ŞOK'a Vans ayakkabı modelleri geliyor! 7 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a Vans ayakkabı modelleri geliyor! 7 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok market bu hafta da dopdolu bir kataloğa sahip. Şok aktüel listesinde yer alan pek çok tadilat ürünü avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. Şok katalog içerisinde ayrıca Vans ayakkabılar ve şık mobilyalar öne çıkıyor. Şokta bu hafta şok aktüel ürünler arasında kaybolmadan evinizi yenileyebilirsiniz. Şok ta hafta sonu indirimleri ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

Şok markete bu hafta tamirat ve dekorasyon meraklılarını sevindirecek geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Aprilla markalı matkap, dekupaj testere ve vidalama setleri gibi ürünlerin yanı sıra Polisan boya çeşitleri, merdivenler ve pratik tamirat aparatları raflarda yerini alıyor. Vans marka spor ayakkabılar, şık yemek masası takımları ve bebekler için konforlu ahşap beşik modelleri de kataloğun dikkat çeken diğer parçaları arasında.

Aprilla darbeli matkap 899 TL

ŞOK a Vans ayakkabı modelleri geliyor! 7 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • Aprilla darbeli matkap 899 TL
  • Aprilla sıcak hava tabancası 699 TL
  • Aprilla dekupaj testere 899 TL
  • Aprilla katlanabilir şarjlı vidalama seti 599 TL
  • Aprilla silikon tabancası 199 TL
  • Elektrik izolasyon bandı 19 TL
  • Çift taraflı akrilik montaj bandı 34 TL
  • Yapışkanlı gider filtresi 34 TL
  • Tüylü bez elektrik bandı siyah 59 TL
  • Kapı altı izolasyon bandı 75 TL
  • Çift taraflı köpük bant 25 TL
  • Nano bant magic tape 34 TL
  • Halı bandı çift taraflı bez 44 TL
  • Ultra clear sızdırmazlık bandı 59 TL
  • Banyo ve mutfak için sızdırmazlık bandı 79 TL
  • Bingo sıvı bakım çamaşır deterjanı çeşitleri 109 TL
  • Johnson's bebek şampuanı 119 TL
  • Cheetos mısır çerezi 79 TL
  • Nescafe matinal cam kavanoz 89 TL
  • Asperox sparx diamond bulaşık makinesi kapsülü 299 TL

ŞOK a Vans ayakkabı modelleri geliyor! 7 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Polisan Quartz tavan boyası 17,5 kg 599 TL
  • Polisan Quartz iç cephe boyası 10 kg 499 TL
  • Luiza 4+1 merdiven 899 TL
  • Luiza çift çıkışlı 5+5 merdiven 1,290 TL
  • Saplı rulo 20 cm 79 TL
  • Saplı rulo 10 cm 39 TL
  • Plastik saplı kestirme fırça no 3 39 TL
  • Plastik saplı kestirme fırça no 2 29 TL
  • Plastik saplı kestirme fırça no 2,5 34 TL
  • 5'li tornavida seti 149 TL
  • 3'ü 1 arada elektrikçi seti 119 TL
  • Kurbağacık 8" 199 TL
  • Saplı mengene 149 TL
  • Allen anahtar seti 9 parça 179 TL
  • Maket bıçağı yedekli 39 TL
  • Sprey boya altın/gümüş 400 ml 89 TL
  • Sprey boya siyah/beyaz/gri/kırmızı 400 ml 79 TL
  • Steel pas sökücü sprey 200 ml 59 TL
  • Mega organizer 18 bölmeli 199 TL
  • Takım çantası 19" 399 TL
  • Şeritmetre 5 m 100 TL
  • Fonksiyonel batarya ucu 149 TL
  • Latte fonksiyonel batarya ucu 75 TL
  • Led ışıklı ve göstergeli batarya ucu 499 TL
  • Esnek eviye borusu 249 TL
  • Esnek bits uç uzatma 75 TL
  • Turbo pervaneli duş başlığı seti 199 TL
  • Masajlı taraklı duş başlığı seti 179 TL
  • Lavabo filtre süzgeci 75 TL

Sizin için indirimli yapı market ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Vans Old Skool ayakkabı beyaz 2,299 TL

ŞOK a Vans ayakkabı modelleri geliyor! 7 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Vans Old Skool ayakkabı beyaz 2,299 TL
  • Vans Mn Doheny ayakkabı siyah 1,999 TL
  • Vans Mn Doheny ayakkabı beyaz 1,999 TL
  • Vans Ua Authentic black/black ayakkabı siyah 1,999 TL
  • Vans Ua Authentic ayakkabı siyah 1,999 TL
  • Vans Ua Old Skool ayakkabı siyah 2,499 TL
  • Vans Ua Old Skool ayakkabı lacivert 2,499 TL
  • Vans Ua Old Skool ayakkabı koyu yeşil 2,499 TL
  • Vans Ua Old Skool ayakkabı bordo 2,499 TL
  • Vans Ua Old Skool stackform siyah beyaz 2,499 TL

Sizin için vans ayakkabılardan seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Weltwood Kelebek 4 kişilik mdf yemek masası 12,999 TL

ŞOK a Vans ayakkabı modelleri geliyor! 7 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Weltwood Kelebek 4 kişilik mdf yemek masası 12,999 TL
  • Weltwood Kelebek 6 kişilik mdf yemek masası 15,999 TL
  • Weltwood Kelebek mdf 6 kişilik ahşap ayaklı masa 4,999 TL
  • Weltwood ahşap çiçeklik 1,399 TL
  • Weltwood Bohem İskandinav ahşap sandalye 2,799 TL
  • Weltwood Bohem London ahşap sandalye 2,099 TL
  • Weltwood Kelebek mdf 4 kişilik ahşap ayaklı masa 3,499 TL
  • Diamond lamine beşik yatak hediyeli doğal kayın ahşap 2,299 TL
  • Diamond mdf beşik yatak hediyeli 2,299 TL
  • Bebekkonfor Mabela beşik tam takım 5,299 TL
  • Doğal ahşap dantelli sepet beşik 3,499 TL
  • Amedan bebek beşiği 4,299 TL
  • Bebekkonfor Wooden playpen ahşap oyun parkı 1,499 TL

Sizin için indirimli mobilyalardan ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 6 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

