ŞOK'a kamp ürünleri geliyor! 4 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK’ta bu hafta açık hava, ev ve çocuk kategorilerinde zengin bir çeşitlilik var. Kamp tutkunları için gölgelikli, şemsiyeli ya da klasik modellerde katlanır sandalyeler, kamp masaları ve pratik el aletleri öne çıkıyor. Çocuklar için eğlenceli oyuncak bebekler, arabalar ve kitap çeşitleri yer alırken; evini yenilemek isteyenlere Electrolux buzdolabı, çamaşır makinesi ve Altus bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar sunuluyor. Ayrıca Tefal süpürge, blender ve kahve makinesi gibi mutfak aletleri de kaçırılmayacak fırsatlar arasında.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Gokidy kalkanlı su atıcı 100 TL
- Gokidy kalkanlı su atıcı 100 TL
- Gokidy köpük uçak 199 TL
- Gokidy gemi 249 TL
- Pufu bez bebek 299 TL
- Gokidy metal serbest teker araba 399 TL
- Gokidy yelkenli/kürekli yazlık set 119 TL
- Hot Wheels kamyon/tır 349 TL
- Hot Wheels tekli araba 129 TL
- Toysup dev sürpriz yumurta 100 TL
- Barbie uzun saçlı deniz kızı 599 TL
- Disney Frozen Elsa ve Anna bebek 499 TL
- Eliza müzikli moda bebek 499 TL
- Coco Surprise külahda pelüş 349 TL
- Thomas & Friends büyük tren 299 TL
- Tüm kitap çeşitlerinde %50 indirim
İndirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Escamp şemsiyeli ve termos hazneli 2 kişilik kamp sandalyesi 2,490 TL
- Escamp şemsiyeli ve termos hazneli 2 kişilik kamp sandalyesi 2,490 TL
- Lüks kamp sandalyesi 1,590 TL
- Güneşlikli kamp sandalyesi 1,190 TL
- Lüks plaj/piknik sandalyesi 599 TL
- Kamp sandalyesi 349 TL
- Plaj/piknik sandalyesi 349 TL
- XL kamp sandalyesi 799 TL
- Plaj sandalyesi desenli 379 TL
- Kamp sandalyesi desenli 379 TL
- Katlanır kamp testeresi 149 TL
- Katlanır kamp çatal kaşık seti 249 TL
- Katlanır kamp kürek seti 349 TL
- Mounty çok fonksiyonlu el aleti 499 TL
- Katlanır ahşap görünümlü masa 1,190 TL
- Katlanır kare kamp masası 499 TL
50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri;
- Ülker Hobby kakaolu krema 110 TL
- Hacı Şakir hamam keyfi kalıp sabun 129 TL
- Ülker kremalı bisküvi sade 8'li 79 TL
- Ülker gofret fındıklı/vanilya aromalı 40 TL
- Pril sirke etkili bulaşık deterjanı 79 TL
Kamp ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Electrolux LNT7MD58W 700 serisi twintech no frost buzdolabı 47,999 TL
- Electrolux LNT7MD58W 700 serisi twintech no frost buzdolabı 47,999 TL
- Electrolux EW6F2282T 600 serisi sensicare 8 kg çamaşır makinesi 24,999 TL
- Altus AL 413 P 3 programlı 13 kişilik bulaşık makinesi 12,999 TL
- Electrolux EW7D394UCT 700 serisi delicatecare kurutma makinesi 31,999 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Tefal TW7C89EA X-Trem cyclonic effitech toz torbasız elektrikli süpürge 9,399 TL
- Tefal TW7C89EA X-Trem cyclonic effitech toz torbasız elektrikli süpürge 9,399 TL
- Tefal köpüklüm beyaz türk kahve makinesi 3,499 TL
- Tefal family grill 2400w 2 pişirme yüzeyli ızgara 9,999 TL
- Tefal perfect mix powelix BL811D sürahi blender 6,499 TL
- Tefal choppeo rondo 2l 3,499 TL
Sizin için indirimli küçük mutfak aletleri ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Bu içerik 3 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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