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Uzmandan 420 TL tahmini: 19 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2021 07:39 | Son Güncelleme

Jerome Powell'ın ABD istihdam piyasası açıklamasının ardından düşey seyreden altın fiyatları, dolar/TL'deki durumdan da etkileniyor. Yeni ayın ikinci haftasına hızlı başlayan gram altının üçüncü haftada düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Yellen dün yaptığı açıklamada devasa teşvik paketinin şart olduğunu açıkladı. Altının bu açıklamadan etkilenmesi bekleniyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum:19 Şubat 2021 Cuma güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları son durumu... Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta ilk günlerde güzel çıkış yakalayan gram altın fiyatların haftasının son günlerinde düşüş trendine geçti. ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen dün yaptığı açıklamada, "Salgının neden olduğu acıyı giderecek büyük bir pakete sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelecek birkaç hafta içinde bu paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullanarak teşvik paketi müjdesi verdi. uzmanların önceki açıklamalarında altın fiyatlarının teşvik paketleri ile yükselebileceği öngörülüyordu. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 19 Şubat 2021 Cuma anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

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BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın haftanın son günlerinde itibaren düşüşe geçti.

Gram altının önceki kapanış fiyatı 397,83 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.26 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 19 Şubat 2021 Cuma gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 396,79 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 396,71 TL

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BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya yatay seyirde başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.768,19 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 668,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne 0.01 hareketle başladı. Peki 19 Şubat 2021 Cuma çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 668,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 647,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.658,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.11 artışla başladı. 19 Şubat 2021 Cuma bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.655,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.579,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.768,19 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

UZMANDAN GRAM ALTIN İÇİN 420 TL TAHMİNİ!

Gram altın ne zaman 400 TL üstüne gelir sorgulaması yapılırken A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer 410 TL'nin direnç noktası olabileceğini açıkladı. Özer açıklamasında, 2021 yılında aşağı yönlü hareketini güçlendiren gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu ve "Çünkü dolar/TL'de düşüş içerisindeyiz. Dolar/TL'nin ve ons altın fiyatlarının hareketleri, gram altın üzerindeki etkileri oldukça belirgin. Gram altın fiyatları 400 liranın altında kalıcı olur mu? Evet olabilir. Yani nasıl dolar/TL'de yükselişler baskıyla karşılanıyorsa bunun yansıması gram altın fiyatları için olacaktır ve yükselişler baskıyla karşılanacaktır" dedi.

Özer açıklamasında, 410 TL seviyelerinin iyi direnç noktası olduğunu vurgulayarak, aşağı yönlü bir durum yaşanabileceğini belirtti.

Özer açıklamasında, "Ons altında olabilecek tepki hareketleriyle 410 gibi 420 gibi belki yıl genelinde daha da yüksek seviyelere yükselebileceğini düşünüyorum. Ama dolar/TL'de zayıf kaldığı sürece veya aşağıda bir yerde ılımlı bir dengeli hareketi sürdürdüğü sürece gram altın fiyatları için yükselişlerin baskıyla karşılanacağını düşünmek mümkün" dedi.ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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