ŞOK'a kamp ürünleri geliyor! 4 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK’ta bu hafta açık hava, ev ve çocuk kategorilerinde zengin bir çeşitlilik var. Kamp tutkunları için gölgelikli, şemsiyeli ya da klasik modellerde katlanır sandalyeler, kamp masaları ve pratik el aletleri öne çıkıyor. Çocuklar için eğlenceli oyuncak bebekler, arabalar ve kitap çeşitleri yer alırken; evini yenilemek isteyenlere Electrolux buzdolabı, çamaşır makinesi ve Altus bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar sunuluyor. Ayrıca Tefal süpürge, blender ve kahve makinesi gibi mutfak aletleri de kaçırılmayacak fırsatlar arasında.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gokidy kalkanlı su atıcı 100 TL

Gokidy kalkanlı su atıcı 100 TL

Gokidy köpük uçak 199 TL

Gokidy gemi 249 TL

Pufu bez bebek 299 TL

Gokidy metal serbest teker araba 399 TL

Gokidy yelkenli/kürekli yazlık set 119 TL

Hot Wheels kamyon/tır 349 TL

Hot Wheels tekli araba 129 TL

Toysup dev sürpriz yumurta 100 TL

Barbie uzun saçlı deniz kızı 599 TL

Disney Frozen Elsa ve Anna bebek 499 TL

Eliza müzikli moda bebek 499 TL

Coco Surprise külahda pelüş 349 TL

Thomas & Friends büyük tren 299 TL

Tüm kitap çeşitlerinde %50 indirim

İndirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Escamp şemsiyeli ve termos hazneli 2 kişilik kamp sandalyesi 2,490 TL

Escamp şemsiyeli ve termos hazneli 2 kişilik kamp sandalyesi 2,490 TL

Lüks kamp sandalyesi 1,590 TL

Güneşlikli kamp sandalyesi 1,190 TL

Lüks plaj/piknik sandalyesi 599 TL

Kamp sandalyesi 349 TL

Plaj/piknik sandalyesi 349 TL

XL kamp sandalyesi 799 TL

Plaj sandalyesi desenli 379 TL

Kamp sandalyesi desenli 379 TL

Katlanır kamp testeresi 149 TL

Katlanır kamp çatal kaşık seti 249 TL

Katlanır kamp kürek seti 349 TL

Mounty çok fonksiyonlu el aleti 499 TL

Katlanır ahşap görünümlü masa 1,190 TL

Katlanır kare kamp masası 499 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri;

Ülker Hobby kakaolu krema 110 TL

Hacı Şakir hamam keyfi kalıp sabun 129 TL

Ülker kremalı bisküvi sade 8'li 79 TL

Ülker gofret fındıklı/vanilya aromalı 40 TL

Pril sirke etkili bulaşık deterjanı 79 TL

Kamp ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Electrolux LNT7MD58W 700 serisi twintech no frost buzdolabı 47,999 TL

Electrolux LNT7MD58W 700 serisi twintech no frost buzdolabı 47,999 TL

Electrolux EW6F2282T 600 serisi sensicare 8 kg çamaşır makinesi 24,999 TL

Altus AL 413 P 3 programlı 13 kişilik bulaşık makinesi 12,999 TL

Electrolux EW7D394UCT 700 serisi delicatecare kurutma makinesi 31,999 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Tefal TW7C89EA X-Trem cyclonic effitech toz torbasız elektrikli süpürge 9,399 TL

Tefal TW7C89EA X-Trem cyclonic effitech toz torbasız elektrikli süpürge 9,399 TL

Tefal köpüklüm beyaz türk kahve makinesi 3,499 TL

Tefal family grill 2400w 2 pişirme yüzeyli ızgara 9,999 TL

Tefal perfect mix powelix BL811D sürahi blender 6,499 TL

Tefal choppeo rondo 2l 3,499 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletleri ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 3 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.