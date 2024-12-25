FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu sinirleri gerdi! 'Fakir' hayatını övdü, "Kuru fasulye de protein et de protein" sözleri tepki çekti: Kim bu zat?

Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu sinirleri gerdi! 'Fakir' hayatını övdü, "Kuru fasulye de protein et de protein" sözleri tepki çekti: Kim bu zat?

25.12.2024 11:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam gazetecileri, uzmanları, vatandaşları herkesi ters köşe yaparken; en farklı yorum Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan geldi. Asgari ücret zammını "Fakir hayatı en sağlıklı hayat" diye yorumlayan Erbaş'ın "Kuru fasulye de protein et de protein!" sözleri adeta sinirleri gerdi. Sosyal medyada Erbaş'a tepki yağarken, en dikkat çeken yorum ise "Kim bu zat diye sordum" diyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi.

Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu sinirleri gerdi! 'Fakir' hayatını övdü, "Kuru fasulye de protein et de protein" sözleri tepki çekti: Kim bu zat?

2025 asgari ücret zammı belli oldu. Aylardır süren bekleyiş dün akşam sona erdi. Sürpriz bir şekilde dün gerçekleşen son zam pazarlığı toplantısı sonrası asgari ücret yüzde 30 zamlar 22 bin 104 TL oldu. Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan asgari ücret zammı için son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi beklenirken; gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi.

ERBAŞ'IN ASGARİ ÜCRET YORUMU SİNİRLERİ GERDİ

Asgari ücrete beklentilerin altında yapılan zam kararı ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Kamuoyunda neredeyse herkes ters köşe olurken; asgari ücret zammını karavan yaşamıyla açıklayan Prof. Dr. Oytun Erbaş sinirleri daha da gerdi.

Prof.Dr. Oytun Erbaş da TV100'den Buket Aydın'ın konuğu oldu, asgari ücrete dair görüşlerini açıkladı.

fsdgsg

KARAVANDA YAŞAMLA AÇIKLADI

30 metrekare karavanda yaşayan kişileri örnek göstererek cümlelerine başlayan Erbaş, 'onun amacı adam olmak' dedi, şöyle devam etti:

"KURU FASULYE DE PROTEİN ET DE PROTEİN AYNI"

"Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok.

gdssf

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIKLI HAYAT"

Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat.

Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler.

"ADAPTE OLMANIZ GEREKİYOR"

Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."

fsaf

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Oytun Erbaş'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi. En dikkat çeken tepki ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

ÖZDAĞ: "KİM BU ZAT DİYE SORDUM"

Özdağ yaptığı paylaşımda "Prof. Dr. Oytun Erbaş yandaş bir kanalda asgari ücreti değerlendirmiş ve asgari ücret ile geçinmek zorunda kalanlara önerilerde bulunmuş. Kim bu zat diye sordum. Tıp profesörü dediler. Ben izleyince ne söylediğimi burada yazmayayım" ifadelerine yer verdi.

gdgsg

Erbaş'a yönelik tepkilerden bazıları da şöyle;

16

15

14

13

12

11

İlginizi Çekebilir

Sürpriz asgari ücret açıklamasının perde arkası: Kesin gözüyle bakılıyor

Sürpriz asgari ücret açıklamasının perde arkası: Kesin gözüyle bakılıyor

 Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Kritik saat belli oldu

Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Kritik saat belli oldu

 Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

 Yüzde 30'luk zam sonrası tablo ortaya çıktı: Tarihe geçti

Yüzde 30'luk zam sonrası tablo ortaya çıktı: Tarihe geçti

 2025 kıdem tazminatı hesabı değişti! Asgari ücret zammı sonrası hepsi yükseldi

2025 kıdem tazminatı hesabı değişti! Asgari ücret zammı sonrası hepsi yükseldi

 Asgari ücret zammına tepkiler artıyor! Cem Küçük'ten 'Ters köşe' yorumu: "Emekliye de bir şey verilmeyecek..."

Asgari ücret zammına tepkiler artıyor! Cem Küçük'ten 'Ters köşe' yorumu: "Emekliye de bir şey verilmeyecek..."

 Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

 Yeni zamma tepkiler çığ gibi büyüyor: Cumhur İttifakı ortağı da şikayetçi

Yeni zamma tepkiler çığ gibi büyüyor: Cumhur İttifakı ortağı da şikayetçi
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Oytun Erbaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
VİDEO | Azerbaycan havayollarına ait uçak Kazakistan'da düştü! 25 kişinin kurtarılma anları kamerada

VİDEO | Azerbaycan havayollarına ait uçak Kazakistan'da düştü! 25 kişinin kurtarılma anları kamerada

Sürpriz asgari ücret açıklamasının perde arkası: Kesin gözüyle bakılıyor

Sürpriz asgari ücret açıklamasının perde arkası: Kesin gözüyle bakılıyor

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Kritik saat belli oldu

Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Kritik saat belli oldu

Ali Koç başkanlığı bırakacağı zamanı açıkladı!

Ali Koç başkanlığı bırakacağı zamanı açıkladı!

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.