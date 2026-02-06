ŞOK'a Xiaomi akıllı saat geliyor! 7 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK markete bu hafta dijital piyano ve bateri setleri ile Samsung Galaxy A17 akıllı telefon geliyor. Ev temizliğinde konfor arayanlar için Tefal dikey süpürge ve mutfakların vazgeçilmezi Arzum blender seti öne çıkarken; ev tekstilinde Dinarsu ve Sarar battaniyeler şıklık vadediyor. Çocuklar için de Gokidy, Pilsan ve Cry Babies gibi sevilen markaların eğitici ve eğlenceli oyuncaklar da raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gokidy çek bırak spor araba 100 TL

Gokidy çek bırak spor araba 100 TL

Gokidy metal renk değiştiren araçlar 75 TL

Gokidy soft blast nişana beta 299 TL

Gokidy 10'lu oyun hamuru 149 TL

Gokidy sevimli popit 149 TL

Gokidy balık tutma seti 100 TL

Gokidy chef hamburger seti tepsi 169 TL

Gokidy yazar kasa 299 TL

Gokidy oyuncak puset fileli 169 TL

Melisa'nın arabası 199 TL

Pilsan double blocks iş makineleri serisi 249 TL

Cry Babies magic tears bebek 499 TL

Masha and the Bear figür 499 TL

Mercan düğmeli top 100 TL

Toysup sürpriz rugby topu 75 TL

Pufu pelüş top 3'lü 179 TL

Molmo büyük yarış arabası 179 TL

Spor motosiklet 169 TL

Batman figür 379 TL

Uj Toys direksiyon 149 TL

Dede fun fun puzzle 249 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası indirimleri:

Tchibo gold selection çözünebilir kahve 190 TL

Sleepy easy clean yüzey temizlik havlusu 60 TL

Anavarza bal akıllı kapak 199 TL

Ülker albeni kurabiyem 59 TL

Dove yoğun onarıcı şampuan 99 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Dinarsu bubble supersoft halı 799 TL

Dinarsu bubble supersoft halı 799 TL

Dinarsu tek kişilik alez lastikli 249 TL

Dinarsu çift kişilik alez lastikli 299 TL

Visco dolgulu yastık 249 TL

Sarar Battaniye tek kişilik pamuklu battaniye 229 TL

Sarar Battaniye çift kişilik pamuklu battaniye 249 TL

Tek kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL

Çift kişilik penye lastikli çarşaf 249 TL

Bambu kapaklı kutu küçük boy 279 TL

Bambu kapaklı kutu orta boy 299 TL

Bambu kapaklı kutu büyük boy 349 TL

Banyo matı 79 TL

Kadın kaydırmaz terlik 100 TL

Erkek kaydırmaz terlik 100 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Jwin SDP-115 çekiç aksiyonlu kapaklı 88 tuşlu piyano 15,990 TL

Jwin SDP-115 çekiç aksiyonlu kapaklı 88 tuşlu piyano 15,990 TL

Jwin Ctk-3500 tuş hassasiyetli 61 tuşlu org 3,990 TL

Jwin Ctk-3000 tuş hassasiyetli 61 tuşlu org 3,190 TL

Jwin Jdd-2023 dijital bateri seti 11,490 TL

Sizin için müzik enstrümanları ve DJ kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A17 128gb akıllı telefon 10,299 TL

Samsung Galaxy A17 128gb akıllı telefon 10,299 TL

Lenovo S2 akıllı saat 899 TL

Xiaomi Watch 2 akıllı saat 8,999 TL

Apple 20w usb-c güç adaptörü 799 TL

Homend royaltea 1756h plastik çay makinesi 1,429 TL

Arzum lusso el blender seti 2,499 TL

Tefal x-force flex 13.60 allergy aqua dik süpürge 13,499 TL

İndirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 6 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.