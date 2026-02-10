Ev Yaşam Ev Yaşam
10 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!
10 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
10 Şubat Salı BİM kataloğu yayınlandı! Haftanın fırsatlarını merak edenler için BİM aktüel kataloğunda pek çok bütçe dostu seçenekler bulabilirsiniz. BİM aktüel ürünler listesinde hem uygun fiyat arayanlar hem de yeni gelecek ürünleri incelemek isteyenler için seçenekler var: Bu salı kişisel bakımdan atıştırmalığa herkese hitap eden BİM market ürünlerine göz atmak ve daha fazla kataloğu incelemek için bizi takip etmeyi unutmayın. İşte, BİM Salı aktüel kataloğu!

BİM’de bu hafta gıda kategorisinde Safya ayçiçek yağı, Efsane pirinç ve Saban bakliyat çeşitleri uygun fiyatlı stok yapmak isteyenler için öne çıkarken atıştırmalık olarak Züber Nutzilla fındık kreması, Haribo yumuşak şekerler ve Lays ile Patos gibi sevilen cips markaları dikkat çekiyor. Temizlik ve kişisel bakım rafında ise Jenny & Willy bebek bezleri, Alo deterjan ve Fairy bulaşık deterjanı gibi ev ekonomisine yönelik ürünlerin yanı sıra Golden Rose markalı makyaj malzemeleri ve Celenes cilt bakım ürünleri de raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Safya ayçiçek yağı 5 l 389 TL

10 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 1

  • Safya ayçiçek yağı 5 l 389 TL
  • Çağlayanlar ince elek un 5 kg 99,50 TL
  • Efsane osmancık pirinç 5 kg 335 TL
  • Efsane kırık pirinç 1 kg 25,75 TL
  • Saban nohut 2,5 kg 135 TL
  • Saban kırmızı mercimek 2,5 kg 115 TL
  • Saban bulgur çeşitleri 2,5 kg 65 TL
  • Cardella makarna çeşitleri 500 g 13,75 TL
  • Ekmecik çorbalık erişte 500 g 37,50 TL
  • Cem siyah zeytin 1400 g 375 TL
  • Kaanlar yeşil zeytin çeşitleri 900 g 199 TL
  • Balparmak yayla ve ova çiçek balı 850 g 395 TL
  • Tukaş domates salçası 1650 g 129 TL
  • Bizim margarin paket 4x250 g 135 TL
  • Chef Alberto tortilla lavaş ekmeği 900 g 69 TL
  • Erbaa salamura asma yaprağı 500 g 179 TL
  • Filiz irmik 500 g 29 TL
  • Dr. Oetker tatlı çeşitleri 57,50 TL
  • Tukaş ketçap 1 kg & mayonez 840 g set 95 TL
  • Tatlan teneke helva çeşitleri 860 g 139 TL
  • Gesaş 2'li set üzüm pekmezi + tahin 145 TL
  • Merko Gusdo rendelenmiş domates 700 g 34,50 TL
  • Fide ton balığı 3x160 g 129 TL
  • Knorr tavuk bulyon 24'lü 240 g 55 TL

10 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 2

  • Züber Nutzilla kakaolu fındık kreması 315 g 325 TL
  • Haribo Mega Mix karışık yumuşak şeker 360,5 g 89 TL
  • Torku Frema kakaolu fındıklı krema 1000 g 159 TL
  • Çotonak ballı yer fıstığı ezmesi 300 g 139 TL
  • Eti Pastamia sütlü, ballı ve cevizli dilim pasta 27,5 g 19,75 TL
  • Eti Browni Intense Gold mini 135 g 65 TL
  • Bebeto karışık meyve aromalı yumuşak şeker 228 g 49 TL
  • Cheetos mısır çerezi 75 g 29 TL
  • Patito patates cipsi 135 g 31 TL
  • Lays patates cipsi 125 g 45 TL
  • Cipso patates cipsi 125 g 42,50 TL
  • Patos Critos mısır çerezi 115 g 34,50 TL
  • Party patlamış mısır 40 g 15 TL
  • Cc kırmızı kadife kalp şekilli mozaik pasta çikolata 300 g 48 TL
  • Chef Mr. Bird kalp şekilli tereyağlı kurabiye 400 g 89 TL
  • Nutova yerli dakota çekirdek 400 g 42 TL
  • Züber meyve topu 80 g 59 TL
  • Delly meyve bar 35 g 35 TL
  • Züber kuruyemiş bar 30 g 34,50 TL
  • Pastamilan 3 katlı pasta keki çeşitleri 300 g 85 TL
  • Miskos sade ve kakaolu pişmaniye 150 g 49 TL
  • Miskos çekme helva çeşitleri 240 g 79 TL
  • Miskos kakao kaplamalı pişmaniye 200 g 79 TL
  • Miskos antep fıstıklı rulo pişmaniye 220 g 79 TL

Jenny & Willy bebek bezi aylık paket 329 TL

10 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Jenny & Willy bebek bezi aylık paket 329 TL
  • Girly Talk & Q5 kadın-erkek parfüm 100 ml 350 TL
  • Alo toz deterjan 8 kg 345 TL
  • Doa konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1500 ml 95 TL
  • Fairy sıvı bulaşık deterjanı 1000 ml 85 TL
  • Quickdish rulo bambu bez 189 TL
  • Hypo jel lavabo açıcı 49 TL
  • Porçöz leke çıkarıcı sprey 750 ml 72,50 TL
  • Domestos köpük gücü 450 ml 79 TL
  • Uni Baby Aile ıslak havlu 3x52'li 59 TL
  • Solo bambu tuvalet kağıdı 12'li 75 TL
  • Solo bambu kağıt havlu 8'li 87,50 TL
  • Selpak Go çek al havlu 19,50 TL
  • Kotex hijyenik ped Gece Natural 75 TL
  • Soft cepli sunum peçete 20'li 39,50 TL
  • Protex desenli pişirme kağıdı 16'lı 49 TL
  • Duru katı sabun duş 600 g 99 TL
  • Dushy duş jeli 1000 ml 79 TL
  • Powerdent diş fırçası 39 TL
  • Golden Rose lip balm 79 TL
  • Golden Rose lip oil 179 TL
  • Golden Rose lip gloss 169 TL
  • Golden Rose dudak kalemi 95 TL
  • Golden Rose oje 55 TL
  • Golden Rose göz farı 219 TL
  • Golden Rose maskara 179 TL
  • Shela & Capitol deodorant 200 ml 75 TL
  • Naturalove makyaj fırçası seti 349 TL
  • Naturalove 2'li makyaj süngeri ve sünger tutucu 99 TL
  • Naturalove 12'li mini parmak makyaj puf sünger seti 69 TL
  • Naturalove 4'lü pudra/fondöten süngeri seti 49 TL
  • Celenes leke giderici & aydınlatıcı tonik 200 ml 129 TL
  • Celenes yüz yıkama jeli 250 ml 159 TL
  • Okey prezervatif 119 TL
  • Girly Talk vücut spreyi 90 ml 69 TL

Bu içerik 10 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

