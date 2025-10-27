BİM'de Torku, Eti ve Ülker ürünleri çok uygun! 28 Ekim BİM Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bim'de bu hafta temel gıdalardan atıştırmalıklara, temizlikten kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesi var. Bim aktüel katalogta yer alan indirimler sayesinde hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de bütçenizi zorlamadan alışveriş yapabilirsiniz. İşte, 28 Ekim Bim Aktüel ürünler listesinde sizi bekleyen avantajlı ürünler.

Torku kakaolu fındık kreması 145 TL

Tadelle 3x30 65 TL

Tadelle maxinut kaplamalı fındıklı gofret 4x30 69 TL

Fiskobirlik fiskat çikolata kaplı kağıt helva 25 TL

Ülker çikolatalı gofret 69 TL

Ülker dido xxl kaplamalı gofret 109 TL

Ülker kekstra konfeti 9,50 TL

Draft gold bisküvi kreması dolgulu top gofret 89 TL

Fellas kuruyemiş bar kırmızı meyveli 74,50 TL

Ülker altınbaşak taco aromalı ve kinoalı kraker 14,50 TL

Eti canga gold yer fıstıklı karamelli nuga bar 18 TL

Ülker finger bisküvi 79 TL

Züber antep fıstığı kreması 299 TL

Bebeto party mix yumuşak şeker 69 TL

Eti sultani üzümlü kepekli bisküvi 47,50 TL

Eti burçak kakaolu tahıl patlaklı bisküvi 59 TL

Malatya pazarı kuruyemiş ve kuru meyve karışımı 29,50 TL

Protein bar protein ocean hindistan cevizi aromalı 45 TL

Noutos nohut cipsi çeşitleri ekşi krema ve soğan çeşnili - kajun baharatlı 45 TL

Cheetos max mısır çerezi peynirli 29,50 TL

Pepsi gazlı içecek kola 99 TL

Pepsi max şekersiz gazlı içecek kola 99 TL

Yedigün portakal meyveli gazlı içecek 99 TL

Pin şeftali aromalı, beyaz çaylı soğuk çay 29,50 TL

Akşeker kuzu kokoreç 159 TL

Yelken tam yağlı taze kaşar peyniri 295 TL

Bonfilet dana kıyma 499 TL

Akşeker işkembe çorbası 95 TL

Lezzethane üç peynirli pizza 79 TL

Chefista cips kaplamalı çıtır piliç şişleri 99 TL

Superfresh milföy hamuru 99 TL

Dost yarım yağlı yoğurt 169 TL

İçim az yağlı yoğurt 99,50 TL

Aknaz yarım yağlı tost peyniri 299 TL

Aknaz lor peyniri 59,50 TL

Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 255 TL

Aknaz az yağlı beyaz peynir 129 TL

Pınar labne 135 TL

Dost %20 yağlı bitkisel krema 15 TL

Yook yulaf içeceği vitaminli & kalsiyumlu 79 TL

Torku ayran 35 TL

İçim şeftali ananaslı kefir 69,50 TL

Sek %0.5 yağlı süt 26,50 TL

Dost ballı kaymak 65 TL

Erpiliç piliç parmak köfte 79 TL

Mezzet revani haşhaşlı - portakallı 72,50 TL

Danette çikolatalı ve vanilyalı puding 50 TL

Sek yaban mersinli quark 39,50 TL

Sensodyne diş macunu + diş eti bakımı fırça 119 TL

Molfix bebek bezi 319 TL

Ledolet eko filament led ampul 39 TL

EQ bel/ayak su torbası çeşitleri 289 TL

Airwick elektrikli oda kokusu kit temizliğin esintisi 199 TL

Airwick elektrikli oda kokusu yedek temizliğin esintisi - bahar çiçekleri 135 TL

Airwick oda kokusu decosphere greyfurt ve portakal çiçeği 179 TL

Stick up airwick lavanta 89 TL

Penti çocuk külotlu çorap 55 TL

Eligül kız & erkek çocuk tenis çorap 35 TL

Gloss erkek soket çorap 69 TL

Vtex kadın bambu soket çorap 22,50 TL

Doremi lazer kesim düşük bel slip 145 TL

Doremi lazer kesim yüksek bel slip 185 TL

Öts kadın atlet çeşitleri siyah 99 TL

Öts kadın kaplı atlet siyah renk 109 TL

Capitol saç maskesi 17,50 TL

Queen desenli peçete 17,50 TL

Queen tuvalet kağıdı bambu 229 TL

Queen kağıt havlu bambu 159 TL

Ivory ıslak mendil 25 TL

Persil sıvı çamaşır deterjanı 159 TL

Life by fakir bitkisel sıvı çamaşır deterjanı 129 TL

Life by fakir bitkisel konsantre yumuşatıcı 99 TL

Ariel çamaşır kapsülü 299 TL

Cif ultra yağ ve kir sökücü sprey 99 TL

Hypo çamaşır suyu klasik 72,50 TL

Rinso toz deterjan beyazlar renkliler 329 TL

Sinoz vücut peelingi 159 TL

Sinoz spf korumalı yüz kremi cica - pink touch 50 spf 289 TL

Nivea el ve vücut kremi 89 TL

Voit parfüm erkek-kadın 199 TL

