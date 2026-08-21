A101'e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu

27 Ağustos Perşembe günü A101’e çeşitli fırsatlar geliyor! Skechers, Adidas, Puma ve New Balance ayakkabılar, iPhone, Samsung akıllı telefonlar ve JBL kulaklıklar öne çıkıyor. Eviniz için SEG ve Hoover beyaz eşyalar, Dyson ve Philips süpürgeler ile Fissler tencerelerin yanı sıra Onvo scooterlar, bisikletler, Bosch ve DeWalt el aletleri ile Stanley termoslar da geliyor. İşte detaylar!

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Samsung Galaxy A16 4/128 GB cep telefonu 10,999 TL

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General Home pr-18 tws silikonlu kulaklık 449 TL

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Usams mini el fanı 199 TL

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Sinbo sk-8026 inox kettle 649 TL

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Kiwi ktb6031 şarjlı diş fırçası 599 TL

Kiwi kvc-4040 şarjlı dik süpürge 3,999 TL

Kiwi ksm-2400w mini waffle makinesi 599 TL

Volta EV2 elektrikli araç 349,990 TL

Volta VSX elektrikli motorlu bisiklet 32,990 TL

Volta VB2 PRO katlanabilir elektrikli bisiklet 27,990 TL

Hascevher tava ve sahan seti 879 TL

Bella Maison Camellia 18 parça porselen yemek takımı 1,990 TL

Bella Maison Colore 12 parça bardak seti 1,499 TL

Piknik seti 32 parça 249 TL

Plastik bardak 29,50 TL

Plastik kase 29,50 TL

Plastik tabak 49,50 TL

Magly manyetik yapı blokları 36 parça oyun seti 899 TL

Oyuncak su devir daimli mutfak lavabosu seti 689 TL

Disney Princess Ariel bebek ve aksesuarları 799 TL

Oyuncak yarış seti Cars 799 TL

Pilli ışıklı sesli sürtmeli araba 249 TL

MGS oyuncak motor chopper 139 TL

Oyuncak tavalı kesilebilen sebze meyve 249 TL

Glow oyuncak fön makineli makyajlık güzellik seti 399 TL

MGS oyuncak 48 parça blok sepeti 229 TL

Fly çift taraflı açılır masa 2,499 TL

Çift kişilik alez 399 TL

Tek kişilik alez 299 TL

Brillant yastık alezi 99,50 TL

Metaltex tuvalet kağıtlı/askılı banyo rafı 249 TL

Varaklı cep aynası 75 TL

Çıtçıtlı ve lastikli çocuk toka seti 99,50 TL

Bu içerik 21 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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