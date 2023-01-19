BIST 30 ve BIST 100 farkı nedir? BIST endeksleri nelerdir?

Borsa İstanbul ya da BIST 1985 yılında açılmıştır. BIST, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ve bunun yanı sıra takas hizmeti verir. Eskiden İMKB olarak da bilinen BIST, yatırımcıları bir araya getiren ve alım-satım işlemlerinin daha güvenilir ve adil olmasını sağlayan borsa kurumudur. Türk piyasalarında işlem yapmak ve hisse alım-satımı gerçekleştirmek isteyen her yatırımcı BIST üzerinden işlem yapar. BIST ise kendi içerisinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 olarak ayrılır. Bu ayrım en çok değer gören hisse senetlerine göre yapılır.

BIST 30 BIST 100 farkı nedir?

Yatırımcıların kâr etmek amacıyla yaklaştıkları endekslerden olan BIST 30, Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 30 şirketi temsil eden göstergedir. Bu gösterge belli kriterlere dayanarak üç ayda bir güncellenir. BIST'de yer alan hisseler ise 4 gruba ayrılır. A, B, C ve D gruplarından genellikle A ve B grupları BIST 30 listelerinde yer alır. Bunun nedeni A ve B gruplarının C ve D’ye göre daha risksiz kabul edilmesidir.

BIST 100 endeksi ise Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek yüz hisse senedinin performansını ölçmeyi sağlayan bir göstergedir. BIST 100 aynı zamanda Türk borsasının da göstergesi kabul edilir. Kodu XU100 olarak belirlenmiştir. Borsa İstanbul ve yatırımcılar için oldukça önemli kabul edilen bu endeks, borsanın düşme ve yükselme yorumları yapılırken dikkate alınan bir faktördür. Yani BIST 100’de yer alan hisse senetleri borsanın genel performansını ifade etmektedir. BIST 100 endeksinde yer alan hisseler de BIST 30 gibi üç ayda bir yenilenir. BIST 30’da olduğu gibi BIST 100’ün şirket hisseleri de A ve B gruplarından seçilir. Temel olarak BIST 30 BIST 100 farkı şu şekilde sıralanabilir:

BIST 30 BIST 100 farkı temel olarak şirket hisse sayısıdır. Birisinde en değerli 30 hisse bulunurken diğeri daha geniş olmakla birlikte en değerli 100 listeyi içerir.

BIST 100 borsanın gidişatı ve genel performansı için dikkate alınır.

BIST 100 Türk borsasının göstergesiyken BIST 30 borsadaki en değerli hisseleri gösterir.

BIST 30 BIST 100 farkı endeks ve pay oranlamasıyla ortaya çıkar. BIST 100 endeksi pay piyasasının temel ölçütü olarak kabul edilir.

BIST 30'da yer alan şirketler aynı zamanda BIST 50 ve BIST 100'de yer alır.

BIST endeksleri nelerdir?

Borsada içerisinde belli hisse senetlerini bulunduran ve bu hisse senetlerinin farklı ağırlıklarla hesaplanması sonucu elde edilen değere endeks denilmektedir. Yani endeks, borsada işlem gören hisse senetlerinin ölçülmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. BIST endeksleri içerisinde temel olarak BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 bulunmakla birlikte bu BIST endeksleri yanı sıra en çok işlem gören BIST endeksleri arasında BIST Bankacılık da bulunur. BIST endeksleri güncel olarak https://finans.mynet.com/borsa/endeks/ adresinden takip edilebilir.



