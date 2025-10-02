Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Kiğılı polarlar geliyor! 3 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor! 3 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 3 Ekim Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin, "BİM kataloğunda bu hafta neler var?" birlikte bakalım İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor! A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!
ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor! ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM e Kiğılı polarlar geliyor! 3 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 1

Sizin için seçtiklerimiz

Spor giyimin yıldızı adidas'ta indirim başladı, burada.

PUMA indirimi kaçmaz! Ürünler burada.

Tefal buhar kazanlı ütü indirimde, burada.

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

BİM e Kiğılı polarlar geliyor! 3 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 2

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncaklardaki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e Kiğılı polarlar geliyor! 3 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 3

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

BİM e Kiğılı polarlar geliyor! 3 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 4

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Nevresim takımlarında indirimli fiyatlar burada sizi bekliyor.

Hurçlarda ve düzenleyici ürünlerde indirim burada.

Pratik mutfak gereçleri indirimde

BİM e Kiğılı polarlar geliyor! 3 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 5

BİM e Kiğılı polarlar geliyor! 3 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 6

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri de indirimdeki ürünlerden, buradan inceleyebilirsiniz.

Kahve tiryakilerinin favorisi olacak kahve makinelerinde indirim başladı. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Yemek takımlarındaki indirimleri burada bulabilirsiniz.

Bu içerik 2 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

 Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

 Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

 A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu
İş birliği İçerikleri
Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirim var

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

Herkes kokunuzu soracak! Marka parfümlerde %30'a varan indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında swap anlaşması

TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında swap anlaşması

Bakan Şimşek ihracat verilerini değerlendirdi!

Bakan Şimşek ihracat verilerini değerlendirdi!

TÜİK 3 Ekim'de enflasyonu açıklayacak! Nefesler tutuldu, saat 10.00'da Eylül enflasyonu belli olacak

TÜİK 3 Ekim'de enflasyonu açıklayacak!

Banka hesaplarında 92 milyon TL'lik işlem! Alışveriş siteleriyle yapmışlar

Banka hesaplarında 92 milyon TL'lik işlem! Alışveriş siteleriyle yapmışlar

Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ev sahiplerini de kiracıları da ilgilendiriyor

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor! Kira zammı...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.