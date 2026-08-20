BİM'e cam temizleme robotu geliyor! 21-25-26-28 Ağustos 2026 BİM kataloğu

Bu hafta BİM raflarında beyaz eşyadan ev tekstiline kadar çeşitli ürünler var! Key smart buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi çeşitleri, çamaşır kurutma makineleri ve ergonomik çalışma koltukları öne çıkıyor. Ayrıca Vileda temizleme setleri, pratik mutfak gereçleri, düzenleyici organizerlar ve şık sunum tepsileri de bulunuyor. İşte detaylar!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
21 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Vileda spino ultra temizlik seti 1,100 TL
- Kulplu metal tepsi ~51 cm 289 TL
- Vileda spino ultra yedek paspas 109 TL
- Vakumlu dikdörtgen saklama kabı ~4,2 lt 99 TL
- Vakumlu dikdörtgen saklama kabı ~2,7 lt 79 TL
- Kase seti 3'lü (~2,5 lt, ~1,2 lt, ~0,60 lt) 99 TL
- Çok amaçlı makyaj organizeri 279 TL
- Dönen makyaj organizeri 179 TL
- Okyanus home gravürlü kapaklı buzdolabı organizer 119 TL
- Silikon mutfak gereçleri 99 TL
- Tek fiyat mutfak gereçleri 49 TL
- Saklama kabı seti 3'lü 59 TL
- Renkli badya ~4,5 lt 29 TL
- Desenli badya ~6 lt 45 TL
- Kaşık çatallı salata seti ~3000 ml 79 TL
- Katlanır saplı ayaklı süzgeç 2'li 119 TL
25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Queen Bambu tuvalet kağıdı 289 TL
- Queen Bambu kağıt havlu 199 TL
- Güldal ultra çamaşır suyu 1850 ml 95 TL
- Abc klasik çamaşır suyu 4 l 119 TL
- Deepfresh temizlik havlusu 89 TL
- Sparx parlatıcı ve kurutucu 400 ml 85 TL
- Sparx limon kokulu kaya tuzu 1500 g 85 TL
- Sparx bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 85 TL
- Miss arap sabunu 1 l 65 TL
- Cif lavabo fayans temizleyici 2x750 ml 139 TL
- Peros toz deterjan 10 kg 399 TL
- Peros çamaşır yumuşatıcısı 5 l 159 TL
Sünger Bob figürlü & yumuşak şekerli fan oyuncak 5 g 199 TL
- Flipperz Hello Kitty devrilmez oyuncaklı meyve aromalı şekerleme 10 g 89 TL
- Le Monatta nane aromalı c vitaminli limonata 1 l 52 TL
- Tayaş sert şeker çeşitleri 90 g 19,75 TL
- Mehmet Reis kurabiye çeşitleri 225 g 75 TL
- Oylum vanilya aromalı gofret 1 kg 125 TL
- Yayla Popnays ekşi krema & soğan çeşnili mısır pirinç patlağı 80 g 39 TL
- Nutova yerli Dakota çekirdek 400 g 45 TL
- Luppo Mini kakaolu sandviç kek 55 g 19 TL
- Eti Popkek frambuaz soslu beyaz kaplamalı kek 55 g 13 TL
- Ülker çubuk kraker 195 g 27,50 TL
Dost %0,5 yağlı süt 1 l 32,50 TL
- Dost %0,5 yağlı süt 1 l 32,50 TL
- Dost az yağlı yoğurt 3000 g 129 TL
- Pınar az yağlı beyaz peynir 900 g 239 TL
- Aknaz peynir çeşitleri 200 g 92,50 TL
- Aspiliç piliç chickers/piliç crispy tenders kajun baharatlı 700 g 159 TL
- Torku dana kangal sucuk 500 g 319 TL
- Sarp Et dana döner 500 g 299 TL
- Taciroğlu tam yağlı tava peyniri 600 g 159 TL
- İçim labne 3x180 g 175 TL
- Taciroğlu yarım yağlı tulum peyniri 250 g 149 TL
- Aytaç piliç jülyen sosis 500 g 99 TL
- Pınar hindi uzun sosis 430 g 95 TL
- Pınar hindi salam 900 g 149 TL
26 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Nofrost buzdolabı key 490 nfs 35,900 TL
- Nofrost buzdolabı key 300 nfe 21,900 TL
- Buzdolabı key 330 ste 19,900 TL
- 7 kg çamaşır makinesi key 712 cm 17,900 TL
- 8 kg çamaşır makinesi key 810 cm 20,900 TL
- 9 kg çamaşır makinesi key 910 cm 22,900 TL
- 4 programlı bulaşık makinesi key 4014 bms 18,900 TL
- Up siyah yönetici koltuğu 5,790 TL
- Up gri yönetici koltuğu 6,190 TL
- Kiwi cam temizleme robotu kwc-7131 3,900 TL
- Buya siyah çalışma koltuğu 4,290 TL
- Up siyah şef koltuğu 5,590 TL
- Up gri şef koltuğu 5,790 TL
28 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Leke tutmaz halı 80x150 cm 649 TL
- Ören Bayan yazma 100x100 cm 95 TL
- Kadın askılı atlet M, L, XL 89 TL
- Dagi lazer kesim sütyen çeşitleri 75, 80, 85, 90 beden 399 TL
- Maisonette ayak havlusu 50x80 cm 139 TL
- Kadın çorap çeşitleri 3'lü 69 TL
- Kiğılı Dynamic kadın/erkek patik çorap çeşitleri 2'li 99 TL
- Kaşmir Halı Coco paspas 40x60 cm 179 TL
- Pötikare masa örtüsü 160x160 cm 139 TL
- Pötikare masa örtüsü 140x140 cm 79 TL
- Kadın cüzdan 199 TL
- Kadın çanta 449 TL
English Home 18 parça desenli porselen yemek takımı 1,990 TL
- Solingen simli meyve bıçağı 3'lü 129 TL
- Okyanus Bambu standlı cam sıvı sabunluk 350 cc 2'li 219 TL
- Luminarc cam kavanoz çeşitleri 500 cc 89 TL
- Luminarc cam kavanoz çeşitleri 750 cc 99 TL
- Luminarc cam kavanoz çeşitleri 1000 cc 109 TL
- Glass in Love gravürlü cam kahve fincanı 260 ml 3'lü 209 TL
- Glass in Love gravürlü cam çerezlik seti 140 ml 3'lü 139 TL
- Glass in Love gravürlü cam kahve yanı su bardağı seti 160 ml 6'lı 199 TL
Bu içerik 21 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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