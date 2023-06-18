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Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Rakam...

18.06.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zamlı asgari ücret tutarının belirlenmesi sürecinde yarın kritik bir görüşme daha gerçekleşecek. Seçim öncesinde hükümet yetkililerinden gelen açıklamalarda telaffuz edilen 500 dolar rakamına göre asgari ücretin 11 bin liranın üzerini bulabileceği ifade ediliyor. Öte yandan işçi kesiminin 13 bin 440 liradan hareketle pazarlık yapması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında rakam konuşulmazken yarın bir ilk gerçekleşecek.

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Rakam...

Asgari ücret pazarlığında son durumu ve verilen mesajları aktaran CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Melik Türkeş'in paylaştığı bilgiye göre; yarın saat 10.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Bakan Işıkhan da katılacak. İlk toplantıda taraflar arasında bir rakam telaffuz edilmemişti. Yarın işçi kesiminin taleplerini masaya getirmesi bekleniyor. İşçi kesimi görüşlerini, taleplerini, isteklerini, elindeki rakamları masaya getirecek.

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ERDOĞAN'DAN 'TÜM TARAFLARIN İÇİNE SİNECEK BİR ORAN' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tüm tarafların içine sinebilecek bir oran" vurgusu yapmış ve "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti. Seçim öncesinde hükümet yetkililerinden gelen açıklamalarla 500 dolar seviyeleri işaret edilmişti. Bugün itibarıyla yeni asgari ücretin 11 bin liranın üzerinde olabileceği ifade ediliyor.

İŞÇİ KESİMİ O RAKAMI MASAYA GETİREBİLİR

İşçi kesimi asgari ücret hayat pahalılığına göre güncellenmeli diyor. Daha önce yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre bekar bir işçinin yaşam maliyeti 13 bin 440 lira olarak belirlenmişti. İşçi kesiminin bu rakamdan hareket ederek pazarlık yapması bekleniyor.

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İŞVERENLERDEN 'DENGELİ ÜCRET' VURGUSU

İşveren kesimi ise 'dengeli ücret' vurgusu yaparak "Ne çalışanı ne de işvereni zora sokmayalım" ifadelerini kullanıyor, ayrıca mevcutta 400 lira olan devlet desteğinin de artarak devam etmesini istiyorlar.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

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ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, bin 551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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