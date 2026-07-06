Fibabanka'dan Mobil Bankacılıkta Bir İlk! Çek İskonto Kredisi ile işletmenizin finansal gücünü artırın!

FibabankaBiz'de Çek Değerlendirme özelliği ile 3 Milyon TL'ye kadar Çek İskonto Kredisi limitinizi hızlıca nakde dönüştürebilirsiniz. FibabankaBiz Mobil’den evraksız ve müşteri olma şartı olmadan başvuru yaparak Çek İskonto Kredisi limitinizi anında öğrenebilir; başvurunuzun onaylanması durumunda, müşteri olup FibabankaBiz Mobil’den kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

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FibabankaBiz Mobil’den Nasıl Başvurabilirim?

Görseldeki QR kodu okutarak FibabankaBiz Mobil uygulamasını indirin.

Giriş ekranında altta yer alan "Çek İskonto Kredisi" seçeneğine tıklayın.

Çekinize ait bilgileri girerek çekinizi ekleyin ve sonucunu anında görüntüleyin.

Onay aldığınız çeklerinizi Fibabanka şubelerine teslim ederek Çek İskonto Kredi’nizi kullanın.

Siz de işletmeler için sunduğumuz Çek İskonto Kredisi avantajından faydalanmak için FibabankaBiz'e gelin.

Fibabanka, ibraz edilen çekleri kabul etme ve kredi başvurularını değerlendirme konusunda münhasırın yetkilidir. Detaylı bilgi fibabanka.com.tr’de.

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