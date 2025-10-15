BİM'e araç içi süpürge geliyor! 17 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

17 Ekim – 23 Ekim tarihleri arasında geçerli BİM aktüel kataloğunda bu hafta birbirinden farklı ürünler raflarda yerini aldı! Uygun fiyatlı, işlevsel ve kaliteli ürünleriyle dolu bu katalog, alışveriş listenizi baştan sona yeniletecek türden! “BİM’de bu hafta neler var?” diye merak edenler için söyleyelim; evini yenilemek isteyenlerden çocuklarına eğlenceli oyuncaklar almak isteyen ebeveynlere kadar herkese hitap eden ürünler dikkat çekiyor. Chef’s Pro çelik tencereler, Fisher Price eğitici oyuncaklar, pelüş figürler, mini buzdolabı ve pratik temizlik aletleri bu haftanın öne çıkanları arasında. Gelin, "Bu hafta BİM'e neler gelecek?" daha detaylı bakalım.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

BİM'de bu hafta araç sahipleri için kaçırılmayacak fırsat!

Bu hafta BİM Aktüel katalog yine birbirinden kullanışlı ürünlerle dolu! BİM Cuma kataloğunda yer alan AutoWare elektrikli araç içi süpürge sadece 1.790 TL’ye satışta.

Elektrikli süpürge, çay makinesi, tıraş makinesi ve dahası BİM kataloğunda

Bu hafta BİM aktüel kataloğu, ev yaşamını kolaylaştıran birbirinden pratik ve teknolojik ürünlerle dikkat çekiyor. Şarjlı süpürgelerden mini buzdolabına, buhar kazanlı ütülerden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek raflarda yerini alıyor. Özellikle Heifer Power X ve Quiclean Pro şarjlı süpürgeler, güçlü performanslarıyla dikkat çekerken, Keysmart mini buzdolabı ve Revox erkek bakım seti de öne çıkan fırsatlar arasında.

BİM’de bu hafta eğitici oyuncaklar ve pelüşler raflarda

BİM market katalog, bu hafta çocukların dünyasına neşe katacak ve ebeveynlerin ilgisini çekecek renkli ürünlerle öne çıkıyor! BİM’e bu hafta gelenler arasında Fisher Price markalı eğitici oyuncaklar, pelüş figürler, bebek kitapları ve projeksiyonlu gece lambaları öne çıkıyor. Özellikle Evo Astronot Led Projektör Gece Lambası 699 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıracak uygun fiyatlı ürünler BİM aktüel kataloğunda yerini aldı

BİM’de bu hafta indirimli ürünler arasında pratik tasarımıyla öne çıkan mama sandalyesi, rengarenk örgü yumağı setleri, kullanışlı mama kaseleri ve fonksiyonel bebek bakım organizerleri öne çıkıyor.

BİM’in son kataloğunda mutfaklara ışıltı katacak ürünler

BİM'in yeni kataloğunda, Chef’s Pro çelik tencere ve tava seti, 319 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında. Sofralara zarafet katacak Paşabahçe servis tabakları ve Rakle cam takımlar da katalogda yer alıyor.

Bu içerik 14 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.