BİM'e Philips saç kurutma makinesi geliyor! 6 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM'de bu hafta Senna 55 inç QLED Google TV ve Kumtel turbo cam ankastre setlerin yanında Arzum istasyonlu ütü ile Philips saç kurutma makinesi öne çıkarken; Polosmart’ın dijital kamerasından akıllı saatine kadar uzanan geniş aksesuar yelpazesi de teknolojiseverlere hitap ediyor. Ayrıca Sevgililer Günü yaklaşırken Glass in love ve Rakle'nin kalp temalı züccaciye ürünleri ile Kappa sweatshirt gibi çeşitli parçalar da bu cuma BİM raflarında yerini alıyor.

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,900 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9,500 TL

Arzum istasyon ütü 3,450 TL

Abdulla efendi közde sütlü türk kahve makinesi 1,590 TL

Keysmart personal blender 999 TL

Heifer chef's çay makinesi 1,490 TL

Altus mini ütü 699 TL

Range erkek bakım saç sakal kesme düzeltme makinesi 649 TL

Polosmart vücut bakım seti 399 TL

Keysmart dikey süpürge 1,390 TL

Polosmart üflemeli saç şekillendirme seti 1,590 TL

Heifer saç düzleştirici tarak 790 TL

Heifer saç maşası 790 TL

Philips saç kurutma makinesi 790 TL

Oral-B D103 şarjlı elektrikli diş fırçası 899 TL

Senna 55 inç frameless ultra hd qled google tv 16,900 TL

Dijitsu 43 inç full hd google tv 9,290 TL

Havit kablosuz kulaküstü bluetooth kulaklık 749 TL

Dijital kamera ve fotoğraf makinesi 1,750 TL

Polosmart yaka mikrofonu 649 TL

Polosmart akıllı saat 299 TL

Polosmart akıllı bileklik 299 TL

Kablosuz kulaküstü kulaklık 649 TL

Manyetik telefon tutucu 599 TL

Masaüstü tripod 399 TL

Magsafe selfie ışığı 299 TL

Powerbank magsafe 5000 mah 499 TL

Powerbank 20000 mah 499 TL

Powerbank 10000 mah 349 TL

Tablet telefon standı 175 TL

Mıknatıslı araç içi telefon tutucu 175 TL

Araç şarjı usb type-c hızlı 139 TL

Duvar şarjı 20w 219 TL

Duvar şarjı 30w 289 TL

Duvar şarjı 65w 649 TL

Lightning ve type-c girişli kablolu kulakiçi kulaklık çeşitleri 129 TL

Şarj kablosu usb - type-c lightning çeşitleri 89 TL

Ören bayan star lurex yumak 145 TL

Ören bayan deluxia yumak 145 TL

Ören bayan 3'lü star yumak 99 TL

Kappa jogger pantolon erkek 379 TL

Kappa sweatshirt 369 TL

Casilli ince görünümlü içi polar külotlu çorap 299 TL

Erkek eldiven 139 TL

Kadın pelüş kep 249 TL

Kadın eldiven dokunmatik özellikli 159 TL

M. Botti pelüş kova şapka kadın 179 TL

Dagi pijama takımı kadın 549 TL

Dagi pijama takımı erkek 549 TL

Kol saati ve bileklik seti kadın-erkek 299 TL

Molinella punch nakışlı kırlent kılıfı 239 TL

Maisonette yüz havlusu 99 TL

Maisonette el havlusu 59 TL

Kalp desenli terlik kadın 175 TL

Ekose desenli terlik erkek 109 TL

Tek kişilik battaniye 525 TL

Kadın soket çorap 7'li 99 TL

Erkek soket çorap 7'li 109 TL

Kadın ev patiği 55 TL

Bay - bayan termal çorap 59 TL

Bay - bayan kışlık yün çorap 39 TL

Glass in love cam kupa 6'lı 169 TL

Glass in love cam fiyonk desenli kapaklı kase 129 TL

Kalp kapaklı gravürlü cam kavanoz 1300 ml 199 TL

Kalp kapaklı gravürlü cam kavanoz 1000 ml 179 TL

Kalp kapaklı gravürlü cam kavanoz 650 ml 149 TL

Glass in love boncuk kulplu kalpli kupa 189 TL

Glass in love kalp desenli cam pipet seti 99 TL

Glass in love gravürlü renkli cam vazo 129 TL

Rakle gravürlü kalp desenli ayaklı meşrubat bardağı 219 TL

Rakle gravürlü kalp desenli su bardağı 199 TL

Benante desenli bambu servis/sunum seti 199 TL

Paşabahçe bistro kapaklı desenli saklama kabı 65 TL

Colorina cam saklama kabı 1350 cc 109 TL

Colorina cam saklama kabı 720 cc 69 TL

Rakle renkli gravürlü bambu kapaklı sürahi 139 TL

Rakle gravürlü renkli su bardağı 3'lü 219 TL

Hobby life tek fiyat plastik ürünler 49 TL

2 katlı çekmeceli düzenleyici 169 TL

Pratik yumurtalık 129 TL

Okyanus home tek fiyat plastik ürün çeşitleri 29 TL

Basmalı el rondosu 229 TL

Bölmeli yemek taşıma kabı 319 TL

Cook love çelik çok amaçlı süzgeç 349 TL

3 çekmeceli organizer kutu 65 TL

Saklama kabı seti 3'lü 65 TL

Rooc 5'li bıçak seti 149 TL

Kulplu metal tepsi 239 TL

Colorina gravürlü cam sabunluk ve fırçalık seti 129 TL

Büyük süpürgeli faraş 99 TL

Mimilos metal katlanır ayaklı yer sofrası 499 TL

Mimilos katlanır masa 549 TL

Stabilo point 88-ince keçe uçlu kalem 4'lü 179 TL

Eq deco gold fotoğraf çerçevesi 149 TL

Naturalove dekoratif aydınlatma 179 TL

Naturalove sticker çeşitleri 39 TL

Naturalove kalp şekilli kadife çerçeve 129 TL

Naturalove şekilli balon çeşitleri 59 TL

Naturalove dekoratif cam mumluk 99 TL

Articolo fotoğraf albümü 30 sayfa 179 TL

Articolo fotoğraf albümü 60 sayfa 129 TL

Articolo kurdeleli kadife kapaklı defter 159 TL

Articolo balon standı 89 TL

Metalik balon 28 TL

Türkiye iş bankası kültür yayınları hikaye kitapları 45 TL

Sonic boyama kitabı 35 TL

Sonic çıkartmalı aktivite kitapları 45 TL

Sonic sihirli boyama 79 TL

Oyuncak fırlatma rampası 129 TL

Robota dönüşen araçlar 69 TL

Uno harry potter 239 TL

Hot wheels monster trucks çekici arabalar 399 TL

