FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. d
  4. DTH nedir? Döviz tevdiat hesabı özellikleri nelerdir?

DTH nedir? Döviz tevdiat hesabı özellikleri nelerdir?

11.07.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DTH yani döviz tevdiat hesabı, yurtiçi ve yurt dışında yaşayan kişilerin ticari bankalarda açtıkları yabancı para cinsinden olan mevduata verilen isimdir. İster yurt içinde ister yurt dışında yerleşik olarak yaşayan gerçek kişiler hiçbir kısıtlama olmadan bankalarda hem vadeli hem de vadesiz TL ya da döviz tevdiatı hesabı açabiliyor.

DTH nedir? Döviz tevdiat hesabı özellikleri nelerdir?

Tevdiat kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, emanet etme, para yatırma gibi anlamlara gelir. Arapça bir kelime olan tevdiat evdi etmek anlamında kullanılan, vermek, bırakmak, sunmak, yönelmek gibi anlamlara geliyor. Tevdiat hesabı açmak, hiçbir kısıtlamaya gerek olmadan yapılabiliyor. Vadeli ya da vadesiz olarak bu hizmeti veren bankalarda kolay ve hızlı bir şekilde tevdiat hesabı açılabiliyor.

Tevdiat Nedir?

Tevdiat banka ya da benzeri yerlere para yatırma ya da senet tevdi etmek anlamlarına geliyor. Bir başka anlamı ise emanet olarak bırakılanlar veya emanetler olarak adlandırılıyor. Döviz tevdiat hesabı özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Yurt içi veya yurt dışında yaşayan bireyler tarafından ticari bankalar aracılığıyla açılan mevduat hesapları oluyor.
  • DTH hesabı açabilmek için açılacağı bankanın bu hizmetinin bulunması gerekiyor.
  • Hesabı açacak yatırımcının tevdiat hesabı açabilmesi için kullanacağı yabancı para biriminin Türk lirasına çevrilebilir olması gerekiyor.
  • Döviz tevdiat hesabı yalnızca gerçek kişiler ya da kurumsal olan firmalar tarafından açılabiliyor.
  • Döviz tevdiat hesabı açan birey açtığı bankadan ister vadeli olarak ister vadesiz olarak tevdiat hesabı açabiliyor.
  • Döviz tevdiat hesaplarına stopaj vergisi uygulanıyor.

DTH Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yabancı para cinsi kullanarak bankalarda açılan hesaplara DTH deniyor. DTH açılımı döviz tevdiat hesabı anlamına geliyor. Gelişen teknoloji ile beraber DTH hesabı açmak pratik olarak kısa sürede yapılabiliyor. Normal hesap açmaktan tek farkı ise hesabın açıldığı ülkenin para birimi dışında yabancı para birimleri kullanılarak açılıyor olması. Tevdiat mevduat farkı ise mevduat denilince faiz söz konusu oluyor.

Hem vadeli, hem vadesiz hem de katılım bankalarında olan tüm dövizi kapsadığı için buna tevdiat mevduat farkı deniliyor. Mevduat hesabı ile tevdiat hesabı hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da döviz tevdiat hesabı genel olarak bireysel amaçla açılıyor.

W formasyonu nedir? W formasyonu olursa ne olur?W formasyonu nedir? W formasyonu olursa ne olur?
Reeskont nedir? Reeskont kredisi avans faizi hesaplama nasıl yapılır?Reeskont nedir? Reeskont kredisi avans faizi hesaplama nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Disponibilite Disponibilite
Otomobil satışlarında dikkat çeken detay! Otomobil satışlarında dikkat çeken detay!
Zamlı maaşlar bugün hesaplarda! Zamlı maaşlar bugün hesaplarda!
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.