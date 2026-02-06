BİM'e Philips saç kurutma makinesi geliyor! 6 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM'de bu hafta Senna 55 inç QLED Google TV ve Kumtel turbo cam ankastre setlerin yanında Arzum istasyonlu ütü ile Philips saç kurutma makinesi öne çıkarken; Polosmart’ın dijital kamerasından akıllı saatine kadar uzanan geniş aksesuar yelpazesi de teknolojiseverlere hitap ediyor. Ayrıca Sevgililer Günü yaklaşırken Glass in love ve Rakle'nin kalp temalı züccaciye ürünleri ile Kappa sweatshirt gibi çeşitli parçalar da bu cuma BİM raflarında yerini alıyor.
Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9,900 TL
- Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9,500 TL
- Arzum istasyon ütü 3,450 TL
- Abdulla efendi közde sütlü türk kahve makinesi 1,590 TL
- Keysmart personal blender 999 TL
- Heifer chef's çay makinesi 1,490 TL
- Altus mini ütü 699 TL
- Range erkek bakım saç sakal kesme düzeltme makinesi 649 TL
- Polosmart vücut bakım seti 399 TL
- Keysmart dikey süpürge 1,390 TL
- Polosmart üflemeli saç şekillendirme seti 1,590 TL
- Heifer saç düzleştirici tarak 790 TL
- Heifer saç maşası 790 TL
- Philips saç kurutma makinesi 790 TL
- Oral-B D103 şarjlı elektrikli diş fırçası 899 TL
Senna 55 inç frameless ultra hd qled google tv 16,900 TL
- Dijitsu 43 inç full hd google tv 9,290 TL
- Havit kablosuz kulaküstü bluetooth kulaklık 749 TL
- Dijital kamera ve fotoğraf makinesi 1,750 TL
- Polosmart yaka mikrofonu 649 TL
- Polosmart akıllı saat 299 TL
- Polosmart akıllı bileklik 299 TL
- Kablosuz kulaküstü kulaklık 649 TL
- Manyetik telefon tutucu 599 TL
- Masaüstü tripod 399 TL
- Magsafe selfie ışığı 299 TL
- Powerbank magsafe 5000 mah 499 TL
- Powerbank 20000 mah 499 TL
- Powerbank 10000 mah 349 TL
- Tablet telefon standı 175 TL
- Mıknatıslı araç içi telefon tutucu 175 TL
- Araç şarjı usb type-c hızlı 139 TL
- Duvar şarjı 20w 219 TL
- Duvar şarjı 30w 289 TL
- Duvar şarjı 65w 649 TL
- Lightning ve type-c girişli kablolu kulakiçi kulaklık çeşitleri 129 TL
- Şarj kablosu usb - type-c lightning çeşitleri 89 TL
Ören bayan star lurex yumak 145 TL
- Ören bayan 3'lü star yumak 99 TL
- Kappa jogger pantolon erkek 379 TL
- Kappa sweatshirt 369 TL
- Casilli ince görünümlü içi polar külotlu çorap 299 TL
- Erkek eldiven 139 TL
- Kadın pelüş kep 249 TL
- Kadın eldiven dokunmatik özellikli 159 TL
- M. Botti pelüş kova şapka kadın 179 TL
- Dagi pijama takımı kadın 549 TL
- Dagi pijama takımı erkek 549 TL
- Kol saati ve bileklik seti kadın-erkek 299 TL
- Molinella punch nakışlı kırlent kılıfı 239 TL
- Maisonette yüz havlusu 99 TL
- Maisonette el havlusu 59 TL
- Kalp desenli terlik kadın 175 TL
- Ekose desenli terlik erkek 109 TL
- Tek kişilik battaniye 525 TL
- Kadın soket çorap 7'li 99 TL
- Erkek soket çorap 7'li 109 TL
- Kadın ev patiği 55 TL
- Bay - bayan termal çorap 59 TL
- Bay - bayan kışlık yün çorap 39 TL
Glass in love cam kupa 6'lı 169 TL
- Glass in love cam fiyonk desenli kapaklı kase 129 TL
- Kalp kapaklı gravürlü cam kavanoz 1300 ml 199 TL
- Kalp kapaklı gravürlü cam kavanoz 1000 ml 179 TL
- Kalp kapaklı gravürlü cam kavanoz 650 ml 149 TL
- Glass in love boncuk kulplu kalpli kupa 189 TL
- Glass in love kalp desenli cam pipet seti 99 TL
- Glass in love gravürlü renkli cam vazo 129 TL
- Rakle gravürlü kalp desenli ayaklı meşrubat bardağı 219 TL
- Rakle gravürlü kalp desenli su bardağı 199 TL
- Benante desenli bambu servis/sunum seti 199 TL
- Paşabahçe bistro kapaklı desenli saklama kabı 65 TL
- Colorina cam saklama kabı 1350 cc 109 TL
- Colorina cam saklama kabı 720 cc 69 TL
- Rakle renkli gravürlü bambu kapaklı sürahi 139 TL
- Rakle gravürlü renkli su bardağı 3'lü 219 TL
- Hobby life tek fiyat plastik ürünler 49 TL
- 2 katlı çekmeceli düzenleyici 169 TL
- Pratik yumurtalık 129 TL
- Okyanus home tek fiyat plastik ürün çeşitleri 29 TL
- Basmalı el rondosu 229 TL
- Bölmeli yemek taşıma kabı 319 TL
- Cook love çelik çok amaçlı süzgeç 349 TL
- 3 çekmeceli organizer kutu 65 TL
- Saklama kabı seti 3'lü 65 TL
- Rooc 5'li bıçak seti 149 TL
- Kulplu metal tepsi 239 TL
- Colorina gravürlü cam sabunluk ve fırçalık seti 129 TL
- Büyük süpürgeli faraş 99 TL
- Mimilos metal katlanır ayaklı yer sofrası 499 TL
- Mimilos katlanır masa 549 TL
Stabilo point 88-ince keçe uçlu kalem 4'lü 179 TL
- Eq deco gold fotoğraf çerçevesi 149 TL
- Naturalove dekoratif aydınlatma 179 TL
- Naturalove sticker çeşitleri 39 TL
- Naturalove kalp şekilli kadife çerçeve 129 TL
- Naturalove şekilli balon çeşitleri 59 TL
- Naturalove dekoratif cam mumluk 99 TL
- Articolo fotoğraf albümü 30 sayfa 179 TL
- Articolo fotoğraf albümü 60 sayfa 129 TL
- Articolo kurdeleli kadife kapaklı defter 159 TL
- Articolo balon standı 89 TL
- Metalik balon 28 TL
- Türkiye iş bankası kültür yayınları hikaye kitapları 45 TL
- Sonic boyama kitabı 35 TL
- Sonic çıkartmalı aktivite kitapları 45 TL
- Sonic sihirli boyama 79 TL
- Oyuncak fırlatma rampası 129 TL
- Robota dönüşen araçlar 69 TL
- Uno harry potter 239 TL
- Hot wheels monster trucks çekici arabalar 399 TL
