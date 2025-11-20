FİNANS

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret son dakika gelişmesi! Milyonlar nefesini tuttu, 2026 asgari ücret rakamının belli olacağı güne kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi yeni asgari ücret rakamına ve asgari ücret zam oranına dair çok sayıda rakam tahmini konuşulmaya devam ediliyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya'dan çok çarpıcı değerlendirmeler ve tahminler geldi.

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Halen 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret zammına ilişkin çok sayıda tahmin de gelmeye devam ediyor. Özellikle ekonomistler bazı zam oranları üzerinde duruyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya, net ifadelerle birlikte asgari ücret zammına ilişin oran verdi. İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri...

"GEÇEN SENEKİ GİBİ HARARETLİ BİR ŞEKİLDE KONUŞULMADI"

TV100 yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene de bu asgari ücret aslında normalde Kasım Aralık'ta konuşulması gerekirken Temmuz'dan itibaren konuşulmaya başlandı. Bu sene biraz daha geç konuşulmaya başlandı. Geçen seneki gibi hararetli bir şekilde konuşulmadı. 2025 yılında da bir ara zam formülü konuşuldu ama uygulanmadı. Geçen sene beklentiler açıkçası minimum seviyelerde yüzde 38 ile yüzde 40 arasındaydı. Ancak literatürümüze yeni giren hedeflenen enflasyon mu yoksa gerçekleşen enflasyon mu? Geçen sene literatürümüze girmişti.
Geçen sene hedeflenen enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artışı olmuştu. Yani geçen sene 2025 yılı için bu sene içinde bulunduğumuz yıl için yüzde 25 hedeflenen enflasyon vardı. Enflasyon üzerinde, hedefleyen enflasyon üzerinde artış yapıldı ve yüzde 30 oldu. Ancak şu anda gelinen noktada görülüyor ki hedeflenen enflasyon tutturulamadı. Yüzde 30 şu anda 10 aylık enflasyon var. Yıl sonunda yüzde 33 olacak.

NET ORAN VERDİ: 'OLACAKLARI SÖYLÜYORUM'

Yüzde 30 artış yapılmıştı. Asgari ücretli TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlara göre hala yüzde 3 kaybetti. Şimdi önümüzdeki yılın beklenen enflasyonu ise yüzde 16 ile 19 arasında. Yine muhtemelendir ki şu açıklama yapılacaktır; enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artışı olacaktır denilecektir ve üzerine de refah payı ekledik denilecektir. Nasıl olacak? Ben size şöyle söyleyeyim, olacakları söylüyorum; yüzde 19 hedeflenen enflasyon var 2026 yılı için, yüzde 3 de 2025 için kaybedilen var denilecek, yüzde 22 yapacak, 3 puan üzerine eklenecek, toplamda yüzde 25'lik bir asgari ücret artışı olacak 2026 yılı için. Bu rakamı geçebileceğini ben zannetmiyorum. 2026 yılı için mevcut konjonktürde yüzde 25'lik bir asgari ücret artışını geçeceğini zannetmiyorum şu anki ekonomik konjonktürde. Çünkü sıkı ekonomi politikası uygulanıyor"

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı asgari ücret zam oranı yeni asgari ücret Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret
