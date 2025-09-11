Multinet Up: “Her 10 Kişiden 7’si Alışverişlerinde Çevresel Etkiyi Gözetiyor”

Multinet Up, 2025 yılı temmuz ayında Kuantum Araştırma iş birliğiyle yürütülen ve Türkiye temsili 12 ilde, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki 300 kişinin katıldığı “İşletmelerin Sürdürülebilirlik Duyarlılığı Araştırması” ile MultiPay uygulaması üzerinden toplamda 35 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen “Kullanıcı Davranışları Araştırması” kapsamında, işletmelerin ve bireylerin sürdürülebilirlik eğilimlerine ilişkin kapsamlı veriler ortaya koydu.

Araştırma çıktılarına yönelik açıklamalarda bulunan Multinet Up CMO’su Bora Işık: Elde ettiğimiz sonuçlar, sürdürülebilirlik konusunda hem kurumsal hem bireysel düzeyde artan bir bilinç olduğunu gösteriyor. 2024’te sürdürülebilirlik konusunda aksiyon alan iş yerlerinin oranı yüzde 11,7 iken, 2025’te bu oran yüzde 18’e çıktı. Temel seviyede ve aktif sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten işletmelerin toplam oranı ise yüzde 29,7’ye ulaştı. İşletmelerin en büyük motivasyonları yüzde 56 ile maliyetleri düşürmek, yüzde 52,3 ile çevresel ve sosyal sorumluluk bilinci ve yüzde 50 ile marka imajını güçlendirme isteği. Ancak yüksek maliyetler yüzde 51,7 ve çalışan ilgisizliği ya da bilinç eksikliği yüzde 48 oranıyla, bu alandaki en önemli yapısal engeller. Dahası, işletmelerin yüzde 62,7’si henüz bir sürdürülebilirlik aksiyon planına sahip değil.

“Çevresel duyarlılık bilinci yükselişte”

MultiPay kullanıcıları arasında gerçekleştirdiğimiz araştırmanın ilk fazında, 20 binden fazla katılımcının yüzde 38,6’sı alışveriş yaparken çevresel konuları sık sık, yüzde 31,2’si ise ara sıra düşündüğünü belirtti. Bu bulgular, çevresel hassasiyetin bireysel düzeyde giderek arttığını ve şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini şekillendirmeleri açısından yol gösterici nitelikte olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmanın ikinci fazında ise 15 binden fazla katılımcı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına yönelik eğilimlerini paylaştı. Katılımcıların yüzde 33,8’i gıda israfını önlemeye, yüzde 29,1’i ambalaj atığını azaltmaya, yüzde 15’i yerel üreticilerden alışveriş yapmaya öncelik veriyor. Enerji tasarruflu ürünleri tercih edenlerin oranı yüzde 11,6, ulaşımda çevreci tercihler yapanların oranı ise yüzde 10,4 olarak ölçüldü. Yaklaşık yüzde 70’lik bir kesim, bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce çevresel etkilerini göz ardı etmiyor. Özellikle gıda israfı ve ambalaj atığı gibi konuların öne çıkması, günlük yaşamda bilinçli tüketici alışkanlıklarının önemsendiğini gösteriyor.

“Küçük işletmeler sürdürülebilirliğin anahtarı”

Araştırma verileri, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; uzun vadeli maliyet avantajı ve marka itibarı açısından da kritik bir faktör olduğunu ortaya koyuyor. Büyük ekonomilerin arkasında özellikle küçük işletmelerin yer aldığına inanıyoruz. Bu nedenle MultiPay uygulamamızda vegan, vejetaryen, organik ve yerel ürünlerle hizmet veren küçük üye işletmelerimizi yeşil ikonla işaretleyerek kullanıcıları bu işletmeleri tercih etmeye teşvik ediyoruz. Ekosistemimizdeki küçük işletmelerin büyüme yolculuklarında yalnız yürümemeleri, sağlıklı şekilde gelişmeleri ve daha sürdürülebilir, güçlü iş yerlerine dönüşmeleri için yeni projelerimizi önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz.