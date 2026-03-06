ŞOK'a Vans ayakkabı modelleri geliyor! 7 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok markete bu hafta tamirat ve dekorasyon meraklılarını sevindirecek geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Aprilla markalı matkap, dekupaj testere ve vidalama setleri gibi ürünlerin yanı sıra Polisan boya çeşitleri, merdivenler ve pratik tamirat aparatları raflarda yerini alıyor. Vans marka spor ayakkabılar, şık yemek masası takımları ve bebekler için konforlu ahşap beşik modelleri de kataloğun dikkat çeken diğer parçaları arasında.

Aprilla darbeli matkap 899 TL

Aprilla sıcak hava tabancası 699 TL

Aprilla dekupaj testere 899 TL

Aprilla katlanabilir şarjlı vidalama seti 599 TL

Aprilla silikon tabancası 199 TL

Elektrik izolasyon bandı 19 TL

Çift taraflı akrilik montaj bandı 34 TL

Yapışkanlı gider filtresi 34 TL

Tüylü bez elektrik bandı siyah 59 TL

Kapı altı izolasyon bandı 75 TL

Çift taraflı köpük bant 25 TL

Nano bant magic tape 34 TL

Halı bandı çift taraflı bez 44 TL

Ultra clear sızdırmazlık bandı 59 TL

Banyo ve mutfak için sızdırmazlık bandı 79 TL

Bingo sıvı bakım çamaşır deterjanı çeşitleri 109 TL

Johnson's bebek şampuanı 119 TL

Cheetos mısır çerezi 79 TL

Nescafe matinal cam kavanoz 89 TL

Asperox sparx diamond bulaşık makinesi kapsülü 299 TL

Polisan Quartz tavan boyası 17,5 kg 599 TL

Polisan Quartz iç cephe boyası 10 kg 499 TL

Luiza 4+1 merdiven 899 TL

Luiza çift çıkışlı 5+5 merdiven 1,290 TL

Saplı rulo 20 cm 79 TL

Saplı rulo 10 cm 39 TL

Plastik saplı kestirme fırça no 3 39 TL

Plastik saplı kestirme fırça no 2 29 TL

Plastik saplı kestirme fırça no 2,5 34 TL

5'li tornavida seti 149 TL

3'ü 1 arada elektrikçi seti 119 TL

Kurbağacık 8" 199 TL

Saplı mengene 149 TL

Allen anahtar seti 9 parça 179 TL

Maket bıçağı yedekli 39 TL

Sprey boya altın/gümüş 400 ml 89 TL

Sprey boya siyah/beyaz/gri/kırmızı 400 ml 79 TL

Steel pas sökücü sprey 200 ml 59 TL

Mega organizer 18 bölmeli 199 TL

Takım çantası 19" 399 TL

Şeritmetre 5 m 100 TL

Fonksiyonel batarya ucu 149 TL

Latte fonksiyonel batarya ucu 75 TL

Led ışıklı ve göstergeli batarya ucu 499 TL

Esnek eviye borusu 249 TL

Esnek bits uç uzatma 75 TL

Turbo pervaneli duş başlığı seti 199 TL

Masajlı taraklı duş başlığı seti 179 TL

Lavabo filtre süzgeci 75 TL

Vans Old Skool ayakkabı beyaz 2,299 TL

Vans Mn Doheny ayakkabı siyah 1,999 TL

Vans Mn Doheny ayakkabı beyaz 1,999 TL

Vans Ua Authentic black/black ayakkabı siyah 1,999 TL

Vans Ua Authentic ayakkabı siyah 1,999 TL

Vans Ua Old Skool ayakkabı siyah 2,499 TL

Vans Ua Old Skool ayakkabı lacivert 2,499 TL

Vans Ua Old Skool ayakkabı koyu yeşil 2,499 TL

Vans Ua Old Skool ayakkabı bordo 2,499 TL

Vans Ua Old Skool stackform siyah beyaz 2,499 TL

Weltwood Kelebek 4 kişilik mdf yemek masası 12,999 TL

Weltwood Kelebek 6 kişilik mdf yemek masası 15,999 TL

Weltwood Kelebek mdf 6 kişilik ahşap ayaklı masa 4,999 TL

Weltwood ahşap çiçeklik 1,399 TL

Weltwood Bohem İskandinav ahşap sandalye 2,799 TL

Weltwood Bohem London ahşap sandalye 2,099 TL

Weltwood Kelebek mdf 4 kişilik ahşap ayaklı masa 3,499 TL

Diamond lamine beşik yatak hediyeli doğal kayın ahşap 2,299 TL

Diamond mdf beşik yatak hediyeli 2,299 TL

Bebekkonfor Mabela beşik tam takım 5,299 TL

Doğal ahşap dantelli sepet beşik 3,499 TL

Amedan bebek beşiği 4,299 TL

Bebekkonfor Wooden playpen ahşap oyun parkı 1,499 TL

