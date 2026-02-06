ŞOK'a Xiaomi akıllı saat geliyor! 7 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK markete bu hafta dijital piyano ve bateri setleri ile Samsung Galaxy A17 akıllı telefon geliyor. Ev temizliğinde konfor arayanlar için Tefal dikey süpürge ve mutfakların vazgeçilmezi Arzum blender seti öne çıkarken; ev tekstilinde Dinarsu ve Sarar battaniyeler şıklık vadediyor. Çocuklar için de Gokidy, Pilsan ve Cry Babies gibi sevilen markaların eğitici ve eğlenceli oyuncaklar da raflarda yerini alıyor.
Gokidy çek bırak spor araba 100 TL
- Gokidy metal renk değiştiren araçlar 75 TL
- Gokidy soft blast nişana beta 299 TL
- Gokidy 10'lu oyun hamuru 149 TL
- Gokidy sevimli popit 149 TL
- Gokidy balık tutma seti 100 TL
- Gokidy chef hamburger seti tepsi 169 TL
- Gokidy yazar kasa 299 TL
- Gokidy oyuncak puset fileli 169 TL
- Melisa'nın arabası 199 TL
- Pilsan double blocks iş makineleri serisi 249 TL
- Cry Babies magic tears bebek 499 TL
- Masha and the Bear figür 499 TL
- Mercan düğmeli top 100 TL
- Toysup sürpriz rugby topu 75 TL
- Pufu pelüş top 3'lü 179 TL
- Molmo büyük yarış arabası 179 TL
- Spor motosiklet 169 TL
- Batman figür 379 TL
- Uj Toys direksiyon 149 TL
- Dede fun fun puzzle 249 TL
50 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası indirimleri:
- Tchibo gold selection çözünebilir kahve 190 TL
- Sleepy easy clean yüzey temizlik havlusu 60 TL
- Anavarza bal akıllı kapak 199 TL
- Ülker albeni kurabiyem 59 TL
- Dove yoğun onarıcı şampuan 99 TL
Dinarsu bubble supersoft halı 799 TL
- Dinarsu tek kişilik alez lastikli 249 TL
- Dinarsu çift kişilik alez lastikli 299 TL
- Visco dolgulu yastık 249 TL
- Sarar Battaniye tek kişilik pamuklu battaniye 229 TL
- Sarar Battaniye çift kişilik pamuklu battaniye 249 TL
- Tek kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL
- Çift kişilik penye lastikli çarşaf 249 TL
- Bambu kapaklı kutu küçük boy 279 TL
- Bambu kapaklı kutu orta boy 299 TL
- Bambu kapaklı kutu büyük boy 349 TL
- Banyo matı 79 TL
- Kadın kaydırmaz terlik 100 TL
- Erkek kaydırmaz terlik 100 TL
Jwin SDP-115 çekiç aksiyonlu kapaklı 88 tuşlu piyano 15,990 TL
- Jwin Ctk-3500 tuş hassasiyetli 61 tuşlu org 3,990 TL
- Jwin Ctk-3000 tuş hassasiyetli 61 tuşlu org 3,190 TL
- Jwin Jdd-2023 dijital bateri seti 11,490 TL
Samsung Galaxy A17 128gb akıllı telefon 10,299 TL
- Lenovo S2 akıllı saat 899 TL
- Xiaomi Watch 2 akıllı saat 8,999 TL
- Apple 20w usb-c güç adaptörü 799 TL
- Homend royaltea 1756h plastik çay makinesi 1,429 TL
- Arzum lusso el blender seti 2,499 TL
- Tefal x-force flex 13.60 allergy aqua dik süpürge 13,499 TL
Bu içerik 6 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
