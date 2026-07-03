BİM'e bez gardırop geliyor! 10 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM’e bu hafta ev düzeninden giyime, mutfaktan plaj ürünlerine kadar zengin bir ürün çeşidi geliyor. Bez gardırop, jüt organizerler ve pratik ev tekstili ürünler; şık Paşabahçe ve Lav marka cam mutfak gereçleri, kavanoz kapakları ve saklama kapları geliyor. Sıcak yaz günleri için erkek deniz şortları, tişörtler, kadın ve çocuk şapkaları ile hasır çantalar da bu hafta Bim'de yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Riders In Lee tişört erkek 329 TL

Riders In Lee tişört erkek 329 TL

Deniz şortu erkek 219 TL

Ev elbisesi 239 TL

Hambez şort kadın 269 TL

Şort erkek 179 TL

Hasır siperlik şapka kadın 99 TL

Gabardin şort erkek 389 TL

Hambez kapri kadın 329 TL

Hambez şort erkek büyük beden 329 TL

Hambez şort erkek 269 TL

Çocuk kova şapka 99 TL

Bebek kova şapka 99 TL

Bebek kep 89 TL

Desenli toka çeşitleri 69 TL

Hasır kol çantası 329 TL

Dagi iç çamaşır seti kız / erkek çocuk 199 TL

Bato külot 79 TL

Büstiyer 99 TL

Çorap çeşitleri 5'li kadın / erkek 59 TL

İndirimli moda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 3 TL

Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 3 TL

Paşabahçe kapaksız cam kavanoz ~1000 cc 22 TL

Paşabahçe kapaksız cam kavanoz ~660 cc 16 TL

Paşabahçe kapaksız cam kavanoz ~425 cc 14 TL

Glass in Love cam ayaklı dondurmalık 3'lü 109 TL

Glass in Love desenli pipetli cam bardak 175 TL

Cam kupa 35 TL

Lav Tessa cam çerezlik / tatlı kasesi 3'lü 135 TL

Lav Tessa su bardağı 3'lü 149 TL

Lav Tessa meşrubat bardağı 3'lü 169 TL

Lav Lal kahve yanı su bardağı 3'lü 119 TL

Eva cam çay bardağı 6'lı 159 TL

Rakle mottolu cam kupa 79 TL

Rakle gravürlü desenli meşrubat bardağı 2'li 159 TL

Desenli metal tepsi ~25x16 cm 39 TL

Desenli metal tepsi ~31x22 cm 49 TL

Tek fiyat plastik ürünler 55 TL

Hobby Life katlanır çamaşır selesi 219 TL

Hobby Life katlanır su kovası 159 TL

Bulaşıklık 109 TL

Kızartma kevgiri 65 TL

Happy Life kapaklı silikon buzluk 39 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bez gardırop 799 TL

Bez gardırop 799 TL

Plastik saklama kabı çeşitleri 45 TL

Maisonette el havlusu 69 TL

Maisonette yüz havlusu 109 TL

2'li kurulama bezi 59 TL

Su emici paspas 99 TL

Kurutma topu 139 TL

Sesli Home kilim ~120x180 cm 299 TL

Sesli Home kilim ~80x150 cm 199 TL

Jüt 4'lü çekmece içi organizer 219 TL

Jüt organizer kutu 199 TL

Jüt kapaklı kare kutu 225 TL

Okyanus Home sürahi 159 TL

Ortadan açılır çöp kovası 85 TL

3'lü kare kase seti 139 TL

Jüt kapaklı çamaşır sepeti 329 TL

Pirinç süzgeci 45 TL

Tuzluk / biberlik seti 49 TL

Büyük süpürgeli faraş 105 TL

Dondurucu saklama kabı ~1800 ml 59 TL

Dondurucu saklama kabı ~1000 ml 35 TL

Ev ve yaşam kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 3 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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