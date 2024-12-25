Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu sinirleri gerdi! 'Fakir' hayatını övdü, "Kuru fasulye de protein et de protein" sözleri tepki çekti: Kim bu zat?

2025 asgari ücret zammı belli oldu. Aylardır süren bekleyiş dün akşam sona erdi. Sürpriz bir şekilde dün gerçekleşen son zam pazarlığı toplantısı sonrası asgari ücret yüzde 30 zamlar 22 bin 104 TL oldu. Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan asgari ücret zammı için son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi beklenirken; gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi.

ERBAŞ'IN ASGARİ ÜCRET YORUMU SİNİRLERİ GERDİ

Asgari ücrete beklentilerin altında yapılan zam kararı ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Kamuoyunda neredeyse herkes ters köşe olurken; asgari ücret zammını karavan yaşamıyla açıklayan Prof. Dr. Oytun Erbaş sinirleri daha da gerdi.

Prof.Dr. Oytun Erbaş da TV100'den Buket Aydın'ın konuğu oldu, asgari ücrete dair görüşlerini açıkladı.

KARAVANDA YAŞAMLA AÇIKLADI

30 metrekare karavanda yaşayan kişileri örnek göstererek cümlelerine başlayan Erbaş, 'onun amacı adam olmak' dedi, şöyle devam etti:

"KURU FASULYE DE PROTEİN ET DE PROTEİN AYNI"

"Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok.

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIKLI HAYAT"

Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat.

Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler.

"ADAPTE OLMANIZ GEREKİYOR"

Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Oytun Erbaş'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi. En dikkat çeken tepki ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

ÖZDAĞ: "KİM BU ZAT DİYE SORDUM"

Özdağ yaptığı paylaşımda "Prof. Dr. Oytun Erbaş yandaş bir kanalda asgari ücreti değerlendirmiş ve asgari ücret ile geçinmek zorunda kalanlara önerilerde bulunmuş. Kim bu zat diye sordum. Tıp profesörü dediler. Ben izleyince ne söylediğimi burada yazmayayım" ifadelerine yer verdi.

Erbaş'a yönelik tepkilerden bazıları da şöyle;