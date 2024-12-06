CoinTR’de 150’den fazla kripto para Türk lirasıyla alınıp satılabiliyor

Bundan tam 15 yıl önce ilk Bitcoin üretildiğinde dünya için kripto para ekosistemi ve blokzinciri teknolojisi çok uzak ve bilinmezlikler barındıran bir yolun başıydı. Bitcoin’in üretilmesinden altı yıl sonra 2015’in ortalarında kripto varlık ekosisteminde 500 kripto varlık bulunuyordu. 2015’te geliştirilen Ethereum oyunun kurallarını değiştirdi. Ethereum’un ortaya çıkışı blokzinciri geliştiricilerinin sayısında büyümeyi getirdi ve 2017’de başlayan halka arz (initial coin offering | ICO) çılgınlığında işlem gören kripto paraların sayısı 1.300’lere kadar çıktı.
Bugün, Coinmarketcap verilerine göre değeri 3,20 trilyon doları aşan kripto varlık ekosisteminde 10 bin 100’ü aşkın coin ve token projesi olduğu görülüyor. Henüz Coinmarketcap’te yer verilmeyen küçük ölçekli kripto varlık projeleri de göz önünde bulundurulduğu takdirde ekosistemin büyüklüğü 20 bin projeyi aşıyor. Hâl böyle olunca, kripto para yatırımcılarının kripto işlem platformu tercihlerinde, sunulan kripto varlıkları önemli bir kritere dönüşüyor.
Kripto varlık yatırımcıları, tercih ettikleri kripto varlık borsalarının çok sayıda token listelemesini ve düzenli listelemelerle kripto para yelpazesini genişletmesine önem veriyor. Zira daha fazla kripto varlık; kripto ekosisteminde ortaya çıkan RWA, yapay zeka, memecoin, DePIN gibi farklı trendlere odaklanan kripto projelerine erişmeyi kolaylaştırıyor. Yatırımcılar, daha çok varlığa yatırım yapma olanağı buldukları kripto varlık hizmet sağlayıcıları sayesinde trendlerin gerisinde kalmıyor; ayrıca yatırım risklerini azaltmak için portföylerini de çeşitlendirebiliyor.
Kripto varlık yatırımcı sayısı ile dünyada dördüncü sırada yer alan Türkiye’deki yatırımcıların kripto borsası seçiminde dikkat edilmesi gerekenler listesinin önemli bir maddesi de TRY işlem çiftleri. Parite olarak da adlandırılan bu kavram Türk lirası ile kripto varlık alma anlamına geliyor. Bir itibari / fiat para birimi olan Türk lirasıyla kripto al/sat, şu sebeplerle Türk kripto yatırımcıları arasında tercih sebebi oluyor:
Özetle TRY ile kripto alım satım işlemi yaparak yukarıdaki avantajlardan yararlanmak isteyen kripto varlık yatırımcıları, yerli bir kripto varlık borsası olan CoinTR'yi tercih edebilir.
Üçüncü yılını kutlayan CoinTR, Türkiye'de kurulmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alan, uzman bir ekip tarafından yönetilen yerli kripto para borsasıdır. “Herkes için güvenli ve sağlam bir çatı” ilkesini benimseyen ve Türkiye’nin güvenilir borsalarından olan CoinTR, tüm kullanıcılarına geniş kripto yelpazesi, 7/24 canlı destek, hızlı kripto al/sat deneyimi sunar.
Kasım 2024 itibari ile CoinTR’de listelenen kripto varlıkların sayısının 250'den fazla olduğu görülüyor. CoinTR'nin listelediği kripto para birimleri arasında Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra Solana, Ripple, Cardano gibi altcoin'ler ve son dönemde adı sıkça anılan JASMY, BONK, HMSTR, FLOKI, FET, EIGEN, DOGE gibi tematik kripto varlıklar da yer alıyor.
Öte yandan CoinTR, listelediği 250'den fazla kripto varlığın 153’ünde TRY işlem olanağı sunuyor. 2025’in en popüler kripto varlıkları olması beklenen önde gelen kripto para birimleri, CoinTR aracılığıyla TRY ile alınıp satılabiliyor.
Kripto para piyasalarına yeni girmeyi planlayan veya yeni güvenilir bir borsa arayan tüm yatırımcılar, aşağıdaki adımları izleyerek CoinTR’de kripto al/sat işlemlerine başlayabiliyor:
Kriptonun güvenli noktasında, bir sonraki boğa piyasasını kaçırmak istemeyen herkes, CoinTR’nin geniş kripto yelpazesini keşfetmeye bugünden başlayabilir.
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