Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ŞOK'a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Ekim 2025 tarihli ŞOK Kataloğu yayınlandı. Katalogda birbirinden popüler markaları ve kaçırılmayacak indirimleriyle dikkat çekiyor. Kışa hazırlık için battaniyeden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden kişisel bakıma farklı kategorilerde birçok ürün avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta indirimde neler? Detaylar içeriğimizde...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Soğuyan havalarla birlikte hem evde konforu artırmanın hem de ihtiyaçları uygun fiyatla tamamlamanın tam zamanı! 22 Ekim 2025 ŞOK kataloğu, gıdadan mutfağa, giyimden teknolojiye pek çok fırsatla dolu. “ŞOK’ta bu hafta indirimde neler var?” sorusunun cevabı; sıcak tutan tekstil ürünlerinden pratik ev aletlerine, sezonun trend markalarından avantajlı fiyatlara kadar uzanıyor. İşte ŞOK katalog detayları...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ŞOK Aktüel Kataloğunda gıda ürünlerinde fiyatlar en dipte

ŞOK a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 1

Bu hafta ŞOK marketlerde indirim yağmuru var! ŞOK'ta temel gıda ürünlerinden kahvaltılıklara onlarca üründe %50’ye varan indirimler sizi bekliyor. Üstelik kasa arkası indirimleriyle tasarruf keyfi ikiye katlanıyor.

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Deterjandan bakıma her şeyde ŞOK İndirim!

ŞOK a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2

Haftanın ŞOK fırsatları yine dopdolu! ŞOK katalogda bu hafta temizlikten kişisel bakıma, makyaj ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar birbirinden avantajlı indirimler var.

Sizin için seçtiklerimiz

Şampuanlarda indirim başladı! Buraya tıklayarak indirime giren şampuanlara ulaşabilirsiniz.

Hem güvenli hem ekonomik! Bebek bezlerinde cazip fiyatlar burada.

Ev aletlerinde şaşırtan fiyatlar

ŞOK a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 3

ŞOK a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 4

Bu hafta ŞOK Çarşamba fırsatları evinizi kolaylaştıracak küçük ev aletleriyle dolu! Arzum OK0030 Pro Espresso Kahve Makinesi 11.999 TL’ye kahve keyfini bir üst seviyeye taşırken, Philips torbasız süpürge 5.799 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında.

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Einhell elektrikli süpürgenin fiyatı düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Laptoplarda indirim var, burada.

Bu hafta ŞOK’ta mutfaklar yenileniyor!

ŞOK a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5

Bu hafta ŞOK market kataloğu evinize şıklık ve düzen katacak ürünlerle dolu! Kütahya Porselen 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı 1.699 TL, Paşabahçe Saklama Kabı ise 189 TL.

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerinde indirim var. Buraya tıklayarak ürünlere göz atın.

Karaca fırsalarını kaçırmayın! Ürünler burada.

ŞOK bu hafta evleri ısıtan fırsatlarla geldi!

ŞOK a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 6

ŞOK a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7

ŞOK kataloğunda, kış mevsimine sıcak bir başlangıç yapmak isteyenler için harika ürünler var. Wellsoft TV battaniyesi 249 TL, Sarar pamuklu battaniye 289 TL ve ekose nevresim seti 799 TL’den satışta.

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Pijama takımlarında indirim başladı. Buradan indirimdeki ürünleri inceleyin.

Nevresim takımlarında indirim burada.

ŞOK'a UGG botlar geliyor

ŞOK a UGG botlar geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 8

UGG’in ikonik rahatlığını sevenler için ŞOK’tan İsteGelsin fırsatları başladı! Ugg Classic Ultra Mini Bot modelleri siyah, bej ve kahverengi renk seçenekleriyle 8.999 TL, platform modeli ise 9.499 TL. Ayrıca kış günlerinin vazgeçilmezi Ugg Tasmann terlikler de 6.999 TL’den satışta. Üstelik tüm ürünler ücretsiz kargo ile kapında.

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Skechers'ta %50'ye varan indirim devam ediyor. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Spor giyimin yıldızı adidas'ta fiyatlar düştü, burada.

Bu içerik 20 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

 Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

 Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

 Kendisi küçük işlevi büyük!

Kendisi küçük işlevi büyük!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu
İş birliği İçerikleri
Kendisi küçük işlevi büyük!

Kendisi küçük işlevi büyük!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kendisi küçük işlevi büyük!

Kendisi küçük işlevi büyük!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Türkiye'deki susam üretiminin üçte biri Antalya'dan

Türkiye'deki susam üretiminin üçte biri Antalya'dan

Bankalar emekli promosyonu yarışında! Daha da artacak mı? Banka 2025 güncel promosyon ödemeleri

Bankalar promosyon yarışında! Daha da artacak mı?

Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında' Eskişehir'de sosyal konutlarda yaşam başladı!

Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında'

Türkiye'de geçen yıl 651,8 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı

Türkiye'de geçen yıl 651,8 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.