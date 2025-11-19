FİNANS

Karbon ayak izini azaltmak mümkün: Reges Elektrik’ten temiz enerji çağrısı

İşletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında yalnızca enerji verimliliği değil, doğru tedarikçi seçimi de belirleyici rol oynuyor. Reges Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tedarik modelleriyle işletmelere hem çevresel hem finansal avantajlar sunuyor. Karbon ayak izini azaltmak isteyen markalar için temiz enerjiye geçiş, artık bir tercih değil, rekabetin yeni standardı haline geliyor.

Küresel ölçekte artan çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik hedefleri, iş dünyasında köklü bir dönüşümü beraberinde getiriyor. İşletmeler, karbon ayak izlerini azaltma ve yeşil enerjiye geçiş süreçlerini hızlandırıyor. Reges Elektrik ise sürdürülebilirlik stratejilerinde enerji kaynağının belirleyici rolüne dikkat çekiyor.

Sürdürülebilir enerji çözümleriyle sektörün geleceğinde söz sahibi olmayı amaçlayan Reges Elektrik’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Direktörü Dr. Cansu Ünal Öngören, temiz enerji kullanımının yalnızca bir yatırım tercihi değil, aynı zamanda bir strateji olduğunu şu sözlerle belirtiyor:

“İşletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları, yalnızca enerji verimliliğine yatırım yapmalarıyla değil; kullandıkları elektriğin kaynağını dönüştürmeleriyle de mümkün. Reges Elektrik olarak müşterilerimize yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarik ederek çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerini destekliyoruz. Yeşil enerji kullanımı hem marka itibarını güçlendiriyor hem de uluslararası pazarlarda tercih edilme olasılığını artırıyor” dedi.

“Çevre dostu enerjiyle sınırlı kalmıyor, işletmeleri geleceğe hazırlıyoruz”

Son yıllarda global düzeyde hızla büyüyen ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) odaklı yatırımlar, artık yalnızca Avrupa ülkelerinin değil, Türkiye’nin de gündeminde geniş yer kaplıyor. Fortune Business Insights’ın verilerine göre, küresel ÇSY yatırımları pazarı 2024’te 33,64 trilyon dolar büyüklüğe ulaşırken, yıl sonunda bu rakamın 39 trilyon doları aşması bekleniyor. PwC Türkiye’nin 2024 raporu ise ÇSY kriterlerine uyumlanan şirketlerin son üç yılda ortalama %25’lik piyasa değeri artışı elde ettiğini ortaya koyuyor. Bu verilerin sürdürülebilirlik politikalarının artık yalnızca çevresel değil, aynı zamanda finansal bir gereklilik olduğunu kanıtladığını aktaran Dr. Cansu Ünal Öngören,

“Günümüzde sürdürülebilirlik, işletmeler için bir toplumsal sorumluluk göstergesi olmanın ötesine geçti; doğrudan finansal performansla ilişkilendirilen bir iş modeli haline geldi. ÇSY kriterlerine uyumlanmak, yatırımcıların güvenini artırırken şirketlerin uzun vadede mali dayanıklılığını da güçlendiriyor. Bu noktada, enerji tedarik zincirinde yenilenebilir kaynaklara yönelmek büyük bir fark yaratıyor. Reges Elektrik olarak biz de, müşterilerimize yalnızca temiz enerji sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda onları geleceğin ekonomik yapısına hazırlıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yeşil enerji, işletmeler için stratejik bir avantaja dönüştü”

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Direktörü Dr. Cansu Ünal Öngören, “I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikası ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin kaynağını ve miktarını belge ile garanti altına alma koşulunu sağlıyoruz. Bu sertifikalar sayesinde, müşterilerimiz kullandıkları elektriğin yenilenebilir kaynaklardan mı yoksa geleneksel kaynaklardan mı üretildiğini garanti altına alıyoruz” ifadelerini kullanarak değerlendirmelerine şunları ekledi:

“Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji, karbon salımını azaltarak çevresel etkiyi en aza indiriyor. Reges Elektrik olarak, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Nitekim yeşil enerji sertifikası, günümüzde yalnızca çevreye duyarlılığın bir göstergesi değil, aynı zamanda işletmeler için stratejik bir avantaj haline geldi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği belgeleyen bu sertifikalar, karbon ayak izini azaltırken çevresel etkiyi en aza indiriyor. Uluslararası pazarlarda giderek önem kazanan karbon düzenlemelerine uyum, ihracatta karşılaşılabilecek karbon vergilerinden muafiyet gibi önemli yasal avantajları da beraberinde getiriyor.”

“Temiz enerjiyi, stratejik bir yatırım kararı olarak görüyoruz”

Söz konusu belgelere sahip şirketlerin rakiplerine kıyasla çevresel sorumluluk açısından öne çıktığını söyleyen Dr. Cansu Ünal Öngören, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün enerjiye nasıl ulaştığınız, yarın piyasada nasıl konumlanacağınızı belirliyor. Bu nedenle temiz enerjiye geçişi yalnızca teknik bir dönüşüm olarak değil, stratejik bir yatırım kararı olarak görüyoruz. Bu dönüşümde müşterilerimiz için güvenilir bir rehber ve sürdürülebilir bir çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz. Birlikte daha temiz, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
karbon emisyonu Sürdürülebilirlik
