Bu hafta sonu ŞOK'a Disney ve Marvel Figürleri Geliyor! İşte 25 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Evinizi ve yaşam alanınızı yenilemenin tam zamanı! Harry Potter kart oyunundan arabalara, pratik mutfak aletleri ve modern dolaplarından büyük ekran TV’lere kadar Şok Market’in hafta sonu fırsatlarıyla hem kendinizi hem sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ŞOK'ta Disney ve Marvel evreninin figürleri satılıyor!

Çocuklar ve koleksiyon meraklıları için harika fırsatlarla gelen ŞOK'ta Marvel Figürler 299, Frozen Elsa ve Anna 399 TL, Star Wars Stormtrooper Figür 399 TL ve HotWheels Tekli Araba ise 99,95 TL. Broşürde yer alan diğer ürünler:

HotWheels Tekli Araba 99,95 TL

Star Wars Stormtrooper Figür 399 TL

Marvel Figürler 299 TL

Peluş Avokadolu Kedi 249 TL

Peluş Fare 179 TL

Frozen Elsa ve Anna 399 TL

Eğlenceli Işıklı Pop It 179 TL

Sürtmeli Chopper Motosiklet 100 TL

Romorklu Kamyon ve Fırlatıcılı Araba Seti 199 TL

Dollyland Minkie Bebek/Minik Dostum 100 TL

Metal Çek Bırak Pick Up Araçları 4x4 129 TL

Vagonlu Çek Bırak Araba 199 TL

İş Araçları 199 TL

ŞOK'a çocukların yaratıcılığını ve sosyal oyun becerilerini geliştirebileceği oyuncaklar geliyor

HotWheels araçlardan Gokidy’nin mutfak ve ev aletlerine, çocuklar için bu hafta sonu minik bir sürpriz yapabilirsiniz. Çocuklar için oyun ve yaratıcılık odaklı diğer ürünler:

Gokidy Dollyland Kırda Bir Gün 299 TL

Gokidy Sesli ve Işıklı, Buhar Atıcı Dinozor 199 TL

Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 50 TL

Sürtmeli Büyük Teker Sevimli Araç 100 TL

Çamaşır Makinesi 249 TL

Gokidy Ütü 179 TL

Gokidy Mikrodalga Fırın 179 TL

Gokidy Blender 149 TL

Gokidy Elektrikli Süpürge 299 TL

Gokidy Tost Makinesi 199 TL

Gokidy Kahve Makinesi 199 TL

Dans Eden Ahtapot 599 TL

Patates Kamyonu 75 TL

Vahşi Hayvanlar ve Patili Dostlar Serisi 50 TL

HotWheels Fırlatma Seti 179 TL

Mega Boyama Serisi Kitap Çeşitleri 89,95 TL

Harry Potter Kart Oyunu 199 TL

ŞOK’tan “İste Gelsin” hafta sonu fırsatlarında Fly mutfak ve banyo var!

Evinizi yenilemek ve mutfak alanınızı modernleştirmek isteyenler için Fly markasının çok amaçlı dolapları, modülleri ve gardıropları ile hem depolama hem dekoratif çözümlerinizi karşılayabilirsiniz, Üstelik taşıma derdi olmadan:

Fly Çise Çok Amaçlı Dolap 5,699 TL

Fly Tino Eymalı Mutfak 9,999 TL

Fly Almila 3 Kapaklı Gardırop 7,999 TL

Ankastre Modülü Beyaz 1,799 TL

Fly Albina Mutfak Dolabı 9,999 TL

Fly Dani Mutfak Üst Dolap 2,499 TL

Fly Dani Mutfak Alt Dolap 4,799 TL

Fly Buzdolabı Modülü 2,999 TL

Fly Beyaz Melamin Boy Dolap 4,999 TL

ŞOK’tan “İste Gelsin” hafta sonu fırsatlarında her bütçeye uygun televizyon var!

Bu sayfa, evde sinema keyfini doruklara taşıyacak TV fırsatlarını içeriyor. 4K Ultra HD ve Full HD ekran seçenekleri, Smart TV özellikleri ile her evin eğlence merkezini güçlendiriyor. Büyük ekran deneyimi arayanlar için çeşitli boyut ve marka seçenekleri mevcut.

DIJITSU 75DS9800 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 28,999 TL

DIJITSU 55 DG 22000 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart LED TV 14,899 TL

SEG 55SBU740 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV 12,499 TL

ONVO 55OVF9250UQ 55 İnç 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD Google Smart Qled TV 15,999 TL

TOSHIBA 32LV3563DT Full HD 32" 82 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV 8,799 TL

TCL 43S5400A Full HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 12,399 TL

ALTUS AL43 FHD 6523 Full HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 10,999 TL

Bu içerik 24 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

