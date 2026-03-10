Ev Yaşam Ev Yaşam
17 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!
17 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz
Merakla beklenen Bim aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta Bim katalog içerisindeki fırsatlar, mutfak alışverişinden kişisel bakıma kadar her ihtiyaca hitap ediyor. Özellikle Bim salı günü başlayacak olan kampanyalar, kaliteli markaları uygun fiyatlarla buluşturuyor. Bim market raflarında yerini alan indirimli ürünleri incelemek ve Bim de bu hafta neler olduğunu görmek için acele edin. Bim salı aktüel ve Bim aktüel ürünler listesindeki avantajları kaçırmamak için bizi takipte kalın!

BİM’e bu hafta süt ve şarküteri ürünlerinden atıştırmalıklara, temizlik ve hijyen grubunda ise tuvalet kağıdından toz deterjanlara çeşitli temel ihtiyaçlar uygun fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca yüz maskeleri ve şampuan gibi kişisel bakım ürünleri de bu haftanın öne çıkanları arasında bulunuyor.

Binvezir taze kaşar peyniri 1000 g 349 TL

17 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 1

  • Binvezir taze kaşar peyniri 1000 g 349 TL
  • Binvezir ayran 250 ml 14,50 TL
  • Akdo kestaneli 680 ml / 500 g 175 TL
  • Superfresh mantı 1 kg 160 TL
  • Artisan Cake Factory fıstık pasta 145 g 175 TL
  • Dost az yağlı yoğurt 3000 g 119 TL
  • Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 179 TL
  • Dost tam yağlı süt 1 l 45 TL
  • İçim labne 3x180 g 159 TL
  • İçim ayran 2 l 79,50 TL
  • İçim laktozsuz kefir 1 l 79,50 TL
  • Milk Academy krem peynir 500 g 92 TL
  • Otat tereyağı 1000 g 499 TL
  • Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği klasik dilimli beyaz peynir 450 g 199 TL
  • Arpacı yöresel peynir çeşitleri 89 TL
  • İçim rulo kaymak 150 g 89,50 TL
  • Sancak eski kaşar 300 g 159 TL
  • Activia Mix&Go çilek 3x183 g 125 TL
  • Activia probiyotik yoğurt 400 g 65 TL
  • Namet dana macar salam 150 g 79,50 TL
  • Maret soslu dana döner 300 g 159 TL
  • Akşeker dana kangal sucuk 450 g 269 TL
  • Pınar hindi salam açıkbüfe 900 g 139 TL
  • Gedik piliç acılı bonfile 700 g 149 TL
  • Lezita piliç döner 1000 g 249 TL

Züber %100 yer fıstığı ezmesi 315 g 209 TL

17 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 2

  • Züber %100 yer fıstığı ezmesi 315 g 209 TL
  • Le'monatta karadutlu limonata 1 l 45 TL
  • Aktürk vanilyalı gofret 1 kg 119 TL
  • Mooie kakao kaplamalı marshmallowlu bisküvi 90 g 27 TL
  • Mascho çikolata kaplı hurma 200 g 139 TL
  • Bifa Thinster sütlü ve çilekli kremalı gofret 142 g 35 TL
  • Eti Gong karışık baharatlı mısır patlağı 110 g 53 TL
  • Eti Canga yer fıstıklı kaplamalı gofret 34 g 17,50 TL
  • Nuga kakaolu fındık kreması 650 g 219 TL
  • Zühre Ana macun çeşitleri 240 g 199 TL
  • Züber meyve bar 40 g 49,50 TL
  • Fellas kuruyemiş bar 20 g 69,50 TL
  • Emsal kıyılmış yer fıstığı 100 TL 19,50 TL
  • Keyifçe cevizli muska 400 g 149 TL
  • Kent Tofita 47 g 17,50 TL
  • Bebeto espresso aromalı yumuşak şekerleme 70 g 35 TL
  • Aşhane bademli kömbe kurabiye 150 g 60 TL
  • Le Cola gazlı içecek kola 2,5 l 49,50 TL
  • Teatone şeftali aromalı şekersiz soğuk çay 1 l 23,50 TL
  • Will aromalı içecek çeşitleri 3 l 49 TL
  • Ofçay dökme siyah çay ilk hasat 500 g 145 TL
  • Jacobs hazır kahve 3'ü 1 arada 16'lı 256 g 99 TL
  • Karlıtepe limonlu tuzlu mineralli gazlı içecek 6x200 ml 49,50 TL
  • Kınık portakallı Bursa gazozu 6x200 ml 69 TL
  • Sek kahveli içecek 285 ml 49,50 TL
  • Redbull yaban mersini aromalı enerji içeceği 250 ml 49 TL

Solo bambu tuvalet kağıdı 48'li 329 TL

17 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Solo bambu tuvalet kağıdı 48'li 329 TL
  • Solo bambu kağıt havlu 16'lı 189 TL
  • Sparx Diamond sıvı bulaşık deterjanı 650 ml 69 TL
  • Cif Ultra Sakura ovma kremi 750 ml + kir ve yağ sökücü sprey 1025 ml 145 TL
  • Güldal çamaşır suyu 4 l 66,50 TL
  • Giz tül ve çamaşır beyazlatıcı 750 g 69 TL
  • Miss soda plus 500 g + arap sabunu 1 l 99 TL
  • Persil toz deterjan 9 kg 299 TL
  • Vernel çamaşır yumuşatıcısı 5 l 145 TL
  • Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 80'li 315 TL
  • Bulut konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1500 ml 99 TL
  • Bulut çamaşır parfümü 210 g 125 TL
  • Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 449 TL
  • Orkid günlük ped uzun 89 TL
  • Orkid hijyenik ped uzun ekstra 85 TL
  • Orkid hijyenik ped normal 85 TL
  • Caldion-Jagler deodorant seti 2x150 ml 159 TL
  • Dermokil kil maskesi 30 ml 55 TL
  • Dermokil 3D kapsül yüz nemlendiricisi 50 ml 99 TL
  • Dermokil twister vücut losyonu 200 ml 109 TL
  • Uni Baby Aile ıslak havlu 29,50 TL
  • Blume peçete 30x30 cm 42,50 TL
  • Cepli sunum peçete 33x40 cm 39,50 TL
  • Restorex şampuan 900 ml 129 TL
  • Bade Naturel saç bakım biberiye çeşitleri 229 TL
  • Neutrogena yoğun bakım kremi 200 ml 99 TL
  • Signal White Now diş macunu + diş fırçası seti 99,50 TL
  • Venus Riviera tıraş bıçağı 199 TL
  • Friskies yaş kedi maması 4x85 g 65 TL

Bu içerik 10 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

