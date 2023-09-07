Kıbrıs'ta ev sahibi olmak için 5 neden

Kıbrıs’ta ev satın alarak doğanın kucağında huzurlu bir ortamda hayatınıza yeni bir sayfa açabilirsiniz. Öğrencilik yaşamından emeklilik yıllarına kadar hayatın her döneminde kendinizi ayrıcalıklı hissedebilirsiniz. Kıbrıs’ta yaşamayı düşünmeseniz bile sürekli değer kazanan bir bölgede kârlı bir yatırım yapmanın keyfini uzun yıllar boyunca yaşarsınız.

Kıbrıs’ta ev sahibi olmanın avantajlarını, ihtiyaç duyabileceğiniz tüm detaylarıyla sizin için bu yazıda inceledik:

Döviz Bazlı Gelir Kaynağı

Gayrimenkul satın almak isteyen yatırımcıların Kıbrıs’a ilgi göstermesinin en önemli nedenlerinden biri; ülkedeki emlak pazarının kârlılığı ve döviz getirisi.

Kıbrıs’ta hem kira gelirleri hem mülk değerleri düzenli olarak arttığı için yatırımınızın geri dönüş süresi giderek kısalıyor. Diğer bir deyişle Türkiye’de satın aldığınız bir konuta ödediğiniz paranın kira geliri ile karşılanması 25 yılı aşabilirken Kıbrıs’ta bu süre doğru hamleler ile 10 yılın altına kadar düşebilir.

Kıbrıs’ın resmî para birimi Türk lirası ancak emlak pazarında sıklıkla İngiliz sterlini kullanılıyor. Türk lirasındaki değer kaybı ve enflasyon karşısında koruma sağlayan bu yatırımcı dostu durum, İngiliz sterlini bazında değer artışını da beraberinde getiriyor. İngiliz sterlininin dünyanın en değerli para birimleri arasında ilk beşte yer alması, yatırımlara duyulan güveni artırıyor.

Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisi küçük ölçekli olsa da hızlı bir büyüme trendine sahip. Düşük faiz ya da uzun vade gibi yerli ve yabancı yatırımcılara ekonomik avantajlar sunan, yapıcı ve destekleyici mali politikalar mevcut.

Dünya çapında tanınan saygın ekonomi dergisi Forbes’un 2021 yılında yayımlanan “Dünyanın En İyi Fiyatlı Deniz Kenarı Mülkleri” anketine göre Kıbrıs, gayrimenkul yatırımı yapılabilecek kıyı ülkeleri arasında ilk sırada. Kuzey Kıbrıs’taki konut projelerine sadece Türkiye’den değil, yetmişten fazla ülkeden yatırımcılar ilgi gösteriyor.

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Doğal Güzellikler ve Sosyal Aktiviteler

Kıbrıs’ta ev satın aldığınızda sizi uzun kumsallar, beş yıldızlı otellerin ağırlıkta olduğu turistik tesisler, eğlence mekânları, yürüyüş ve bisiklet parkurları karşılar.

Yıllık ortalama sıcaklığı 20 derece olan Kıbrıs, deniz tatili denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri. Ülkede plaj sezonu 8 aya kadar rahatlıkla uzuyor.

Kıbrıs’ın bozulmamış doğası özel düzenlemelerle koruma altına alınmıştır. Avrupa Çevre Ajansı’na göre Avrupa’nın en temiz denizi ve kumu Kıbrıs’ta bulunuyor.

Turizm kapasitesi her geçen gün artan ülkede ultra lüks oteller hizmet verirken Türkiye’den sanatçılar da sıklıkla bu otellerde sahne alıyor. Bu durum bayram, sömestr, yaz tatili gibi özel dönemlerde artan turist yoğunluğunu da beraberinde getiriyor. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Hatay, Gaziantep, Antalya, Trabzon gibi şehirlerden KKTC’ye direkt uçuşlar mevcut.

Başkent Lefkoşa ve Girne, ada ülkesinin en büyük iki şehri. Güzelyurt, Lefke, Gazimağusa ve İskele ise ülkenin gözde şehirleri olarak sıralanabilir.

Lefkoşa’da tarihî ve turistik güzelliklerin yanı sıra ülke yönetiminin merkezî olmasından kaynaklanan yerleşik nüfus göze çarpıyor. Girne; öğrenci yoğunluğu, limanı ve otelleri ile ön plana çıkıyor. Gazimağusa lüks otellerin yoğun olduğu bir bölge olarak yatırımcıların ve tatilcilerin ilgisini çekiyor. Şehir merkezinden daha uzakta, sessiz sakin ve huzurlu bir ortam için Lefke’yi ya da İskele bölgesini de tercih edebilirsiniz.

Adada alışveriş olanakları da oldukça cezbedici. Dünyaca ünlü giyim markaları, adada yaşayanların ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlıyor. Ayrıca zincir restoranlar da adadaki şubeleriyle buradaki halka hizmet veriyor.

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Eğitim Fırsatları

Kıbrıs bir öğrenci cenneti olarak ifade edilebilir. 350 bin nüfusu bulunan ülkede 90 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin %70’i Türkiye’den geliyor. 2023 itibarıyla ülkede Türkiye’den tercih edilebilen 17 üniversite mevcut.

İTÜ, ODTÜ ve Anadolu Üniversitesi’nin KKTC kampüsleri var. Mühendislik, tıp ve sosyal bilimler dâhil olmak üzere çok sayıda bölüm; yüzde yüze varan burslarla eğitim veriyor.

Yaklaşık yüz farklı ülkeden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapmak için adaya gelen öğrenciler sosyal hayatı ve ekonomiyi besliyor. Farklı ülkelerden öğrencilerle aynı ortamı paylaşmak, en güzel plajlara uygun maliyetle ulaşabilmek ve ada halkının misafirperver tutumu öğrencileri mutlu ediyor.

Turistik bir ada olması sayesinde öğrencilerin aynı zamanda çalışabilmesi bir avantaj. Üniversite için Kıbrıs’a yerleşen öğrencilerin barınma ihtiyaçları ise Kıbrıs’ta emlak piyasasının can damarlarından biri.

Kıbrıs, dünyanın en güvenli yerlerinden biridir. Ülkedeki suç oranlarının son derece düşük bir seviyede olması öğrencilerin güven içerisinde eğitimlerine devam edebilmesine olanak sunuyor.

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Kıbrıs'ın 2022 Yılında Emekliler İçin En Uygun 4. Destinasyon Seçilmesi

Kuzey Kıbrıs’ta emeklilikle birlikte yeni bir yaşam kurmak; yüksek yaşam standartlarına, uygun fiyatlarla erişmek demek. Forbes Dergisi tarafından yapılan ve yıllık bir endeks olan Live and Invest Overseas’ın 2021 Küresel Mülkiyet Anketi’ne göre Kuzey Kıbrıs, emekli olduktan sonra yaşanabilecek destinasyonlar arasında dünyada 4. sırada!

Doğanın güzelliği, sosyal aktivitelerin çeşitliliği ve deniz kıyısındaki evlerin diğer ülkelere göre uygun maliyeti sayesinde Kıbrıs, emekliler için cazip bir fırsat. Emekliler diğer Avrupa ve Doğu Akdeniz ülkelerine göre yarı yarıya bir maliyetle, yüksek yaşam standartlarına Kuzey Kıbrıs’ta erişebiliyor. Ada hayatında suç oranları çok düşük ve şehirler kaostan çok uzak.

Sağlık hizmetlerine ve sosyal olanaklara erişimin kolay olduğu ülkede, ev sahibi olan emeklilerden oturma izni istenmiyor. Oturma izni yenileme prosedürüne tabi olmamak emekliler için önemli bir kolaylık olarak öne çıkıyor. Türk vatandaşları ise adayı pasaporta bile ihtiyaç duymadan kimlik kartları ile ziyaret edebiliyor.

Kıbrıs’ın bozulmamış doğası, tüm yıla yayılan deniz sezonu, güneşli iklimi ve ılık kışları; stresli çalışma hayatından sonra emeklilik döneminde huzura kavuşmak için bire bir! Emeklilik dönemini hareketli geçirmek isteyenler için de adada pek çok olanak bulunuyor. Emekliler gece hayatı veya outdoor aktiviteler ile keyifli zamanlar geçirebiliyor.

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Kıbrıs’ta Yepyeni Bir Yaşam Fırsatı

Kıbrıs’ta uygun bir bütçe ve düşük bir peşinat ile emlak sektörüne uzun vadeli esnek ödeme planları ile yatırım yapabilir, kısa sürede yüksek getiri elde edebilirsiniz.

Döviz cinsinden gerçekleştirilen fiyatlandırma ile enflasyon karşısında koruduğunuz birikiminiz, ödeme koşullarının cazibesi sayesinde daha da değerlenir. Kıbrıs’ta %35 peşin, kalanı 48 ay vade imkânı ile satın alabileceğiniz çok avantajlı emlak fırsatları bulunuyor. Lansman aşamasındaki projelerde fiyatlar daha da düşük olduğu gibi yatırım fırsatı da daha yüksek oluyor.

Düşük peşinat ve faiz sayesinde enflasyon karşısında ekonomik avantaj elde edersiniz. Ödemelerinizi uzun vadeye yaymanız kıymetli bir emlak yatırımına ulaşmanızı kolaylaştırırken aynı anda başka harcamalar ya da yatırımları değerlendirebilmenizi de sağlar.

Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının avantajlı olarak emlak satın alma hakkı mevcut. Konut satın aldığınızda 1 yıllık oturma izni sağlanıyor. Oturma izinlerini her yıl süre doldukça yenilemek gerekiyor. Emeklilerden ise yenileme istenmiyor. Üstelik Türk vatandaşları bazı vergi avantajlarına da sahip.

Kıbrıs’ta gayrimenkul piyasasına yatırım yapmak istiyorsanız alacağınız tapu türünü, vergi ve emlak prosedürlerini incelemenizde fayda var. Gayrimenkul ücretinin yanı sıra pul ücreti, tapu devir harcı, KDV, abonelik ve bağlantı ücretleri gibi ek ödemeleriniz olacaktır. Satın alacağınız gayrimenkulü yerinde gördükten sonra işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Peşinat ödemesinin ardından sözleşme ile birlikte resmî başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır. Bir avukata vekâletname vererek süreci sağlıklı bir biçimde yönetebilirsiniz.

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Projedefırsat ile Kıbrıs'ta Emlak Yatırımı Yapın

Kuzey Kıbrıs’ta lüks, medeni ve sürdürülebilir bir yaşama heyecan verici yatırım fırsatları ile erişmek mümkün! Forbes tarafından "Best Beachfront Buy" (en iyi sahil evleri) listesinde 1 numara seçilen ada, size cennet gibi bir yaşam vadediyor.

Kıbrıs’ta ada hayatının huzuru, temiz doğa ve nezih komşuluklar ile dolu dolu bir yaşam sizi bekliyor. Yeni evinizin keyfini sürerken eğlencenin kalbi niteliğindeki turizm tesislerine yalnızca birkaç dakika içinde ulaşabileceksiniz.

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