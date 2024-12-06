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CoinTR’de 150’den fazla kripto para Türk lirasıyla alınıp satılabiliyor

06.12.2024 18:05
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Bankadan Türk lirası yatırarak kripto al/sat yapmak isteyenlerin seçtikleri borsanın kaç kripto para listelediğine de dikkat etmesi gerekiyor. Kriptonun güvenli noktası CoinTR, yatırımlarını kripto varlıklarda değerlendirmek isteyen yatırımcılara listelediği 250'den fazla kripto paranın 153’ünde Türk lirasıyla işlem yapma rahatlığı sunuyor.

CoinTR’de 150’den fazla kripto para Türk lirasıyla alınıp satılabiliyor

Bundan tam 15 yıl önce ilk Bitcoin üretildiğinde dünya için kripto para ekosistemi ve blokzinciri teknolojisi çok uzak ve bilinmezlikler barındıran bir yolun başıydı. Bitcoin’in üretilmesinden altı yıl sonra 2015’in ortalarında kripto varlık ekosisteminde 500 kripto varlık bulunuyordu. 2015’te geliştirilen Ethereum oyunun kurallarını değiştirdi. Ethereum’un ortaya çıkışı blokzinciri geliştiricilerinin sayısında büyümeyi getirdi ve 2017’de başlayan halka arz (initial coin offering | ICO) çılgınlığında işlem gören kripto paraların sayısı 1.300’lere kadar çıktı.

Bugün, Coinmarketcap verilerine göre değeri 3,20 trilyon doları aşan kripto varlık ekosisteminde 10 bin 100’ü aşkın coin ve token projesi olduğu görülüyor. Henüz Coinmarketcap’te yer verilmeyen küçük ölçekli kripto varlık projeleri de göz önünde bulundurulduğu takdirde ekosistemin büyüklüğü 20 bin projeyi aşıyor. Hâl böyle olunca, kripto para yatırımcılarının kripto işlem platformu tercihlerinde, sunulan kripto varlıkları önemli bir kritere dönüşüyor.

Geniş kripto yelpazesi ve portföy çeşitlendirme

Kripto varlık yatırımcıları, tercih ettikleri kripto varlık borsalarının çok sayıda token listelemesini ve düzenli listelemelerle kripto para yelpazesini genişletmesine önem veriyor. Zira daha fazla kripto varlık; kripto ekosisteminde ortaya çıkan RWA, yapay zeka, memecoin, DePIN gibi farklı trendlere odaklanan kripto projelerine erişmeyi kolaylaştırıyor. Yatırımcılar, daha çok varlığa yatırım yapma olanağı buldukları kripto varlık hizmet sağlayıcıları sayesinde trendlerin gerisinde kalmıyor; ayrıca yatırım risklerini azaltmak için portföylerini de çeşitlendirebiliyor.

Türk lirasıyla kripto al/sat neden önemli?

Kripto varlık yatırımcı sayısı ile dünyada dördüncü sırada yer alan Türkiye’deki yatırımcıların kripto borsası seçiminde dikkat edilmesi gerekenler listesinin önemli bir maddesi de TRY işlem çiftleri. Parite olarak da adlandırılan bu kavram Türk lirası ile kripto varlık alma anlamına geliyor. Bir itibari / fiat para birimi olan Türk lirasıyla kripto al/sat, şu sebeplerle Türk kripto yatırımcıları arasında tercih sebebi oluyor:

  • Döviz kur maliyeti: Kripto varlıkları USDT ile veya USD ile satın almak için öncelikle TRY cinsinden parayı USDT’ye veya USD’ye çevirmek gerekir. Bu da işlem ücreti ve kur farklılıkları sebebiyle maliyetlere sebep olur. TRY ile işlem yapabilme özgürlüğü bu maliyetleri ortadan kaldırır.
  • Daha hızlı işlem: Bir kripto varlıkta yükseliş fırsatı görüldüğünde hızlı hareket etmek gerekir. USDT bakiyesi olmayan yatırımcılar, TRY - USDT çevrimi yaparken vakit kaybeder ve fırsatları kaçırabilir. Bu açıdan, TRY ile kripto alım satım işlemi daha hızlıdır.
  • Likiditeye erişim: Kripto al/sat işlemlerini USDT ile yapmak, satış süreçlerinde de likidite - nakit paraya ulaşma süresini uzatır ve işlem maliyetleri yaratır. TRY ile kolay kripto alım satım, kripto para biriminin anında Türk lirasına dönüştürülebileceği anlamına gelir.

Özetle TRY ile kripto alım satım işlemi yaparak yukarıdaki avantajlardan yararlanmak isteyen kripto varlık yatırımcıları, yerli bir kripto varlık borsası olan CoinTR'yi tercih edebilir.

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CoinTR hakkında bilgiler

Üçüncü yılını kutlayan CoinTR, Türkiye'de kurulmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alan, uzman bir ekip tarafından yönetilen yerli kripto para borsasıdır. “Herkes için güvenli ve sağlam bir çatı” ilkesini benimseyen ve Türkiye’nin güvenilir borsalarından olan CoinTR, tüm kullanıcılarına geniş kripto yelpazesi, 7/24 canlı destek, hızlı kripto al/sat deneyimi sunar.

CoinTR kaç kripto para listeliyor?

Kasım 2024 itibari ile CoinTR’de listelenen kripto varlıkların sayısının 250'den fazla olduğu görülüyor. CoinTR'nin listelediği kripto para birimleri arasında Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra Solana, Ripple, Cardano gibi altcoin'ler ve son dönemde adı sıkça anılan JASMY, BONK, HMSTR, FLOKI, FET, EIGEN, DOGE gibi tematik kripto varlıklar da yer alıyor.

Öte yandan CoinTR, listelediği 250'den fazla kripto varlığın 153’ünde TRY işlem olanağı sunuyor. 2025’in en popüler kripto varlıkları olması beklenen önde gelen kripto para birimleri, CoinTR aracılığıyla TRY ile alınıp satılabiliyor.

CoinTR’de kripto para yatırımlarına nasıl başlanır?

Kripto para piyasalarına yeni girmeyi planlayan veya yeni güvenilir bir borsa arayan tüm yatırımcılar, aşağıdaki adımları izleyerek CoinTR’de kripto al/sat işlemlerine başlayabiliyor:

  1. Telefon numarası ve e-posta adresinizi girerek CoinTR kripto hesabınızı oluşturun.
  2. Kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.
  3. Banka hesabınızdan CoinTR hesabınızda Türk lirası transferi yapın.
  4. Kolay Al/Sat ekranında ilk kripto işleminizi gerçekleştirin.

Kriptonun güvenli noktasında, bir sonraki boğa piyasasını kaçırmak istemeyen herkes, CoinTR’nin geniş kripto yelpazesini keşfetmeye bugünden başlayabilir.

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