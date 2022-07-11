DTH nedir? Döviz tevdiat hesabı özellikleri nelerdir?

Tevdiat kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, emanet etme, para yatırma gibi anlamlara gelir. Arapça bir kelime olan tevdiat evdi etmek anlamında kullanılan, vermek, bırakmak, sunmak, yönelmek gibi anlamlara geliyor. Tevdiat hesabı açmak, hiçbir kısıtlamaya gerek olmadan yapılabiliyor. Vadeli ya da vadesiz olarak bu hizmeti veren bankalarda kolay ve hızlı bir şekilde tevdiat hesabı açılabiliyor.

Tevdiat Nedir?

Tevdiat banka ya da benzeri yerlere para yatırma ya da senet tevdi etmek anlamlarına geliyor. Bir başka anlamı ise emanet olarak bırakılanlar veya emanetler olarak adlandırılıyor. Döviz tevdiat hesabı özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Yurt içi veya yurt dışında yaşayan bireyler tarafından ticari bankalar aracılığıyla açılan mevduat hesapları oluyor.

DTH hesabı açabilmek için açılacağı bankanın bu hizmetinin bulunması gerekiyor.

Hesabı açacak yatırımcının tevdiat hesabı açabilmesi için kullanacağı yabancı para biriminin Türk lirasına çevrilebilir olması gerekiyor.

Döviz tevdiat hesabı yalnızca gerçek kişiler ya da kurumsal olan firmalar tarafından açılabiliyor.

Döviz tevdiat hesabı açan birey açtığı bankadan ister vadeli olarak ister vadesiz olarak tevdiat hesabı açabiliyor.

Döviz tevdiat hesaplarına stopaj vergisi uygulanıyor.

DTH Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yabancı para cinsi kullanarak bankalarda açılan hesaplara DTH deniyor. DTH açılımı döviz tevdiat hesabı anlamına geliyor. Gelişen teknoloji ile beraber DTH hesabı açmak pratik olarak kısa sürede yapılabiliyor. Normal hesap açmaktan tek farkı ise hesabın açıldığı ülkenin para birimi dışında yabancı para birimleri kullanılarak açılıyor olması. Tevdiat mevduat farkı ise mevduat denilince faiz söz konusu oluyor.

Hem vadeli, hem vadesiz hem de katılım bankalarında olan tüm dövizi kapsadığı için buna tevdiat mevduat farkı deniliyor. Mevduat hesabı ile tevdiat hesabı hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da döviz tevdiat hesabı genel olarak bireysel amaçla açılıyor.



