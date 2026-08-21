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A101'e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu
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A101'e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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27 Ağustos Perşembe a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta a101 market şubelerinde ve a101 online platformunda indirimli televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sizi bekliyor. Peki, a101 bu hafta hangi fırsatları sunuyor? Güncel a101 katalog bu hafta avantajlarını kaçırmamak ve en popüler ürünleri incelemek için hemen fırsatları keşfedin. A101 katalog detayları için hadi, içeriğe geçelim!

27 Ağustos Perşembe günü A101’e çeşitli fırsatlar geliyor! Skechers, Adidas, Puma ve New Balance ayakkabılar, iPhone, Samsung akıllı telefonlar ve JBL kulaklıklar öne çıkıyor. Eviniz için SEG ve Hoover beyaz eşyalar, Dyson ve Philips süpürgeler ile Fissler tencerelerin yanı sıra Onvo scooterlar, bisikletler, Bosch ve DeWalt el aletleri ile Stanley termoslar da geliyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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A101 e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu 3

  • Toshiba 50uv2363dt/50uv1563dt 50" 4k ultra hd vidaa TV 18,999 TL
  • Hi-Level hl43fmln-a145 43" frameless fhd Android 14 smart TV 10,499 TL
  • iFFALCON 32" s55a fhd qled TV 10,499 TL

Samsung Galaxy A16 4/128 GB cep telefonu 10,999 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu 4

  • Piranha akım korumalı 3'lü uzatma kablosu 439 TL
  • General Home pr-18 tws silikonlu kulaklık 449 TL
  • Piranha 3393 65 W şarj adaptörü 649 TL
  • Usams mini el fanı 199 TL

SEG bm 6001 6 programlı bulaşık makinesi 16,999 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu 5

  • SEG cmi 101121s0 d 10 kg çamaşır makinesi 20,999 TL
  • SEG nf4831 no-frost buzdolabı 27,999 TL

Sinbo stm-5848 cam çay seti 1,599 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu 6

  • Sinbo sk-8026 inox kettle 649 TL
  • Homend functionall 2843h mutfak robotu 2,299 TL
  • Kiwi ktb6014 döner başlıklı çocuk diş fırçası 429 TL
  • Kiwi ktb6031 şarjlı diş fırçası 599 TL
  • Kiwi kvc-4040 şarjlı dik süpürge 3,999 TL
  • Kiwi ksm-2400w mini waffle makinesi 599 TL

Volta EV2 elektrikli araç 349,990 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu 7

  • Volta VSX elektrikli motorlu bisiklet 32,990 TL
  • Volta VB2 PRO katlanabilir elektrikli bisiklet 27,990 TL

Hascevher tava ve sahan seti 879 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu 8

  • Bella Maison Camellia 18 parça porselen yemek takımı 1,990 TL
  • Bella Maison Colore 12 parça bardak seti 1,499 TL
  • Piknik seti 32 parça 249 TL
  • Plastik bardak 29,50 TL
  • Plastik kase 29,50 TL
  • Plastik tabak 49,50 TL

Magly manyetik yapı blokları 36 parça oyun seti 899 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu 9

  • Oyuncak su devir daimli mutfak lavabosu seti 689 TL
  • Disney Princess Ariel bebek ve aksesuarları 799 TL
  • Oyuncak yarış seti Cars 799 TL
  • Pilli ışıklı sesli sürtmeli araba 249 TL
  • MGS oyuncak motor chopper 139 TL
  • Oyuncak tavalı kesilebilen sebze meyve 249 TL
  • Glow oyuncak fön makineli makyajlık güzellik seti 399 TL
  • MGS oyuncak 48 parça blok sepeti 229 TL

Fly çift taraflı açılır masa 2,499 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu 10

  • Çift kişilik alez 399 TL
  • Tek kişilik alez 299 TL
  • Brillant yastık alezi 99,50 TL
  • Metaltex tuvalet kağıtlı/askılı banyo rafı 249 TL
  • Varaklı cep aynası 75 TL
  • Çıtçıtlı ve lastikli çocuk toka seti 99,50 TL

Bu içerik 21 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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