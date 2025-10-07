FİNANS

Kariyer Planlarını Kökten Değiştirebilecek Test: Brand Week Istanbul'da Hangi Akademiye Katılmalısın?

Reklam, pazarlama, iletişim ve teknoloji alanlarında dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getiren uluslararası bir yaratıcılık ve ilham platformu olan Brand Week Istanbul’da herkes için bir öğrenme, keşif ve ilham fırsatı var. Geleceğin iletişim dünyasını şekillendirecek akademilerden hangisi senin kariyer planlarına uygun? Hazırsan, teste başla ve “Hangi akademiye katılmalısın?” sorusunun cevabını birlikte bulalım!

Kariyer Planlarını Kökten Değiştirebilecek Test: Brand Week Istanbul'da Hangi Akademiye Katılmalısın?

Kariyerini şekillendirecek test başlasın!

1/9

Pazartesi sabahı masana yepyeni bir proje geldi. İlk tepkin ne olur?

Excel'i açarım. “Hangi kanala ne harcarsak ne kazanırız?”
Ufuk çizgisine bakar ve düşünürüm: “Bu iş 3 yıl sonra nereye varır?”
İşin ruhunu tasarlarım. “Rengi ne, sesi ne, kime konuşuyor?”
Dedektif şapkamı takarım. “İnsanlar bu konuda ne düşünüyor, ne yapıyor?”
2/9

Büyük bir fikri sunuma dönüştüreceksin. Sunumunun en can alıcı, "alkışı koparan" sayfası hangisi olur?

1 birimlik yatırımla 10 birimlik getiri sağlayacak tahmini ROI (Yatırımın Geri Dönüşü) tablosu.
Hedef kitlemizin "kahramanı" olacağımız o duygusal anı anlatan moodboard ve manifesto cümlesi.
Fikrin hayata geçtiğinde nasıl görüneceğini saniyeler içinde gösteren, yapay zekâ ile oluşturulmuş konsept video veya görseller.
Görüşmelerden alınmış, kimsenin fark etmediği o sarsıcı müşteri alıntısının olduğu sayfa.
3/9

Bir konferansta hangi salona koşarak gidersin?

Sihirbazlık gibi “1 lira yatırıp 5 lira almanın” formüllerinin paylaşıldığı salona.
Jetgiller'i aratmayan gelecek tahminleri ve bol bol “disruption” vadeden salona.
İlham veren, kalbe dokunan marka doğum hikayelerinin anlatıldığı salona.
Sherlock Holmes'u kıskandıran veri avcılığı ve “Aha!” anları yaşatan salona.
4/9

Ekip beyin fırtınasında tıkandı, kimsenin aklına parlak bir fikir gelmiyor. Odaya hangi sihirli değnekle girersin?

Yapay zekâyı açıp üç alakasız kelime yazarım ve “Hadi, imkansızı hayal edelim, makine bize yardım etsin!” diyerek ufukları açarım.
Gelecek trendleri raporunu masaya koyar, “Rota belli, artık fırtınayı estirebiliriz!” derim.
Markanın kuruluş manifestosunu açar, “Hikâyemizin özünü unutmayalım, ilham orada” derim.
Hedef kitleyle yapılmış eski görüşmeleri dinletir, “Asıl cevher burada saklı, duymuyor musunuz?” derim.
5/9

Ekip arkadaşların seni bir yemeğe davet edecek olsa masaya hangi lakapla çağırırlardı?

“Hesap makinesi beyinli”, harcanan her kuruşun hesabını tutar.
Ekibin “Nostradamus”u, hep bir sonraki büyük dalgayı arar.
Markanın “Vicdanı”, sürekli “Bu bize yakışır mı?” diye sorar.
“Olay yeri inceleme ekibi”, her detayın ve verinin peşine düşer.
6/9

En sinir bozucu probleme karşı gizli süper gücün nedir?

Küçük verilerle büyük sonuçlar tahmin etmek. A/B testlerinin efendisi olmak.
Kısıtlamaları fırsata çevirmek. Herkes “olmaz” derken “şöyle olur” demek.
Kriz anında bile markanın duruşunu bozmamak. Soğukkanlılık benim göbek adım.
İnsanların “söylediği” ile “yaptığı” arasındaki farkı anında görmek.
7/9

Kendini geliştirmek için internette en çok hangi tür içerikleri tüketirsin?

Growth hacking ve en yeni dijital reklam platformları üzerine yazılmış bültenleri ve blogları.
MIT Technology Review, Wired gibi yayınların gelecek öngörülerini ve analizlerini.
Patagonia, Nike gibi markaların kurucularının biyografilerini ve marka belgesellerini.
Yeni çıkan AI modellerini deneyen sanatçıların YouTube kanallarını ve Discord topluluklarını.
8/9

Hafta sonu tamamen keyfi olarak bir şey okuyacak/izleyecek olsan bu ne olurdu?

En yeni pazarlama araçlarını ve büyüme taktiklerini anlatan bir podcast.
Teknoloji ve gelecek trendleri üzerine bir belgesel serisi. Black Mirror gibi.
Başarılı bir markanın tutku dolu biyografisini anlatan bir kitap.
Toplumsal değişimleri inceleyen bir araştırma raporunun öne çıkanları.
9/9

Tüm zaman ve kaynak seninse, rüyandaki projeyi hayata geçireceksin. Bu proje ne olurdu?

Gerçek hayatta çekilmesi imkânsız, fantastik bir evrende geçen bir kısa filmin senaryosunu yazıp yönetmen koltuğuna oturmak.
Dünyayı değiştirecek bir startup için 5 yıllık kusursuz bir iş planı ve yatırımcı sunumu.
Sıfırdan bir sosyal sorumluluk markası yaratıp hikayesiyle tüm dünyaya ilham vermek.
Daha önce hiç araştırılmamış bir topluluğun 1 yıl boyunca yaşamını inceleyen derin bir antropolojik araştırma.
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
