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Binance TR 2025 Kripto Varlık Kullanıcı Anketi: Türkiye’de kripto varlıkların geleceğine olan güven %79’a ulaştı

10.01.2025 11:52
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Binance TR, 20.000 Türk kripto varlık kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirdiği 2025 Kripto Varlık Kullanıcı Anketi ile Türkiye’de kripto varlık ekosistemine yön veren trendleri ve kullanıcı tercihlerini mercek altına aldı.

Binance TR 2025 Kripto Varlık Kullanıcı Anketi: Türkiye’de kripto varlıkların geleceğine olan güven %79’a ulaştı

Anket sonuçları, Türk kullanıcıların %79’unun kripto varlıkların uzun vadeli geçerliliğine duyduğu güveni net bir şekilde ortaya koydu. “Kripto varlıkların uzun vadede geçerliliği konusunda ne kadar eminsiniz?” sorusuna, katılımcıların %46’sı “çok eminim”, %33’ü ise "eminim" yanıtını verdi. Bu doğrultuda, katılımcıların %35’i yalnızca kripto varlıklara yatırım yaptıklarını belirtirken, %28’i ise yatırım portföylerinin yarısından fazlasını kripto varlıklara ayırdığını belirtti.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye, kripto varlık sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasında yer alırken, aynı zamanda büyük bir büyüme potansiyeline de sahip. Anket sonuçları, Türk yatırımcıların blok zincir gibi yenilikçi teknolojilere olan ilgisini ve sektöre duyduğu güçlü güveni ortaya koyuyor. Sonuçlar, 2025 yılında yasal çerçeveler ile beraber benimsenme oranlarının ve sektöre olan ilginin artarak devam edeceğine işaret ediyor. Bu gelişmelerin, Türkiye’nin küresel kripto varlık ekosistemindeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

HODLing (Uzun Vadeli Tutma) Türk Yatırımcıları Arasında Popüler

Ankete göre, Türk kripto varlık yatırımcılarının %39’u kripto varlıkları bir ek gelir kaynağı olarak görürken, %36’sı uzun vadeli bir yatırım aracı olarak tanımlamaktadır. Bu veriler, kripto varlıkların bireylerin finansal stratejilerinde giderek daha önemli bir yer edindiğini göstermektedir.

Yatırımcıların %43’ü kripto varlık birikimlerini uzun vadeli tutma (HODLing) amacıyla kullanırken, %27’si kısa vadeli alım-satım yapmaktadır. Tasarruf amacıyla kullananlar ise %19 ile dikkat çekmektedir. Bu uzun vadeli perspektif, kripto varlıkların değer saklama ve finansal bağımsızlık sağlama potansiyelini yansıtmaktadır.

Yenilik ve Teknolojiye Olan İlgi Öne Çıktı

Türk kripto varlık kullanıcılarının %28’i, kripto varlıklara "yüksek getiri potansiyeli" nedeniyle yatırım yaptığını ifade ederken, %15’i "yenilik ve teknolojiye olan ilgileri" doğrultusunda yatırım yaptıklarını ifade etmiştir. Kullanıcıların %13’ü ise "hızlı ve uygun maliyetli işlemler" ile "merkeziyetsizlik ve finansal bağımsızlık" gibi motivasyonlarla kripto varlıklara yöneldiklerini belirtmişlerdir.

Saklama Yöntemleri

Katılımcıların %43’ü kripto varlıklarını merkezi platformların cüzdanlarında saklarken, %28’i kişisel cüzdanları tercih etmektedir. Bu da kullanıcıların güvenlik ile erişilebilirlik arasında nasıl bir denge kurduğunu gözler önüne sermektedir.

Bitcoin’in Geleceği Üzerine Beklentiler

Ankete göre, katılımcıların %61’i, Bitcoin değerinin 2025 sonuna kadar 101.000-200.000 $ aralığında olacağını ön görürken, %51’i ise 2030 sonuna kadar bu değerin 300.000 $’ın üzerine çıkacağına inanmakta. Bu beklentiler, Türk kullanıcılarının Bitcoin’e duyduğu güveni ve gelecekteki potansiyeline olan inancını ortaya koydu.

Kripto Varlıkların Geleceğini Genç Nüfus Belirliyor

Ankete katılan kullanıcıların %61’i 26-45 yaş aralığında olurken; bunların %28’i 26-35 yaş, %33’ü ise 36-45 yaş grubunda yer aldı. Ayrıca, 18-25 yaş arasındaki katılımcılar %17 ile dikkati çekti. Bu veriler, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun, kripto varlıkların geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynadığını gösterdi.

Anket sonuçlarına göre, kripto varlık sahiplerinin %61’i üniversite ve üzeri eğitime sahip. Bu, Türkiye’deki eğitim seviyesinin, kripto varlık sektörüne katılımı artıran ve teknoloji odaklı eğilimleri destekleyen önemli bir etken olduğunu ortaya koydu.

Aynı zamanda katılımcıların %58’i tam zamanlı çalışan bireylerden oluştu. Bu veri, Türkiye’deki kripto varlık yatırımcılarının ekonomik olarak aktif olduğunu ve gelirlerini çeşitlendirmek amacıyla kripto varlıklara yöneldiklerini gösterdi.

Deneyimli Yatırımcılar ve Artan İlgi

Türkiye’deki kripto varlık kullanıcılarının %49’u 1 ila 5 yıl arasında sektöre giriş yapmış deneyimli yatırımcılardan oluşurken, %30’u ise sektöre son bir yıl içinde dahil olduğunu beyan etti. Yeni katılımcıların oranının yüksekliği, kripto varlıklara olan ilginin hızla arttığına ve daha geniş bir kitleye yayıldığına işaret etti.

“Blok zincir için bir inovasyon merkezi”

Binance TR 2025 Kullanıcı Anketi, Türk kripto varlık kullanıcılarının küresel gelişmelere hızla adapte olduğunu ve kripto varlıkların uzun vadeli dönüştürücü gücünü benimsediğini ortaya koyuyor. Türk kripto varlık ekosistemi, potansiyel finansal getirilerin yanı sıra, genç ve dinamik nüfusun teknolojiye olan ilgisiyle şekilleniyor.

Triple-A'nın raporuna göre, %19.3’lük kripto varlık sahipliği oranıyla dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Türkiye, 2024 yılında kripto varlık piyasalarındaki lider konumunu daha da güçlendirdi. Türkiye, yalnızca bir tüketici pazarı olarak değil, aynı zamanda blok zincir teknolojisi için bir inovasyon merkezi olarak öne çıkıyor. Bu durum, Türkiye'nin kripto varlık alanındaki istikrarını güçlendirirken, sektörün geleceğini şekillendirmedeki kritik rolünü de vurguluyor.

Türkiye'nin lider kripto varlık platformu Binance TR, Türkiye'deki kripto varlık sektörüne yön verirken, kullanıcılarına sunduğu yenilikçi çözümlerle Türk kripto varlık ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yasal Uyarı: Bitcoin’e ilişkin tahminler de dahil olmak üzere işbu anket sonuçları bir yatırım tavsiyesi veya getiri taahhüdü olarak kabul edilemeyecek olup; Binance TR’nin kendi görüşleri olarak da yorumlanamayacaktır.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Binance kripto borsası
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