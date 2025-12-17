BİM'e Philips süpürge geliyor! 19 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta BİM’e gelecek ürünler arasında büyük ekran televizyonlardan elektrikli ev aletlerine, dekoratif aydınlatmalardan mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün seçkisi bulunuyor. QLED televizyonlar, şömine görünümlü elektrikli ısıtıcılar ve soundbar gibi elektronik ürünler dikkat çekerken dekoratif mumlar, kar küreleri, led ışıklar ve yılbaşı temalı süsler de evine sıcak bir dokunuş katmak isteyenler için öne çıkıyor. Ayrıca tencere, sahan, çerezlik setleri ve servis ürünleri mutfak alışverişinizi tamamlarken valizler, pijama takımları, bere ve terlik gibi sezonluk ürünler de bu hafta BİM market raflarında yerini alıyor.
Senna 65" frameless ultra hd qled google tv 23,990 TL
- Senna 43' frameless full hd qled google tv 9,990 TL
- Heifer şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 3,990 TL
- Polosmart fs107 soundbar 699 TL
- Prolone rgb ışıklı speaker 1,290 TL
- Nature love mantar masa lambası 349 TL
- Nature love mantar masa lamba abajur 499 TL
- Nature love led ışıklı perde 399 TL
- Nature love led şerit 100'lü 175 TL
- Eq deco cam dekor aydınlatma 399 TL
- Buzlu cam dekoratif gaz lambası 299 TL
Kumtel beyaz cam ankastre set 9,750 TL
- Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9,500 TL
- Heifer quiclean pro şarjlı kablosuz süpürge 4,990 TL
- Heifer airshape saç şekillendirme ve kurutma seti 3,750 TL
- Kumtel inox grill tost makinesi 1,990 TL
- Kumtel mini fırın 1,990 TL
- Nordica tüy toplama cihazı 350 TL
- Fakir çok amaçlı halı yıkama makinesi 7,999 TL
- Şarjlı su pompası 199 TL
- Philips toz torbasız süpürge 4,990 TL
- Fakir tea n more çay makinesi 1,750 TL
- Fakir lucky dik durabilen süpürge 2,190 TL
Robo combat ikili set 1,750 TL
Natura love carusel müzik kutusu 299 TL
- Decolove metal saksıllı kokina çiçeği 99 TL
- Forever müzikli ışıklı kar küresi 279 TL
- Forever ışıklı kar küresi 4 cm 99 TL
- Işıklı kar küresi 6,5 cm 159 TL
- Işıklı kar küresi 8,5 cm 199 TL
- Natura love 20 ledli dekoratif koni 359 TL
- Natura love porselen led ışıklı fener 359 TL
- Natura love sallanan at biblo 229 TL
- Natura love ledli katlanabilir metal aksesuar 499 TL
- Natura love kurşun asker biblo 249 TL
- Natura love dekoratif metal dönme dolap 279 TL
- Natura love seramik simli ışıklı yıldız ev 259 TL
- Natura love seramik ışıklı ev 249 TL
- Natura love 3 katlı simli seramik ışıklı ev 269 TL
- Natura love ledli dekoratif ev seti 3'lü 389 TL
- Natura love gold çizgili ev 329 TL
- Natura love gold fiyonklu ev 149 TL
- Natura love gold ağaçlı ev 199 TL
- Natura love çam ağaçlı ışıklı seramik ev 349 TL
- Natura love dekoratif ledli mum 79 TL
- Forever kokina çiçeği 99 TL
- Dal kokina çiçeği 79 TL
- Natura love temalı cam mum 299 TL
- Natura love ısı sensörlü mum 279 TL
- Natura love kurdela desenli cam mum 169 TL
- Kar spreyi 150 ml 59 TL
- Natura love kozalak mum 69 TL
- Natura love ağaç mum 79 TL
- Natura love büyük ağaç mum 119 TL
- Dekoratif skulent 59 TL
- Frannita vazo set 100 ml 99 TL
North pacific büyük boy abs valiz 765 TL
- North pacific orta boy abs valiz 675 TL
- North pacific küçük boy abs valiz 575 TL
- Kaşmir halı coco paspas 139 TL
- Mutfak havlusu seti 2'li 109 TL
- Baskılı kumaş çanta 149 TL
- Runner 129 TL
- Kabin boy valiz kılıfı 139 TL
- Orta boy valiz kılıfı 159 TL
- Büyük boy valiz kılıfı 179 TL
- Valiz organizer set 6'lı 99 TL
- Kadın / erkek pijama takımı 379 TL
- Kadın punch nakışlı terlik 179 TL
- Kapaklı eldiven 119 TL
- Erkek gondol terlik 109 TL
- Kadın çift ponponlu bere 119 TL
- Erkek bere 99 TL
- Kadın bere - boyunluk seti 2'li 199 TL
- Kız çocuk hareketli pelüş başlık 199 TL
- Erkek çocuk hareketli pelüş başlık 249 TL
- Natura love figürlü sıcak su torbası 239 TL
- Natura love uzun pelüş sıcak su torbası 219 TL
- Natura love sıcak su torbası kemeri 299 TL
- Lionesse aç - kapa saç fırçası 89 TL
- Lionesse 3d saç fırçası 59 TL
Tefal karnıyarık tencere 26 cm 1,490 TL
- Tefal sahan 22 cm 829 TL
- Benante örme hasır sepet 299 TL
- Benante boncuk kulplu hasır tepsi 249 TL
- Benante kiraz motifli kupa 189 TL
- Benante 7 parça çerezlik seti 279 TL
- Benante gold çatal kaşık servis seti 169 TL
- Çelik saplı bambu servis gereçleri 59 TL
- Chef's meyve bıçağı 3'lü 89 TL
- Rooc bıçak seti 3'lü 219 TL
- Soyacak seti 3'lü 45 TL
- Nature love akasya peynir sunum tablası 349 TL
- Nature love temalı bambu kürdan çeşitleri 69 TL
- Temalı karton pipet çeşitleri 50'li 25 TL
- Standlı baharatlık seti 4'lü 399 TL
- Decolove cam vazo seti 3'lü 249 TL
- Glass in love cam kupa 6'lı 149 TL
- Glass in love cam ayaklı kupa 3'lü 139 TL
- Glass in love cam meşrubat bardağı 3'lü 169 TL
- Pedallı temizlik seti 249 TL
- Kapaklı kase seti 3'lü 109 TL
- Sabunluk - fırçalık - pamukluk seti 239 TL
- Rakle desenli cam meşrubat bardağı 57 TL
- Rakle bambu kapaklı desenli cam kavanoz 585 cc 89 TL
- Rakle bambu kapaklı desenli cam kavanoz 600 cc 99 TL
- Rakle bambu kapaklı desenli cam kavanoz 1050 cc 119 TL
Bu içerik 17 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır.
