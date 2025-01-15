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CoinTR araştırdı: 2024’te kripto para piyasalarında neler yaşandı?

15.01.2025 13:57
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2024 yılını geride bıraktık, CoinTR geçen yıla damgasını vuran ve sektöre yön veren gelişmeleri derleyerek bir rapor haline getirdi. 

CoinTR araştırdı: 2024’te kripto para piyasalarında neler yaşandı?

Üçüncü yılını kutlayan yerli kripto para borsası CoinTR, 2024’te Türkiye’de ve dünyada kripto para piyasalarına yön veren olayları 20 sayfalık raporunda derledi. “CoinTR ile Retrospektif— 2024 Yılında Kripto” başlıklı raporu tüm ekosistemle paylaşan CoinTR, Makro Bakış, Piyasa, Benimseme, Hukuk ve Uyum gibi alt başlıklarda 2024'e damgasını vuran tema ve trendleri özetledi.

Rapora ilişkin değerlendirmelerini paylaşan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Üçüncü yılımızı kutladığımız 2024’ü geride bırakırken, Türkiye’de kripto ekosistemi için değer yaratma düsturumuzu daima aklımızın bir köşesinde tutuyoruz. Bu çalışma, bir büyüme yılı olarak tanımladığımız 2025’e adım atarken geçmiş yıla ait tüm başlıkları bir arada görebileceğiniz bir almanak. 2024’te kripto para, Web3 ve blokzinciri ekosistemine yön veren gelişmeleri ele aldığımız kapsamlı bir bakış sunan raporumuzun ilgi duyan herkese faydalı olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Kriptonun bir yılı sekiz başlıkta incelendi

CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül ve CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu'nun açılış notlarıyla başlayan “CoinTR ile Retrospektif— 2024 Yılında Kripto” başlıklı rapor, kripto para piyasalarının 2024’te tanıklık ettiği olayları Makro Bakış, Piyasa, Benimseme, Hukuk ve Uyum, Seçim 2024, Teknoloji ve İş, Temalar ve 2025’i Anlamak başlıklı alt kategorilerde değerlendirdi. İlk başlıkta 2024’ün makroekonomik rüzgarlar, jeopolitik gerilimler, seçimler ve yapay zeka gibi dört ana temayla tanımlandığını vurgulayan rapor, piyasa başlığında ise ABD seçimleri dahil olmak üzere Bitcoin ve diğer kripto paraların büyük fiyat hareketleri yaptığı dönemleri mercek altına aldı.

Ocak 2024’ten itibaren piyasaların parasal gevşeme döngüsüne dair işaretler aradığını hatırlatan Ali Eşelioğlu, “Yüksek faizlerin ve özellikle ABD’deki yapışkan enflasyonun Fed’in 50 baz puanlık ilk indirimine kadar piyasa hareketlerinde önemli rol oynadığını gözlemledik. Bitcoin açısından 2024’ün ilk müjdeli haberi de şüphesiz spot Bitcoin ETF onayıydı. ETF etkisiyle ilk rekorunu mart sonlarında kıran Bitcoin, mayısta jeopolitik gerilimlerle, temmuzda farklı olaylardan ele geçirile BTC'lerin Alman hükümeti tarafından satılmas geri çekildi. 5 Ağustos’ta tüm küresel piyasaları etkileyen carry trade paniği de kripto piyasalarına yerel dipler getirdi. Ardından getiri eğrisinin pozitife geçtiği, seçim yarışının hız kazandığı ve Donald Trump’ın kripto konusunda kartlarını açık oynadığı dönem başladı.” dedi.

Dünya, 2024’te blok zinciri ve kripto paralarla kucaklaştı

Dijital varlık benimsemesinin seyrini de analiz eden raporda; aylık aktif kripto adreslerinin 220 milyonla 2024'te tüm zamanların rekorunu kırdığı, Bitcoin ağının 1 milyar işlem barajını geçtiği, Solana ağının 109 milyar dolarlık DEX işlem hacmiyle yeni bir eşiği aştığı ve Bitcoin’in gümüşü geride bırakarak dünyanın en değerli yedinci varlığı olduğu dönüm noktaları da bir araya getirildi.

Raporu hazırlarken ses getiren küresel raporlardan da yararlandıklarına değinen Ali Eşelioğlu, “Bugün Fortune 500 şirketlerinin %56’sının blok zinciri tabanlı projeler üzerinde çalıştığını biliyoruz. Dünyaca ünlü şirketlerin blok zinciri yatırımlarını artırdığı, Wall Street bankalarının gerek borsa yatırım fonları gerekse tokenizasyon projeleri aracılığıyla finansın yeni dönemine ısındığı bir yıl olan 2024’te ülkemiz de kripto benimsemesi açısından bölgesinin lider ülkesi olduğunu pek çok kez kanıtladı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yayımlanan Ekim 2024 Türkiye Fintek Genel Görünümü raporuna göre, blok zinciri ve kripto varlık dikeyi, faal 106 fintek girişimiyle en çok sayıda şirkete ev sahipliği yapan üçüncü dikey oldu.” diye konuştu.

“2025'in hızına regülasyon yön verecek"

ABD, Avrupa ve Türkiye ekseninde düzenleyici çerçeveler bakımından kat edilen yolu da değerlendiren raporda, Türkiye’nin dijital varlık mevzuatını büyük ölçüde netleştiren ülkeler arasında yer aldığına yer verildi. Türkiye’nin dijital varlıkları düzenlemek konusunda en çevik davranan ülkelerden biri olduğunu belirten CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bir sonraki aşamaya 2025’in ilk günleri itibarıyla geçilecek olsa da Avrupa’nın MiCA yasasının tam anlamıyla uygulamaya alınması için 30 Haziran 2026’ya işaret ediliyor. Halen net bir çerçeveden yoksun olan ABD’nin ilerleme hızı ise Donald Trump yönetiminin bu konuya vereceği öneme bağlı. Türkiye’de ilk çeyrek, ikincil düzenlemeler için kritik olacak. Eğer hukuki taraf planlandığı gibi giderse kripto para ve Web3 ekosisteminin büyüme çağı tescillenmiş olacak.

Küresel kamu borçlarının rekor seviyelere ulaştığı ve kutuplaşmaların kırılganlıkları artırdığı bu dönemde özellikle Bitcoin, ana akım bir değer saklama aracına dönüşecek. Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri gibi teknolojilerle kesişim alanı daha da artacak olan blok zinciri, dünyayı internetin yeni versiyonuna taşıyacak.

2024’ü uçtan uca bu yeni döneme hazırlanmakla geçiren CoinTR olarak; güvenli, hızlı, erişilebilir, uzman, inovatif, şeffaf ve dürüst hizmet anlayışımızı tüm kullanıcılarımızla buluşturmaya yeni yılda da devam edeceğiz. Oluşturduğumuz bu kaynağın, karar alırken tarihsel deneyimlerden beslenen tüm ekosistem paydaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.”

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
bitcoin kripto borsaları
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