'Refah payı eklenecek' Net açıkladı 'O rakam masaya gelmez' İşte asgari ücrette konuşulan zam

Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret zammı için nefesler tutuldu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri için geri sayım başladı. Milyonlar yeni asgari ücret rakamını merakla beklerken bir yandan da zam senaryoları ve öne çıkan rakamlar araştırılıyor. Peki, asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri neler, uzmanların görüşleri hangi çerçevede şekilleniyor? İşte detaylar...

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, çalışma hayatında yapılan tüm reformların odağında insan ve emeğin olduğunu belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının başında toplanacak. Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de iş verenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İŞÇİ TARAFININ KOMİSYONLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Daha önce "Adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, son olarak dün yaptığı açıklamada "Asgari ücreti o komisyonda olan yetkililer söyleyecek. Hükümetin bir haftası daha var. Komisyonunu değiştirirse konuyu yönetime, başkanlar kuruluna getirip, tartışıp karar verecek. Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız. Katılamamak ne demek? Katılmamakla en azından meseleyi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yönetimin yapısı yahut başka sendikalar katılmış, onlar problem değil" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" demişti. Arslan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işverenler tarafından belirleniyor. Bizim ülkemizde ne yazık ki hükümet, en önemli aktör. Tabii ki Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çağrı yapabilir. O komisyonun yapısını düzenleyici rolü olarak hükümet yapabilir, parlamento yapar. Ama asgari ücreti belirleme yetkisi, işçi ve işveren temsilcilerinde olmalı. Örneğin, Almanya'da olduğu gibi. Almanya'nın 45 milyon istihdamı var. Almanya'da asgari ücreti, işçi ve işveren temsilcileri belirliyor. Bir de aralarında hakem seçiyorlar. Tarafların uyuşamadığı durumlarda bu hakem devreye giriyor ve asgari ücret belirleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

"KONUŞULAN RAKAMLAR GENELDE YÜZDE 20 İLE YÜZDE 25 ARASINDA"

TV100 canlı yayınında asgari ücret değerlendirmelerini aktaran Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda konuşulan rakamlar genelde yüzde 20 ile yüzde 25 arasında. Bizim beklentilerimiz de o minvalde. Şimdi geçmiş yıllarla karşılaştırmaktan ziyade aslında bu sene geçen seneyle kıyas yapmak lazım. Çünkü geçen seneki uygulanacak senaryo bu sene de uygulanacak gibime geliyor. Nasıl derseniz; geçen sene enflasyon üzerinde bir artış yapılacağı söylenmişti. Evet, enflasyon üzerinde bir artış yapılmıştı. Ancak hangi enflasyon üzerinde bir artış yapılmıştı? Geçen sene 2024 yılında yüzde 44 bir enflasyon gerçekleşmişti. Ancak gerçekleşen enflasyon üzerinde bir asgari ücret olmadı. Hedeflenen yani 2025 yılında Merkez Bankası'nın beklediği, hedeflediği enflasyon üzerinde bir artış olmuştu. Bu da Merkez Bankası yüzde 24 bekliyordu, yüzde 30 artış yapılarak yani hedeflenen enflasyon üzerine bir artış yapıldı söylendi.

Gerçekleşen enflasyon kaybedilen değerdir. Yani siz 1 Ocak 2025'te bu senenin başında 22 bin lirayla yaşama başlıyorsunuz. Ancak şu an bugün itibarıyla gelinen noktada yüzde 30 22 bin lira değer kaybetti. Enflasyon karşısında eridi. Yani alım gücü olarak 1 Ocak'ta alınan bir ürünü, şu an 25 Kasım'dayız, aynı ürünü alamıyoruz. Bunun yerine konulması lazım. Normalde alım gücü üzerinden bir asgari ücret artışı yapılması lazımken biz bırakın gerçekleşen enflasyon yani geçen sene yüzde 44'ü almayı bırakın hedeflenen üzerinden bir asgari ücret artışı yapıldı ve gelinen noktada görünüyor ki bu seneyi biz yüzde 33'lük bir enflasyonla kapatacağız. Yüzde 30'luk bir asgari ücret artışı yapılmıştı. Gelinen noktada hala kaybedilen vardı, kağıt üzerinde yine yüzde 3'lük bir kaybedilen bir asgari ücret artışı var. Bu sene de muhtemelendir ki yine aynı senaryo üzerinden bir asgari ücret yapılacaktır.

ASGARİ ÜCRET İÇİN NET ORAN VERDİ

Nedir bu senaryo? Merkez Bankası'nın 2026 yılı için hedefi yüzde 19 maksimum enflasyon hedefi var. Yüzde 19'luk bir asgari ücret artışı mı yapılacak? Ben böyle bir asgari ücret artışı yapılacağını zannetmiyorum. Peki bunun üzerine ne olacak? Şu olacak; yüzde 33 gerçekleşen enflasyon var 2025 yılı için. Yüzde 30 asgari ücrete artış yapılmıştı 2025 yılı için. Yani 3 puanlık bir kayıp var asgari ücret için. Yüzde 19'a 3 puan kaybedilen eklenecek. Yüzde 22 yapılacak. Bunun üzerine de 3 puan refah payı eklenecek. Öngörülemeyen, hedeflenin üstü öngörülemeyen bir enflasyon payı, refah payı adı altında totalde maksimumluk yüzde 25'lik bir asgari ücret artışı olacaktır diye öngörüyorum.

"BÖYLE BİR ASGARİ ÜCRETİN KOMİSYONUN MASASINA GELEBİLECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Bu da 27 bin 630 TL'ye tekabül ediyor. Yüzde 20'lik bir asgari ücret artışı olur mu? Evet bu da konuşuyor. Bu da gündemde. O da 26 bin 524 liraya tekabül ediyor. Ama böyle bir asgari ücret de komisyonun masasına ben açıkçası gelebileceğini zannetmiyorum. Çünkü yani bunu söylemeye benim açıkçası şu anda ekranlarda dilim bile varmıyor. Yani yüzde 25'e bile dilim varmıyor ama maalesef ki görüntü o noktada gözüküyor.

YÜZDE 30 ZAM İHTİMALİ VAR MI?

Hayatın gerçeklerine bakarsak bu rakamlar bile az. Daha yüksek rakamları ekrana vermemiz lazım. Ama ekonomide uygulanan politikalar var. Yüzde 30 ihtimal mi? Çok düşük bir ihtimal. Çok çok düşük bir ihtimal. Ben olacağını zannetmiyorum. Maksimum yüzde 25'lik bir asgari ücret artışı olur. Yani bu da 27 bin liralar seviyelerine tekabül eder. 28 binli bir rakamı ben görebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası gerçekçi olmak gerekirse"

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Farklı zam oranlarına göre asgari ücret artışı ve yeni rakam için senaryolar şu şekilde:

YÜZDE 20 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkıyor.

YÜZDE 22 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 22 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 26 bin 966 TL'ye çıkıyor.

YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkıyor.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkıyor.

YÜZDE 35 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkıyor.

YÜZDE 40 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkıyor.