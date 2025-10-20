ŞOK'a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Soğuyan havalarla birlikte hem evde konforu artırmanın hem de ihtiyaçları uygun fiyatla tamamlamanın tam zamanı! 22 Ekim 2025 ŞOK kataloğu, gıdadan mutfağa, giyimden teknolojiye pek çok fırsatla dolu. “ŞOK’ta bu hafta indirimde neler var?” sorusunun cevabı; sıcak tutan tekstil ürünlerinden pratik ev aletlerine, sezonun trend markalarından avantajlı fiyatlara kadar uzanıyor. İşte ŞOK katalog detayları...

ŞOK Aktüel Kataloğunda gıda ürünlerinde fiyatlar en dipte

Bu hafta ŞOK marketlerde indirim yağmuru var! ŞOK'ta temel gıda ürünlerinden kahvaltılıklara onlarca üründe %50’ye varan indirimler sizi bekliyor. Üstelik kasa arkası indirimleriyle tasarruf keyfi ikiye katlanıyor.

Deterjandan bakıma her şeyde ŞOK İndirim!

Haftanın ŞOK fırsatları yine dopdolu! ŞOK katalogda bu hafta temizlikten kişisel bakıma, makyaj ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar birbirinden avantajlı indirimler var.

Ev aletlerinde şaşırtan fiyatlar

Bu hafta ŞOK Çarşamba fırsatları evinizi kolaylaştıracak küçük ev aletleriyle dolu! Arzum OK0030 Pro Espresso Kahve Makinesi 11.999 TL’ye kahve keyfini bir üst seviyeye taşırken, Philips torbasız süpürge 5.799 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında.

Bu hafta ŞOK’ta mutfaklar yenileniyor!

Bu hafta ŞOK market kataloğu evinize şıklık ve düzen katacak ürünlerle dolu! Kütahya Porselen 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı 1.699 TL, Paşabahçe Saklama Kabı ise 189 TL.

ŞOK bu hafta evleri ısıtan fırsatlarla geldi!

ŞOK kataloğunda, kış mevsimine sıcak bir başlangıç yapmak isteyenler için harika ürünler var. Wellsoft TV battaniyesi 249 TL, Sarar pamuklu battaniye 289 TL ve ekose nevresim seti 799 TL’den satışta.

ŞOK'a UGG botlar geliyor

UGG’in ikonik rahatlığını sevenler için ŞOK’tan İsteGelsin fırsatları başladı! Ugg Classic Ultra Mini Bot modelleri siyah, bej ve kahverengi renk seçenekleriyle 8.999 TL, platform modeli ise 9.499 TL. Ayrıca kış günlerinin vazgeçilmezi Ugg Tasmann terlikler de 6.999 TL’den satışta. Üstelik tüm ürünler ücretsiz kargo ile kapında.

