BİM'de Torku, Eti ve Ülker ürünleri çok uygun! 28 Ekim BİM Aktüel Ürünler Kataloğu

Bim'de bu hafta temel gıdalardan atıştırmalıklara, temizlikten kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesi var. Bim aktüel katalogta yer alan indirimler sayesinde hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de bütçenizi zorlamadan alışveriş yapabilirsiniz. İşte, 28 Ekim Bim Aktüel ürünler listesinde sizi bekleyen avantajlı ürünler.
Torku kakaolu fındık kreması 145 TL
- Tadelle 3x30 65 TL
- Tadelle maxinut kaplamalı fındıklı gofret 4x30 69 TL
- Fiskobirlik fiskat çikolata kaplı kağıt helva 25 TL
- Ülker çikolatalı gofret 69 TL
- Ülker dido xxl kaplamalı gofret 109 TL
- Ülker kekstra konfeti 9,50 TL
- Draft gold bisküvi kreması dolgulu top gofret 89 TL
- Fellas kuruyemiş bar kırmızı meyveli 74,50 TL
- Ülker altınbaşak taco aromalı ve kinoalı kraker 14,50 TL
- Eti canga gold yer fıstıklı karamelli nuga bar 18 TL
- Ülker finger bisküvi 79 TL
- Züber antep fıstığı kreması 299 TL
- Bebeto party mix yumuşak şeker 69 TL
- Eti sultani üzümlü kepekli bisküvi 47,50 TL
- Eti burçak kakaolu tahıl patlaklı bisküvi 59 TL
- Malatya pazarı kuruyemiş ve kuru meyve karışımı 29,50 TL
- Protein bar protein ocean hindistan cevizi aromalı 45 TL
- Noutos nohut cipsi çeşitleri ekşi krema ve soğan çeşnili - kajun baharatlı 45 TL
- Cheetos max mısır çerezi peynirli 29,50 TL
- Pepsi gazlı içecek kola 99 TL
- Pepsi max şekersiz gazlı içecek kola 99 TL
- Yedigün portakal meyveli gazlı içecek 99 TL
- Pin şeftali aromalı, beyaz çaylı soğuk çay 29,50 TL
Akşeker kuzu kokoreç 159 TL
- Yelken tam yağlı taze kaşar peyniri 295 TL
- Bonfilet dana kıyma 499 TL
- Akşeker işkembe çorbası 95 TL
- Lezzethane üç peynirli pizza 79 TL
- Chefista cips kaplamalı çıtır piliç şişleri 99 TL
- Superfresh milföy hamuru 99 TL
- Dost yarım yağlı yoğurt 169 TL
- İçim az yağlı yoğurt 99,50 TL
- Aknaz yarım yağlı tost peyniri 299 TL
- Aknaz lor peyniri 59,50 TL
- Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 255 TL
- Aknaz az yağlı beyaz peynir 129 TL
- Pınar labne 135 TL
- Dost %20 yağlı bitkisel krema 15 TL
- Yook yulaf içeceği vitaminli & kalsiyumlu 79 TL
- Torku ayran 35 TL
- İçim şeftali ananaslı kefir 69,50 TL
- Sek %0.5 yağlı süt 26,50 TL
- Dost ballı kaymak 65 TL
- Erpiliç piliç parmak köfte 79 TL
- Mezzet revani haşhaşlı - portakallı 72,50 TL
- Danette çikolatalı ve vanilyalı puding 50 TL
- Sek yaban mersinli quark 39,50 TL
Sensodyne diş macunu + diş eti bakımı fırça 119 TL
- Molfix bebek bezi 319 TL
- Ledolet eko filament led ampul 39 TL
- EQ bel/ayak su torbası çeşitleri 289 TL
- Airwick elektrikli oda kokusu kit temizliğin esintisi 199 TL
- Airwick elektrikli oda kokusu yedek temizliğin esintisi - bahar çiçekleri 135 TL
- Airwick oda kokusu decosphere greyfurt ve portakal çiçeği 179 TL
- Stick up airwick lavanta 89 TL
- Penti çocuk külotlu çorap 55 TL
- Eligül kız & erkek çocuk tenis çorap 35 TL
- Gloss erkek soket çorap 69 TL
- Vtex kadın bambu soket çorap 22,50 TL
- Doremi lazer kesim düşük bel slip 145 TL
- Doremi lazer kesim yüksek bel slip 185 TL
- Öts kadın atlet çeşitleri siyah 99 TL
- Öts kadın kaplı atlet siyah renk 109 TL
- Capitol saç maskesi 17,50 TL
- Queen desenli peçete 17,50 TL
- Queen tuvalet kağıdı bambu 229 TL
- Queen kağıt havlu bambu 159 TL
- Ivory ıslak mendil 25 TL
- Persil sıvı çamaşır deterjanı 159 TL
- Life by fakir bitkisel sıvı çamaşır deterjanı 129 TL
- Life by fakir bitkisel konsantre yumuşatıcı 99 TL
- Ariel çamaşır kapsülü 299 TL
- Cif ultra yağ ve kir sökücü sprey 99 TL
- Hypo çamaşır suyu klasik 72,50 TL
- Rinso toz deterjan beyazlar renkliler 329 TL
- Sinoz vücut peelingi 159 TL
- Sinoz spf korumalı yüz kremi cica - pink touch 50 spf 289 TL
- Nivea el ve vücut kremi 89 TL
- Voit parfüm erkek-kadın 199 TL
