 ml + 35 ml 199 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 6 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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