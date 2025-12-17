BİM'e Philips süpürge geliyor! 19 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta BİM’e gelecek ürünler arasında büyük ekran televizyonlardan elektrikli ev aletlerine, dekoratif aydınlatmalardan mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün seçkisi bulunuyor. QLED televizyonlar, şömine görünümlü elektrikli ısıtıcılar ve soundbar gibi elektronik ürünler dikkat çekerken dekoratif mumlar, kar küreleri, led ışıklar ve yılbaşı temalı süsler de evine sıcak bir dokunuş katmak isteyenler için öne çıkıyor. Ayrıca tencere, sahan, çerezlik setleri ve servis ürünleri mutfak alışverişinizi tamamlarken valizler, pijama takımları, bere ve terlik gibi sezonluk ürünler de bu hafta BİM market raflarında yerini alıyor.

Senna 65" frameless ultra hd qled google tv 23,990 TL

Senna 43' frameless full hd qled google tv 9,990 TL

Heifer şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 3,990 TL

Polosmart fs107 soundbar 699 TL

Prolone rgb ışıklı speaker 1,290 TL

Nature love mantar masa lambası 349 TL

Nature love mantar masa lamba abajur 499 TL

Nature love led ışıklı perde 399 TL

Nature love led şerit 100'lü 175 TL

Eq deco cam dekor aydınlatma 399 TL

Buzlu cam dekoratif gaz lambası 299 TL

Kumtel beyaz cam ankastre set 9,750 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9,500 TL

Heifer quiclean pro şarjlı kablosuz süpürge 4,990 TL

Heifer airshape saç şekillendirme ve kurutma seti 3,750 TL

Kumtel inox grill tost makinesi 1,990 TL

Kumtel mini fırın 1,990 TL

Nordica tüy toplama cihazı 350 TL

Fakir çok amaçlı halı yıkama makinesi 7,999 TL

Şarjlı su pompası 199 TL

Philips toz torbasız süpürge 4,990 TL

Fakir tea n more çay makinesi 1,750 TL

Fakir lucky dik durabilen süpürge 2,190 TL

Robo combat ikili set 1,750 TL

Natura love carusel müzik kutusu 299 TL

Decolove metal saksıllı kokina çiçeği 99 TL

Forever müzikli ışıklı kar küresi 279 TL

Forever ışıklı kar küresi 4 cm 99 TL

Işıklı kar küresi 6,5 cm 159 TL

Işıklı kar küresi 8,5 cm 199 TL

Natura love 20 ledli dekoratif koni 359 TL

Natura love porselen led ışıklı fener 359 TL

Natura love sallanan at biblo 229 TL

Natura love ledli katlanabilir metal aksesuar 499 TL

Natura love kurşun asker biblo 249 TL

Natura love dekoratif metal dönme dolap 279 TL

Natura love seramik simli ışıklı yıldız ev 259 TL

Natura love seramik ışıklı ev 249 TL

Natura love 3 katlı simli seramik ışıklı ev 269 TL

Natura love ledli dekoratif ev seti 3'lü 389 TL

Natura love gold çizgili ev 329 TL

Natura love gold fiyonklu ev 149 TL

Natura love gold ağaçlı ev 199 TL

Natura love çam ağaçlı ışıklı seramik ev 349 TL

Natura love dekoratif ledli mum 79 TL

Forever kokina çiçeği 99 TL

Dal kokina çiçeği 79 TL

Natura love temalı cam mum 299 TL

Natura love ısı sensörlü mum 279 TL

Natura love kurdela desenli cam mum 169 TL

Kar spreyi 150 ml 59 TL

Natura love kozalak mum 69 TL

Natura love ağaç mum 79 TL

Natura love büyük ağaç mum 119 TL

Dekoratif skulent 59 TL

Frannita vazo set 100 ml 99 TL

North pacific büyük boy abs valiz 765 TL

North pacific orta boy abs valiz 675 TL

North pacific küçük boy abs valiz 575 TL

Kaşmir halı coco paspas 139 TL

Mutfak havlusu seti 2'li 109 TL

Baskılı kumaş çanta 149 TL

Runner 129 TL

Kabin boy valiz kılıfı 139 TL

Orta boy valiz kılıfı 159 TL

Büyük boy valiz kılıfı 179 TL

Valiz organizer set 6'lı 99 TL

Kadın / erkek pijama takımı 379 TL

Kadın punch nakışlı terlik 179 TL

Kapaklı eldiven 119 TL

Erkek gondol terlik 109 TL

Kadın çift ponponlu bere 119 TL

Erkek bere 99 TL

Kadın bere - boyunluk seti 2'li 199 TL

Kız çocuk hareketli pelüş başlık 199 TL

Erkek çocuk hareketli pelüş başlık 249 TL

Natura love figürlü sıcak su torbası 239 TL

Natura love uzun pelüş sıcak su torbası 219 TL

Natura love sıcak su torbası kemeri 299 TL

Lionesse aç - kapa saç fırçası 89 TL

Lionesse 3d saç fırçası 59 TL

Tefal karnıyarık tencere 26 cm 1,490 TL

Tefal sahan 22 cm 829 TL

Benante örme hasır sepet 299 TL

Benante boncuk kulplu hasır tepsi 249 TL

Benante kiraz motifli kupa 189 TL

Benante 7 parça çerezlik seti 279 TL

Benante gold çatal kaşık servis seti 169 TL

Çelik saplı bambu servis gereçleri 59 TL

Chef's meyve bıçağı 3'lü 89 TL

Rooc bıçak seti 3'lü 219 TL

Soyacak seti 3'lü 45 TL

Nature love akasya peynir sunum tablası 349 TL

Nature love temalı bambu kürdan çeşitleri 69 TL

Temalı karton pipet çeşitleri 50'li 25 TL

Standlı baharatlık seti 4'lü 399 TL

Decolove cam vazo seti 3'lü 249 TL

Glass in love cam kupa 6'lı 149 TL

Glass in love cam ayaklı kupa 3'lü 139 TL

Glass in love cam meşrubat bardağı 3'lü 169 TL

Pedallı temizlik seti 249 TL

Kapaklı kase seti 3'lü 109 TL

Sabunluk - fırçalık - pamukluk seti 239 TL

Rakle desenli cam meşrubat bardağı 57 TL

Rakle bambu kapaklı desenli cam kavanoz 585 cc 89 TL

Rakle bambu kapaklı desenli cam kavanoz 600 cc 99 TL

Rakle bambu kapaklı desenli cam kavanoz 1050 cc 119 TL

