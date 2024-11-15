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Sarı metal almak isteyenler dikkat! Altın son haftanın en düşük seviyelerinde! İslam Memiş: 'Muhteşem bir fırsat! diyerek anlattı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.11.2024 09:32
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Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ile altının tahtı sarsıldı. 3 bin lira barajını aşan altın Trump sonrası 2 bin 800 seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüklerini belirtirken altın bugün yüzde 5'lik bir düşüş kaydetti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın tarafında neler beklediğini anlattı.

Sarı metal almak isteyenler dikkat! Altın son haftanın en düşük seviyelerinde! İslam Memiş: 'Muhteşem bir fırsat! diyerek anlattı

Merkez Bankalarının faiz düşürme kararı ve altın rezervi talebi, jeopolitik gerilimler derken altın rekor üstüne rekor kırmış ve tarihinde ilk defa 3 bin lira barajını geçmişti. Sarı metal artık 3 bin liranın altına düşmez derken Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna oturması ile piyasalar tepetaklak oldu. Kripto para borsasında Bitcoin rekor üstüne rekor kırarken; altının ise fiyatı düşmeye başladı.

ALTIN YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Ons altın son 3 yılın en kötü haftasını yaşıyorken gram altın son yılın en kötü haftasını yaşıyor. Yüzde 5 değer kaybeden altının kaderini merak eden yatırımcı ise sarı metalin fiyatlanmasını sıkı bir şekilde takip ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalında altın için açıklamalarda bulundu. Memiş, "Altın ve gümüş alacaklar rahat olun. Bu hafta sizin haftanız. Teknik olarak beklediğim seviyelerin daha da aşağısına gerileyen Bir ons altın var karşımızda 2 bin 553 dolar seviyesinde. 2 bin 553 dolar seviyesinin karşısındaki gram altın şu anda 2 bin 970 lira fiziki altın serbest piyasalarda" dedi.

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İKİ TÜRLÜ YATIRIMCI VAR

İki türlü yatırımcının olduğunu belirten Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eline yeni TL geçmiş veya dolar geçmiş olan yatırımcılar. Altın bu kadar düşmüşken alım için düşünen yatırımcılar var. Bir de elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılar var. Özellikle elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılara kişisel öngörümü ve beklentimi söylemek isterim; ben bu fiyattan kesinlikle altın satmam. Aralık ayı itibarıyla altın ve gümüş fiyatlarında tekrar yeni bir yükseliş trendi başlayacağını, özellikle sizi aralık ayına hazırlıyorum uyarılarım anımsatmak isterim, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını hatırlatmak isterim"

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Memiş, parası olanın altın alabileceğini ifade ederek, "Elinde TL bulunduran veya dolar bulunduran yatırımcısı da hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında muhteşem bir fırsat yakaladı" şeklinde konuştu.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.829,57
2.830,03
% -0.15
09:28
Ons Altın / TL
88.135,31
88.169,49
% 0
09:42
Ons Altın / USD
2.560,42
2.560,89
% -0.27
09:43
Çeyrek Altın
4.527,32
4.627,09
% -0.15
09:28
Yarım Altın
9.026,33
9.254,19
% -0.15
09:28
Ziynet Altın
18.109,26
18.451,77
% -0.15
09:28
Cumhuriyet Altını
19.661,00
19.959,00
% -1.54
16:12
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