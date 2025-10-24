Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu hafta sonu ŞOK'a Disney ve Marvel Figürleri Geliyor! İşte 25 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
Bu hafta sonu ŞOK'a Disney ve Marvel Figürleri Geliyor! İşte 25 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Sultan Oğuz
Şok'ta bu hafta sonuna özel kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor! Çocuklar için eğlenceli oyuncaklardan evinizi güzelleştirecek mutfak ve mobilya ürünlerine, son teknoloji televizyonlara kadar her ihtiyacınız için ŞOK katalog fırsatlarına bakabilirsiniz. Ayrıca ŞOK aktüel ürünler kataloğu için de broşür içeriklerimizin yer aldığı sayfayı takip edebilirsiniz. Hadi gelin, 25 - 28 Ekim 2025 ŞOK Aktüel ürünler listesinde hangi indirimler var?

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Evinizi ve yaşam alanınızı yenilemenin tam zamanı! Harry Potter kart oyunundan arabalara, pratik mutfak aletleri ve modern dolaplarından büyük ekran TV’lere kadar Şok Market’in hafta sonu fırsatlarıyla hem kendinizi hem sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ŞOK'ta Disney ve Marvel evreninin figürleri satılıyor!

Bu hafta sonu ŞOK a Disney ve Marvel Figürleri Geliyor! İşte 25 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 1

Çocuklar ve koleksiyon meraklıları için harika fırsatlarla gelen ŞOK'ta Marvel Figürler 299, Frozen Elsa ve Anna 399 TL, Star Wars Stormtrooper Figür 399 TL ve HotWheels Tekli Araba ise 99,95 TL. Broşürde yer alan diğer ürünler:

  • HotWheels Tekli Araba 99,95 TL
  • Star Wars Stormtrooper Figür 399 TL
  • Marvel Figürler 299 TL
  • Peluş Avokadolu Kedi 249 TL
  • Peluş Fare 179 TL
  • Frozen Elsa ve Anna 399 TL
  • Eğlenceli Işıklı Pop It 179 TL
  • Sürtmeli Chopper Motosiklet 100 TL
  • Romorklu Kamyon ve Fırlatıcılı Araba Seti 199 TL
  • Dollyland Minkie Bebek/Minik Dostum 100 TL
  • Metal Çek Bırak Pick Up Araçları 4x4 129 TL
  • Vagonlu Çek Bırak Araba 199 TL
  • İş Araçları 199 TL

Oyun ve film figürlerindeki indirimli fiyatlara göz atmak için buraya göz atabilirsiniz.

ŞOK'a çocukların yaratıcılığını ve sosyal oyun becerilerini geliştirebileceği oyuncaklar geliyor

Bu hafta sonu ŞOK a Disney ve Marvel Figürleri Geliyor! İşte 25 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2

HotWheels araçlardan Gokidy’nin mutfak ve ev aletlerine, çocuklar için bu hafta sonu minik bir sürpriz yapabilirsiniz. Çocuklar için oyun ve yaratıcılık odaklı diğer ürünler:

  • Gokidy Dollyland Kırda Bir Gün 299 TL
  • Gokidy Sesli ve Işıklı, Buhar Atıcı Dinozor 199 TL
  • Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 50 TL
  • Sürtmeli Büyük Teker Sevimli Araç 100 TL
  • Çamaşır Makinesi 249 TL
  • Gokidy Ütü 179 TL
  • Gokidy Mikrodalga Fırın 179 TL
  • Gokidy Blender 149 TL
  • Gokidy Elektrikli Süpürge 299 TL
  • Gokidy Tost Makinesi 199 TL
  • Gokidy Kahve Makinesi 199 TL
  • Dans Eden Ahtapot 599 TL
  • Patates Kamyonu 75 TL
  • Vahşi Hayvanlar ve Patili Dostlar Serisi 50 TL
  • HotWheels Fırlatma Seti 179 TL
  • Mega Boyama Serisi Kitap Çeşitleri 89,95 TL
  • Harry Potter Kart Oyunu 199 TL

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiğimiz indirimli ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

ŞOK’tan “İste Gelsin” hafta sonu fırsatlarında Fly mutfak ve banyo var!

Bu hafta sonu ŞOK a Disney ve Marvel Figürleri Geliyor! İşte 25 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 3

Evinizi yenilemek ve mutfak alanınızı modernleştirmek isteyenler için Fly markasının çok amaçlı dolapları, modülleri ve gardıropları ile hem depolama hem dekoratif çözümlerinizi karşılayabilirsiniz, Üstelik taşıma derdi olmadan:

  • Fly Çise Çok Amaçlı Dolap 5,699 TL
  • Fly Tino Eymalı Mutfak 9,999 TL
  • Fly Almila 3 Kapaklı Gardırop 7,999 TL
  • Ankastre Modülü Beyaz 1,799 TL
  • Fly Albina Mutfak Dolabı 9,999 TL
  • Fly Dani Mutfak Üst Dolap 2,499 TL
  • Fly Dani Mutfak Alt Dolap 4,799 TL
  • Fly Buzdolabı Modülü 2,999 TL
  • Fly Beyaz Melamin Boy Dolap 4,999 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

ŞOK’tan “İste Gelsin” hafta sonu fırsatlarında her bütçeye uygun televizyon var!

Bu hafta sonu ŞOK a Disney ve Marvel Figürleri Geliyor! İşte 25 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 4

Bu sayfa, evde sinema keyfini doruklara taşıyacak TV fırsatlarını içeriyor. 4K Ultra HD ve Full HD ekran seçenekleri, Smart TV özellikleri ile her evin eğlence merkezini güçlendiriyor. Büyük ekran deneyimi arayanlar için çeşitli boyut ve marka seçenekleri mevcut.

  • DIJITSU 75DS9800 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 28,999 TL
  • DIJITSU 55 DG 22000 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart LED TV 14,899 TL
  • SEG 55SBU740 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV 12,499 TL
  • ONVO 55OVF9250UQ 55 İnç 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD Google Smart Qled TV 15,999 TL
  • TOSHIBA 32LV3563DT Full HD 32" 82 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV 8,799 TL
  • TCL 43S5400A Full HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 12,399 TL
  • ALTUS AL43 FHD 6523 Full HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 10,999 TL

Samsung marka televizyonlarda indirim devam ediyor. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 24 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog ŞOK markette bu hafta
