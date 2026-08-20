BİM'e cam temizleme robotu geliyor! 21-25-26-28 Ağustos 2026 BİM kataloğu

Bu hafta BİM raflarında beyaz eşyadan ev tekstiline kadar çeşitli ürünler var! Key smart buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi çeşitleri, çamaşır kurutma makineleri ve ergonomik çalışma koltukları öne çıkıyor. Ayrıca Vileda temizleme setleri, pratik mutfak gereçleri, düzenleyici organizerlar ve şık sunum tepsileri de bulunuyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

21 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Vileda spino ultra temizlik seti 1,100 TL

Kulplu metal tepsi ~51 cm 289 TL

Vileda spino ultra yedek paspas 109 TL

Vakumlu dikdörtgen saklama kabı ~4,2 lt 99 TL

Vakumlu dikdörtgen saklama kabı ~2,7 lt 79 TL

Kase seti 3'lü (~2,5 lt, ~1,2 lt, ~0,60 lt) 99 TL

Çok amaçlı makyaj organizeri 279 TL

Dönen makyaj organizeri 179 TL

Okyanus home gravürlü kapaklı buzdolabı organizer 119 TL

Silikon mutfak gereçleri 99 TL

Tek fiyat mutfak gereçleri 49 TL

Saklama kabı seti 3'lü 59 TL

Renkli badya ~4,5 lt 29 TL

Desenli badya ~6 lt 45 TL

Kaşık çatallı salata seti ~3000 ml 79 TL

Katlanır saplı ayaklı süzgeç 2'li 119 TL

25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Queen Bambu tuvalet kağıdı 289 TL

Queen Bambu kağıt havlu 199 TL

Güldal ultra çamaşır suyu 1850 ml 95 TL

Abc klasik çamaşır suyu 4 l 119 TL

Deepfresh temizlik havlusu 89 TL

Sparx parlatıcı ve kurutucu 400 ml 85 TL

Sparx limon kokulu kaya tuzu 1500 g 85 TL

Sparx bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 85 TL

Miss arap sabunu 1 l 65 TL

Cif lavabo fayans temizleyici 2x750 ml 139 TL

Peros toz deterjan 10 kg 399 TL

Peros çamaşır yumuşatıcısı 5 l 159 TL

Sünger Bob figürlü & yumuşak şekerli fan oyuncak 5 g 199 TL

Flipperz Hello Kitty devrilmez oyuncaklı meyve aromalı şekerleme 10 g 89 TL

Le Monatta nane aromalı c vitaminli limonata 1 l 52 TL

Tayaş sert şeker çeşitleri 90 g 19,75 TL

Mehmet Reis kurabiye çeşitleri 225 g 75 TL

Oylum vanilya aromalı gofret 1 kg 125 TL

Yayla Popnays ekşi krema & soğan çeşnili mısır pirinç patlağı 80 g 39 TL

Nutova yerli Dakota çekirdek 400 g 45 TL

Luppo Mini kakaolu sandviç kek 55 g 19 TL

Eti Popkek frambuaz soslu beyaz kaplamalı kek 55 g 13 TL

Ülker çubuk kraker 195 g 27,50 TL

Dost %0,5 yağlı süt 1 l 32,50 TL

Dost %0,5 yağlı süt 1 l 32,50 TL

Dost az yağlı yoğurt 3000 g 129 TL

Pınar az yağlı beyaz peynir 900 g 239 TL

Aknaz peynir çeşitleri 200 g 92,50 TL

Aspiliç piliç chickers/piliç crispy tenders kajun baharatlı 700 g 159 TL

Torku dana kangal sucuk 500 g 319 TL

Sarp Et dana döner 500 g 299 TL

Taciroğlu tam yağlı tava peyniri 600 g 159 TL

İçim labne 3x180 g 175 TL

Taciroğlu yarım yağlı tulum peyniri 250 g 149 TL

Aytaç piliç jülyen sosis 500 g 99 TL

Pınar hindi uzun sosis 430 g 95 TL

Pınar hindi salam 900 g 149 TL

26 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Nofrost buzdolabı key 490 nfs 35,900 TL

Nofrost buzdolabı key 300 nfe 21,900 TL

Buzdolabı key 330 ste 19,900 TL

7 kg çamaşır makinesi key 712 cm 17,900 TL

8 kg çamaşır makinesi key 810 cm 20,900 TL

9 kg çamaşır makinesi key 910 cm 22,900 TL

4 programlı bulaşık makinesi key 4014 bms 18,900 TL

Up siyah yönetici koltuğu 5,790 TL

Up gri yönetici koltuğu 6,190 TL

Kiwi cam temizleme robotu kwc-7131 3,900 TL

Buya siyah çalışma koltuğu 4,290 TL

Up siyah şef koltuğu 5,590 TL

Up gri şef koltuğu 5,790 TL

28 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Leke tutmaz halı 80x150 cm 649 TL

Ören Bayan yazma 100x100 cm 95 TL

Kadın askılı atlet M, L, XL 89 TL

Dagi lazer kesim sütyen çeşitleri 75, 80, 85, 90 beden 399 TL

Maisonette ayak havlusu 50x80 cm 139 TL

Kadın çorap çeşitleri 3'lü 69 TL

Kiğılı Dynamic kadın/erkek patik çorap çeşitleri 2'li 99 TL

Kaşmir Halı Coco paspas 40x60 cm 179 TL

Pötikare masa örtüsü 160x160 cm 139 TL

Pötikare masa örtüsü 140x140 cm 79 TL

Kadın cüzdan 199 TL

Kadın çanta 449 TL

English Home 18 parça desenli porselen yemek takımı 1,990 TL

Solingen simli meyve bıçağı 3'lü 129 TL

Okyanus Bambu standlı cam sıvı sabunluk 350 cc 2'li 219 TL

Luminarc cam kavanoz çeşitleri 500 cc 89 TL

Luminarc cam kavanoz çeşitleri 750 cc 99 TL

Luminarc cam kavanoz çeşitleri 1000 cc 109 TL

Glass in Love gravürlü cam kahve fincanı 260 ml 3'lü 209 TL

Glass in Love gravürlü cam çerezlik seti 140 ml 3'lü 139 TL

Glass in Love gravürlü cam kahve yanı su bardağı seti 160 ml 6'lı 199 TL

Bu içerik 21 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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