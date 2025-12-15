A101'e Philips LatteGo Makinesi geliyor! 18 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı!

Bu hafta A101’de büyük ekran televizyonlardan beyaz eşyalara, kahve makinelerinden airfryer ve blender setlerine kadar pek çok ürün öne çıkıyor. Oyuncak kategorisinde müzik aletleri ve eğitici setler çocuklar için dikkat çekerken elektrikli araç, moped ve motosiklet seçenekleri de katalogda yer alıyor. Mutfak ve sofra ürünleri, saklama kapları, organizerler ve tekstil ürünleri evini yenilemek isteyenlere hitap ederken gaming aksesuarları ve küçük ev aletleri teknoloji tutkunlarını sevindiriyor.
Toshiba 65" 4k uhd vidaa TV 24,999 TL
- Onvo 55' frameless 4k uhd qled Google TV 16,999 TL
- Toshiba 50' 4k vidaa TV 15,999 TL
- Realme NOTE60 telefon 7,199 TL
- Gaming direksiyon, pedal ve vites seti 10,999 TL
- Thull gaming klavye 349 TL
- Thull gaming hoparlör 599 TL
- Thull gaming mouse 249 TL
Regal cam ankastre set 3'lü 16,999 TL
- Flavel çamaşır makinesi 13,999 TL
- Flavel 5 programlı bulaşık makinesi 12,499 TL
- SEG buzdolabı 12,499 TL
- Flavel buzdolabı 15,999 TL
- Philips 4440 serisi lattego tam otomatik espresso makinesi 17,599 TL
- Pierre cardin profesyonel saç kurutma makinesi 1,199 TL
- Kiwi türk kahve makinesi 999 TL
- Pierre cardin saç düzleştirci 849 TL
- Kiwi cam temizleme robotu 3,799 TL
- Kiwi katı meyve sıkacağı 1,699 TL
- Fakir press pulp narenciye sıkacağı 999 TL
- English home airfryer 1,999 TL
- Kiwi el blender seti 949 TL
- Kiwi kablosuz şarjlı doğrayıcı 899 TL
- Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 2,699 TL
Volta ev1 elektrikli araç 229,990 TL
- Volta vm5 neo üç tekerlekli moped 74,990 TL
- Revolt rs6 125cc benzinli motosiklet 44,990 TL
- VS2 elektrikli moped 29,990 TL
Paşabahçe heybeli çay bardağı 6'lı 139 TL
Plastik kapaklı yuvarlak borcam 129 TL
Plastik kapaklı dikdörtgen borcam 179 TL
Aurora çay tabağı 6'lı 199 TL
Echo kase 4'lü 119 TL
Luna sürahi 149 TL
- Nehir yemek kaşığı/ çatalı 50 TL
- Nehir servis gereçleri 145 TL
- Hascevher tencere seti 6 parça 999 TL
- Melamin tepsi 129 TL
- Cam çerezlik 24,50 TL
- Pasta tabağı 6'lı 279 TL
- Kristal baharatlık seti 6'lı 149 TL
- Çöp kovası 59,50 TL
- 7 parça saklama kabı 135 TL
Toka çeşitleri 69,50 TL
- Büyük makyaj organizeri 169 TL
- 5 çekmeceli organizer 299 TL
- Cam kap taşıma çantası 299 TL
- Tüy toplama rulosu 3'lü 79,50 TL
- Ahşap görünümlü askı 3'lü 39,50 TL
- Çekmeceli mini organizer 69,50 TL
- Çekmeceli takı organizeri 449 TL
- Büyük kozmetik organizeri 589 TL
- Klozet fırçası 99,50 TL
- Pedallı çöp kovası 99,50 TL
- Kadın çanta 419 TL
- Kadın suni deri kemer 2'li 139 TL
- Tiran bilek askılı kadın cüzdan 249 TL
- Erkek %100 deri kemer 199 TL
- %100 deri kevin erkek klasik cüzdan 429 TL
- English home çift kişilik yorgan 499 TL
- English home tek kişilik yorgan 399 TL
- English home yastık 129 TL
- Çift kişilik alez 149 TL
- Tek kişilik alez 99,50 TL
Jwin 88 tuşlu çekiç aksiyonlu piyano 21,999 TL
- Jwin tam boy keman 2,499 TL
- Oyuncak pilli gitar 269 TL
- Oyuncak bloklar 38 parça 169 TL
- Oyuncak şatolu mutfak seti 549 TL
Bu içerik 15 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır.
