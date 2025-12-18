Kamu bankalarından emekliye verilecekti! 'Faydalanamayacaklar' deyip açıkladı

Maaşlar için geri sayım başladı! Memur ve emekli 5 Ocak tarihinde yeni yılda ne kadar zam alacaklarını öğrenecek. Emeklilerin merak ettiği bir başka konu ise kamu bankalarından verilecek olan destek kredisi. 12 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme ile ilgili detayları ise SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı.

EMEKLİYE 13 BİN TL KREDİ

Erdursun, SZC TV'de yaptığı açıklamalarda, "Kendi primleriyle emekli olmuş kişiler özel bankalardan değil de kamu bankalarından alacaklarsa bir kredi faaliyeti sunacak borçlandırma üzerine kurulan bir sistem" dedi.

"HAKTAN FAYDALANAMAYACAKLAR"

Düşük faiz ile kredi imkanınun sunulacağını kaydeden Erdursun, "Borçlandırma üzerine yapılacak. 2023 yılında memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmıştı, bu artış emeklilere de yansıyacaktı. Bırakın seyyanen zammı tek seferlik artış bile telaffuz edilmiyor. Emekli aylıklarını iyileştirmek yerine emeklilere 13 bin TL'lik kredi verilecek. Kamu bankalarından emekli aylığı alanlara yapılacak, özel bankalardan alanlar bu haktan faydalanamayacak" şeklinde konuştu.

"DESTEK DEĞİL"

Özel bankaların 40 bin TL'ye kadar promosyon verdiğini hatırlatan Erdursun, kamu bankalarının bu kadar promosyon vermediğini söyledi. Erdursun, "Başka bir bankaya götürüyorum maaşımı derseniz promosyondan vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Yani 13 bin TL için 15 bin TL'den olabilirsiniz. Bu bir destek değil, bu borçlanma. Emekli bu şekilde borçlanacak, bu son derece yanlış diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Kredi almak için promosyon vazgeçilmesinin mantıksız olacağını kaydeden Erdursun, "Emeklilerin seyannen bir artışa ihtiyacı var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,3; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,7 enflasyon farkı çıkacak. En düşük emekli aylığı 19 bin TL'ye bile ulaşmayacak. Primlerine göre çalışma sürelerine göre bir intibak yapılması lazım. 2011 yılında bir intibak yapılmıştı. Şimdi buna benzer bir uygulamaya bir ihtiyaç var" cümlelerini kurdu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİNCİ MASA KURULUYOR

Asgar ücret için ise bugün ikinci kez bir araya gelineceğini hatırlatan Erdursun, 2026 asgari ücreti için şu cümleleri kurdu:



"Asgari ücret açıklanınca biz sadece sorunları 1 yılda erteleyeceğiz. Asgari ücret bir çözüm olmayacak. Rakamlardan ziyade uygulanacak politikalar şekillenmezse rakamın bir önemi kalmayacak. Asgari ücret 27 bin TL civarında açıklanacak.Türkiye'de asgari ücrete artış yapıldıkça ortalama ücret azalıyor. Asgari ücret tecrübe ücretidir, 6 ay sonra çalışan asgari ücret ile çalışmamalıdır"