16 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

BİM’e bu hafta aşurelik malzemeler, şarküteri ürünleri, içecek ve çeşitli atıştırmalıklar geliyor. Katalogda aşurelik buğday, Yurdum haşlanmış bakliyatlar, kuruyemişler ve aşure kapları gibi ihtiyaçlar öne çıkarken; dana sucuk, limonlu cheesecake aromalı taze peynir ve döner çeşitleri raflarda yerini alıyor. Sıcak yaz günleri için çözünebilir kahve, meyve suları ve soğuk kahvelerin yanı sıra kurutulmuş meyveler, cipsler ve bisküvilerde bim salı aktüel fırrsatları arasında yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kurutulmuş meyve çeşitleri Dokuru 109 TL

Kurutulmuş meyve çeşitleri Dokuru 109 TL

Patates cipsi Cipso 125 g 44 TL

Patates cipsi Patito 200 g 55 TL

Patates cipsi Patito 200 g 55 TL

Meyve topu Züber 80 g 64,50 TL

Protein bar Proteinocean 50 g 59 TL

Yumuşak şeker Bebeto Party Mix 400 g 79 TL

Şeftalili kalp şekilli yumuşak şeker Bebeto 150 g 29 TL

Toy Story oyuncaklı şeker Pez 25,5 g 119 TL

Eti Karam Gurme Antep fıstıklı 36 g 49 TL

Kurabiye çeşitleri Mehmet Reis 225 g 75 TL

Mandalina ve portakal aromalı ekşi yumuşak şeker Sweeto 130 g 27,50 TL

Meyve sulu karışık yumuşak şekerleme Haribo Mixbons 325 g 79 TL

Milföy hamuru katmanları Bonomi 300 g 119 TL

Sütlü kakaolu kremalı bisküvi Eti Burçak 4x100 g 69 TL

Ballı fındık kreması Fiskobirlik 250 g 219 TL

Limon krema dolgulu bisküvi Ore Liete 200 g 79 TL

Ülker Albeni Atıştırmalık 72 g 29 TL

Yer fıstığı ezmesi Master Nut 300 g 69 TL

Fındık kremalı gofret Wafer Master Crepe 216 g 79 TL

Labneli sandviç kraker Ülker 3x60 g 49 TL

Çilekli yoğurtlu kaplamalı pirinç patlağı Eti Gong 30 g 21 TL

Acılı fiyonk kraker Escape Pop Pretz 50 g 13,50 TL

Şeftali çarkıfelek meyveli süt dilimi Kinder 28 g 18,50 TL

Kakao kaplamalı karamel dolgulu kek Bifa Keks 175 g 39 TL

Mozaik kek Eti Paykek 200 g 49 TL

İndirimli atıştırmalıklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Karadut özü Jucy Vital 250 ml 99 TL

Karadut özü Jucy Vital 250 ml 99 TL

Çözünebilir kahve Cronat Gold Jacobs 150 g 249 TL

Gazlı içecek kola Pepsi 4x1 L 159 TL

Karışık meyve aromalı gazoz Balsa 2,5 L 45 TL

Gazlı içecek portakallı Sarıyer 2,5 L 62,50 TL

Buzlu çay çeşitleri Teatone 1 L 25 TL

Aromalı maden suyu Avoya 4x250 ml 89 TL

Aromalı maden suyu Avşar 6x200 ml 67,50 TL

Aromalı maden suyu Sırma 1 L 35 TL

Limonata çeşitleri Le Monatta 1 L 52 TL

Karışık meyveli ve havuçlu içecek Pfanner 2 L 195 TL

%100 meyve suyu Dimes 1 L 69,50 TL

Şalgam suyu Doğanay 2 L 69,50 TL

Gazlı içecek çeşitleri Zen 330 ml 39 TL

Enerji içeceği Redbull 250 ml 54 TL

Enerji içeceği Black Bruin 1 L 49,50 TL

Soğuk kahve latte Sek 285 ml 49,50 TL

Karadut aromalı limonata Sek 285 ml 29,50 TL

Bitki çayı çeşitleri Herby 14'lü 59,50 TL

Soğuk kahve americano Nescafe 250 ml 55 TL

Aromalı türk kahvesi çeşitleri Abdullah Efendi 100 g 42,50 TL

Karışım kahve çeşitleri Nescafe 10'lu 69,50 TL

Yeşil çaylı içecek çeşitleri Bobaco 330 ml 57,50 TL

İçecekler, çay ve kahvelerde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

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Dana kangal sucuk Emin 500 g 299 TL

Dana kangal sucuk Emin 500 g 299 TL

Limonlu cheesecake aromalı tam yağlı taze peynir Aknaz 180 g 59,50 TL

Dana döner Namet 450 g 339 TL

Piliç döner Hastavuk 1000 g 249 TL

Piliç şinitzel Doyfarm 1000 g 119 TL

Piliç bonfile parçaları Gedik 500 g 119 TL

Tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri Peysan 425 g 209 TL

Krem peynir Peymera 400 g 99,50 TL

Hindi füme Polonez 2x90 g 69 TL

Piliç sucuk Aytaç 450 g 89 TL

%1 yağlı süt Torku 1 L 42,50 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri Kebir 1000 g 399 TL

Az yağlı beyaz peynir Aknaz 1000 g 199 TL

Mango&hindistan cevizi Akdo 680 ml/500 g 175 TL

Naneli ayran Sek 300 ml 14,50 TL

Ayran Eker 1 L 47,50 TL

Kaymaklı çömlek yoğurdu Dost 1000 g 159 TL

Karadut & çikolata Cornetto 150 ml 60 TL

%20 bitkisel yağlı kremsos Danone 500 ml 49,50 TL

Kara mürverli&yaban mersinli shot+ Activia 4x80 ml 99,50 TL

Laktozsuz süt Danone 1 L 52,50 TL

Bademli içecek Alpro 1 L 129 TL

Lavita spoonful Mutfaktan 420 g 129 TL

Mix&go buğday aromalı probiyotikli yoğurt&çilek, çiya ve yulaflı granola Activia 3x183 g 159 TL

Çilek aromalı yoğurt Yocrush Danone 150 g 44,50 TL

Çilek aromalı yoğurt Süprix Stitch Danone 90 g 44,50 TL

Haşlanmış bakliyat çeşitleri Yurdum 830 g 37,50 TL

Aşurelik buğday Saban 1 kg 32,50 TL

Hazır aşure Yurt 200 g 37,50 TL

Aşure Dr. Oetker 222 g 66 TL

Kuş üzümü Sanitta 75 g 59,50 TL

Karanfil Sanitta 25 g 32,50 TL

Dolmalık fıstık Sanitta 25 g 74,50 TL

Hindistan cevizi Destan 120 g 55 TL

Kabuk tarçın Destan 50 g 34,50 TL

Lokmalık kuru incir Tariş 300 g 129 TL

Soyulmuş çiğ badem Keyifçe 150 g 124 TL

Kıyılmış fındık Gürsoy 180 g 159 TL

Aşurelik meyve karışımı Perfect Delight 300 g 89 TL

Desenli aşure kasesi 6'lı 69 TL

Kapaklı aşure kabı 6'lı 25 TL

Alüminyum aşure kasesi 10'lu 25 TL

Siyah zeytin Rem 1000 g 149 TL

Makarna çeşitleri Pastavilla 500 g 37,50 TL

Domates salçası Tat 1500 g 139 TL

Zeytinyağı Riviera Pet Orkide 1 L 235 TL

Natürel sızma zeytinyağı Orkide 1 L 285 TL

Baldo pirinç Efsane 5 kg 369 TL

Paket margarin Sütlüm Sana 250 g 45 TL

Topping sıvı sos çeşitleri Kent Boringer 69 TL

Gıda kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 12 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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