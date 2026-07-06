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Fibabanka'dan Mobil Bankacılıkta Bir İlk! Çek İskonto Kredisi ile işletmenizin finansal gücünü artırın!
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Fibabanka'dan Mobil Bankacılıkta Bir İlk! Çek İskonto Kredisi ile işletmenizin finansal gücünü artırın!

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Çek iskonto-iştira kredisi, ileri tarihli (vadeli) çeklerinizi vade gününü beklemeden bankaya devrederek kısa vadeli nakit ihtiyacınızı karşıladığınız bir finansman modelidir. İskonto işleminde çek bedelinden, vade sonuna kadar işleyen faiz ve vergiler düşülerek bakiye size ödenir. Çeklerin vadesi geldiğinde kredi kendiliğinden kapanır, siz işinize odaklanırsınız.

FibabankaBiz'de Çek Değerlendirme özelliği ile 3 Milyon TL'ye kadar Çek İskonto Kredisi limitinizi hızlıca nakde dönüştürebilirsiniz. FibabankaBiz Mobil’den evraksız ve müşteri olma şartı olmadan başvuru yaparak Çek İskonto Kredisi limitinizi anında öğrenebilir; başvurunuzun onaylanması durumunda, müşteri olup FibabankaBiz Mobil’den kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Çek İskonto Kredisi’nin rekabetçi faiz oranları, esnek vade seçenekleri ve hızlı fonlama avantajını kaçırmayın!

Bu içerik işbirliği içeriyor.

FibabankaBiz Mobil’den Nasıl Başvurabilirim?

Fibabanka dan Mobil Bankacılıkta Bir İlk! Çek İskonto Kredisi ile işletmenizin finansal gücünü artırın! 1

  • Görseldeki QR kodu okutarak FibabankaBiz Mobil uygulamasını indirin.
  • Giriş ekranında altta yer alan "Çek İskonto Kredisi" seçeneğine tıklayın.
  • Çekinize ait bilgileri girerek çekinizi ekleyin ve sonucunu anında görüntüleyin.
  • Onay aldığınız çeklerinizi Fibabanka şubelerine teslim ederek Çek İskonto Kredi’nizi kullanın.

Siz de işletmeler için sunduğumuz Çek İskonto Kredisi avantajından faydalanmak için FibabankaBiz'e gelin.

Fibabanka, ibraz edilen çekleri kabul etme ve kredi başvurularını değerlendirme konusunda münhasırın yetkilidir. Detaylı bilgi fibabanka.com.tr’de.

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Fibabanka dan Mobil Bankacılıkta Bir İlk! Çek İskonto Kredisi ile işletmenizin finansal gücünü artırın! 2

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Çek kredi kredi borcu
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