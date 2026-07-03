BİM'e bez gardırop geliyor! 10 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM’e bu hafta ev düzeninden giyime, mutfaktan plaj ürünlerine kadar zengin bir ürün çeşidi geliyor. Bez gardırop, jüt organizerler ve pratik ev tekstili ürünler; şık Paşabahçe ve Lav marka cam mutfak gereçleri, kavanoz kapakları ve saklama kapları geliyor. Sıcak yaz günleri için erkek deniz şortları, tişörtler, kadın ve çocuk şapkaları ile hasır çantalar da bu hafta Bim'de yerini alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Riders In Lee tişört erkek 329 TL
- Riders In Lee tişört erkek 329 TL
- Deniz şortu erkek 219 TL
- Ev elbisesi 239 TL
- Hambez şort kadın 269 TL
- Şort erkek 179 TL
- Hasır siperlik şapka kadın 99 TL
- Gabardin şort erkek 389 TL
- Hambez kapri kadın 329 TL
- Hambez şort erkek büyük beden 329 TL
- Hambez şort erkek 269 TL
- Çocuk kova şapka 99 TL
- Bebek kova şapka 99 TL
- Bebek kep 89 TL
- Desenli toka çeşitleri 69 TL
- Hasır kol çantası 329 TL
- Dagi iç çamaşır seti kız / erkek çocuk 199 TL
- Bato külot 79 TL
- Büstiyer 99 TL
- Çorap çeşitleri 5'li kadın / erkek 59 TL
İndirimli moda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 3 TL
- Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 3 TL
- Paşabahçe kapaksız cam kavanoz ~1000 cc 22 TL
- Paşabahçe kapaksız cam kavanoz ~660 cc 16 TL
- Paşabahçe kapaksız cam kavanoz ~425 cc 14 TL
- Glass in Love cam ayaklı dondurmalık 3'lü 109 TL
- Glass in Love desenli pipetli cam bardak 175 TL
- Cam kupa 35 TL
- Lav Tessa cam çerezlik / tatlı kasesi 3'lü 135 TL
- Lav Tessa su bardağı 3'lü 149 TL
- Lav Tessa meşrubat bardağı 3'lü 169 TL
- Lav Lal kahve yanı su bardağı 3'lü 119 TL
- Eva cam çay bardağı 6'lı 159 TL
- Rakle mottolu cam kupa 79 TL
- Rakle gravürlü desenli meşrubat bardağı 2'li 159 TL
- Desenli metal tepsi ~25x16 cm 39 TL
- Desenli metal tepsi ~31x22 cm 49 TL
- Tek fiyat plastik ürünler 55 TL
- Hobby Life katlanır çamaşır selesi 219 TL
- Hobby Life katlanır su kovası 159 TL
- Bulaşıklık 109 TL
- Kızartma kevgiri 65 TL
- Happy Life kapaklı silikon buzluk 39 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Bez gardırop 799 TL
- Bez gardırop 799 TL
- Plastik saklama kabı çeşitleri 45 TL
- Maisonette el havlusu 69 TL
- Maisonette yüz havlusu 109 TL
- 2'li kurulama bezi 59 TL
- Su emici paspas 99 TL
- Kurutma topu 139 TL
- Sesli Home kilim ~120x180 cm 299 TL
- Sesli Home kilim ~80x150 cm 199 TL
- Jüt 4'lü çekmece içi organizer 219 TL
- Jüt organizer kutu 199 TL
- Jüt kapaklı kare kutu 225 TL
- Okyanus Home sürahi 159 TL
- Ortadan açılır çöp kovası 85 TL
- 3'lü kare kase seti 139 TL
- Jüt kapaklı çamaşır sepeti 329 TL
- Pirinç süzgeci 45 TL
- Tuzluk / biberlik seti 49 TL
- Büyük süpürgeli faraş 105 TL
- Dondurucu saklama kabı ~1800 ml 59 TL
- Dondurucu saklama kabı ~1000 ml 35 TL
Ev ve yaşam kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 3 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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