BİM'e cam temizleme robotu geliyor! 21-26 Ağustos 2026 BİM kataloğu

Bu hafta BİM raflarında beyaz eşyadan ev tekstiline kadar çeşitli ürünler var! Key smart buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi çeşitleri, çamaşır kurutma makineleri ve ergonomik çalışma koltukları öne çıkıyor. Ayrıca Vileda temizleme setleri, pratik mutfak gereçleri, düzenleyici organizerlar ve şık sunum tepsileri de bulunuyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

21 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Vileda spino ultra temizlik seti 1,100 TL

Kulplu metal tepsi ~51 cm 289 TL

Vileda spino ultra yedek paspas 109 TL

Vakumlu dikdörtgen saklama kabı ~4,2 lt 99 TL

Vakumlu dikdörtgen saklama kabı ~2,7 lt 79 TL

Kase seti 3'lü (~2,5 lt, ~1,2 lt, ~0,60 lt) 99 TL

Çok amaçlı makyaj organizeri 279 TL

Dönen makyaj organizeri 179 TL

Okyanus home gravürlü kapaklı buzdolabı organizer 119 TL

Silikon mutfak gereçleri 99 TL

Tek fiyat mutfak gereçleri 49 TL

Saklama kabı seti 3'lü 59 TL

Renkli badya ~4,5 lt 29 TL

Desenli badya ~6 lt 45 TL

Kaşık çatallı salata seti ~3000 ml 79 TL

Katlanır saplı ayaklı süzgeç 2'li 119 TL

26 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Nofrost buzdolabı key 490 nfs 35,900 TL

Nofrost buzdolabı key 300 nfe 21,900 TL

Buzdolabı key 330 ste 19,900 TL

7 kg çamaşır makinesi key 712 cm 17,900 TL

8 kg çamaşır makinesi key 810 cm 20,900 TL

9 kg çamaşır makinesi key 910 cm 22,900 TL

4 programlı bulaşık makinesi key 4014 bms 18,900 TL

Up siyah yönetici koltuğu 5,790 TL

Up gri yönetici koltuğu 6,190 TL

Kiwi cam temizleme robotu kwc-7131 3,900 TL

Buya siyah çalışma koltuğu 4,290 TL

Up siyah şef koltuğu 5,590 TL

Up gri şef koltuğu 5,790 TL

Bu içerik 20 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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