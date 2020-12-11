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Dev bankadan 2021 altın tahmini... 11 Aralık 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.12.2020 07:12 | Son Güncelleme

ABD başkanlık seçimleri, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı toplantısı ve aşı haberlerinden dolayı altın fiyatları hareketlenmeye devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 11 Aralık Cuma anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte 11 Aralık 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası.

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı altının fiyatlarının tekrar güncellenmesine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 11 Aralık 2020 Cuma anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Merkez Bankası faiz artırımı kararı geçtiğimiz hafta altın fiyatları oldukça hareketlenmişti. Peki Kapalıçarşı canlı 11 Aralık altın piyasası nasıl? İşte 11 Aralık 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu...

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 465,83 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.16 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki **11 Aralık 2020 Cuma gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 466,14 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 466,04 TL

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.837,53 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 763,20 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.07 hareketli başladı. Peki **11 Aralık 2020 Cuma çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 764,40 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 756,40 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.041,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.13 artışla başladı.**11 Aralık 2020 Cuma bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 3.045,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 3.024,90 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.837,53 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

2021'DE ALTIN NE KADAR OLACAK?

Yatırımcılar altın fiyatları ne olacak merak ederken uzmanlar altın tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Peki altın 2021 yılında ne olacak? İşte uzmanlardan güncel altın grafiği ve 2021 altın beklentileri yorumları...

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, altın fiyatları için yorumunu yaparak, tahminlerini paylaştı. Altının ons fiyatının dünkü sert düşüşüne değinen Topçu, bu düşüşün ardından altın fiyatlarının 1,830 dolara kadar gerileyerek burada bekleme modunda olduğunu vurguladı. Aşı haberlerinin ılımlı havasının tüm dünyada ekonomide büyüme beklentisi yarattığına değinen Topçu, bu beklentinin altın fiyatlarını aşağı yöne çektiğini belirtti. Topçu açıklamasında, " Aşı için ilk adımı atan İngiltere’den sonra bugün Kanada’da da regülatörler Pfizer-BionTech’in aşısı için yeşil ışık yaktı. Aşılanmanın dünya çapında artacağı ve karantinaların biteceği beklentisiyle gelecekteki riskler azalıyor, risk iştahı artıyor, borsalar yükseliyor ve altın düşmeye başlıyor." dedi. JPMorgan ve HSBC gibi dev yatırım bankalarının yaptığı 2021 yılı altın tahminine değinen Topçu, bu açıklamaların çok sert raporlar olduğunu belirterek, " JPM altının Bitcoin sebebiyle uzun süre acı çekeceğini yazarken, HSBC ise altın fiyatında önümüzdeki dönemde düşüş beklediklerini açıkladı. ALTIN YORUMLARININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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