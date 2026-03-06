BİM'e Samsung cep telefonu geliyor! 13 Mart 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM'e bu hafta evde tadilat, tamirat ve yenilik yapmak isteyenler için pek çok ürün geliyor: SGS markalı darbeli matkap, vidalama setleri ve kaynak makinesi gibi profesyonel el aletlerinin yanı sıra Polisan boya çeşitleri ve çeşitli tesisat malzemeleriyle evdeki eksiklerinizi giderebilirsiniz. Teknoloji meraklıları için TCL ve Senna dev ekran televizyonlar, Samsung ve Omix akıllı telefonlar ile HP yazıcı varken mutfak tarafında Arnica ve Arzum küçük ev aletleri ile şık cam sunum ürünleri BİM raflarındaki yerini alıyor.

Sgs darbeli matkap 600 w 1,290 TL

Sgs avuç taşlama makinesi 750 w 1,290 TL

İnce sıcak mum silikon tabancası 30 w 299 TL

Kalın sıcak mum silikon tabancası 60 w 399 TL

Sgs panç seti 11 parça 199 TL

Akü takviye kablosu 600 amp 549 TL

İnce mum silikon 200 g 99 TL

Kalın mum silikon 200 g 99 TL

Plastik yaylı kıskaç seti 6 parça 399 TL

Freze matkap uç seti 3'lü 129 TL

Saptak ispatula 89 TL

Mıknatıslı mini su terazisi 119 TL

Alüminyum su terazisi 40 cm 199 TL

Metal sabit sırık 120 cm 99 TL

Profesyonel oto fırçası 149 TL

Hızlı yapıştırıcı 200 ml aktivatör + 35 g yapıştırıcı 99 TL

Fixed f50 tüp silikon 75 TL

Fixed hızlı yapıştırıcı 20 g 59 TL

Fixed duvar tamir macunu 650 gr 99 TL

Ahşap tutkal 100 ml 49 TL

Boss tape tamir alüminyum bant 48 mm 10 mt 89 TL

Boss tape çift taraflı köpük bant beyaz 19 mm 2 mt 39 TL

House pratik el feneri hp105 390 TL

Şarjlı led aplik 249 TL

Polosmart akım korumalı priz mp22 490 TL

Nilson 3'lü grup priz + golyat set 275 TL

Sgs 20v 1.5 ah tek akülü vidalama seti 1,990 TL

Sgs 12v 1.5 ah tek akülü vidalama seti 1,490 TL

Kıl testere seti 275 TL

Somun adaptör seti 129 TL

Bits uç seti 15 parça 199 TL

Köşe vidalama adaptörü mıknatıslı 169 TL

Tornavida seti blister ambalaj 5'li 269 TL

Temassız faz kontrol elektrik kaçak akım kalemi 149 TL

Polisaj ve zımpara seti 8 parça 249 TL

Pasta polisaj seti 11 parça 349 TL

Çok amaçlı kablo kesici sıyırma pensesi 449 TL

Pense 160 mm 299 TL

Yankeski 160 mm 299 TL

Kargaburun 160 mm 279 TL

Mini pense seti 3 parça 449 TL

Kontrol kalemi + elektrik bandı 129 TL

Universal mobilya sabitleme kiti 119 TL

Kemer delme pensesi 249 TL

Kurbağacık anahtar 10'' 449 TL

Çatal başlı çekiç 250 g 175 TL

Lastik tokmak no 50 189 TL

Allen anahtar takım 9'lu set 229 TL

Profesyonel maket bıçağı 18 mm 129 TL

Cırt kelepçe seti 75 TL

Mini şifreli asma kilit 125 TL

Tekli plastik vantuz 199 TL

Sgs invertör kaynak makinesi 125 a 5,250 TL

Wd-40 yağlayıcı ve pas sökücü 150 ml 129 TL

Sgs çift taraflı 3+3 merdiven 950 TL

Sgs plastik çekpas 40 cm 99 TL

Sgs titreşim önleyici makine ayağı 4 adet 119 TL

Sgs lavabo açma sustası 3 m 149 TL

Sgs alüminyum mıknatıslı mini su terazisi 10 cm 89 TL

Fixed parlat mucize köpük temizleyici 500 ml 129 TL

Boss tape yapışkanlı gider filtresi 49 TL

Boss tape lavabo küvet sızdırmazlık bandı 89 TL

Boss tape kapı ve pencere izolasyon bandı şeffaf 89 TL

Boss tape kapı ve pencere izolasyon bandı beyaz 89 TL

Boss tape banyo kaydırmazlık bandı 89 TL

Boss tape çift taraflı montaj bandı 49 TL

Boss tape çift taraflı halı kaydırmaz bant 49 TL

Boss tape magnet bandı 20 mm 89 TL

Latte masajlı duş başlığı seti 199 TL

Latte filtreli fonksiyonlu duş başlığı 199 TL

Latte pervaneli duş başlığı seti 5 fonksiyonlu 199 TL

Latte evye borusu 299 TL

Latte mutfak lavabo musluk ucu 175 TL

Latte 2 fonksiyonlu 720 derece dönen musluk ucu 75 TL

Latte 2 fonksiyonlu musluk ucu perlatör 75 TL

Latte 3 fonksiyonlu batarya ucu 79 TL

Latte krom batarya ucu 99 TL

Latte tazyikli krom batarya ucu 149 TL

Aparatlı klozet kapağı çocuk 399 TL

Mira 3+1 basamak profil merdiven 890 TL

Polisan acqua tavan boyası 10 l 590 TL

Polisan acqua iç cephe beyaz plastik boya 5.9 l 490 TL

Sgs boyacı seti 5'li 329 TL

Çok amaçlı elastik kova 16 l 175 TL

Robot fırça plastik saplı 3'lü 99 TL

Parmak rulo 10 cm 75 TL

Mini makaralı kablo 5 m 649 TL

Fixed f280 silikon beyaz şeffaf 119 TL

Fixed f500 silikonize mastik 500 g 75 TL

Fixed derz tamir dolgusu 380 g 119 TL

Fixed mucize temizleme pastası 500 g 99 TL

Fixed high tack polimer yapıştırıcı 115 g 129 TL

Sgs pas sökücü sprey 200 ml 99 TL

Sgs silikon tabancası 149 TL

Sgs silikon derz çekme raglesi 4 adet 89 TL

Şeffaf koli bandı 40 mt + bant kesme aparatı 2'li set 99 TL

Sgs derz kazıma aparatı 89 TL

Sgs cam kazıma aparatı plastik 75 TL

Sgs tel fırça 89 TL

Sgs yer fırçası 119 TL

Sgs zımba tabancası 549 TL

Boss tape duct tape tamir bandı gri 48 mm 10 mt 49 TL

Sgs speed nitril kaplı örme eldiven 59 TL

Sgs cam menfezi 175 mm 65 TL

Nilson anahtar + topraklı priz + komütatör 50 TL

Tcl 65 inç ultrahd google tv 65p6k 33,900 TL

Senna 55 inç frameless ultra hd qled google tv 55uq9500f 17,490 TL

Dijitsu 43 inç full hd google tv 9,490 TL

Dijitsu 32 inç hd uydu alıcılı tv 5,490 TL

Hp smart tank 581 tanklı yazıcı 7,500 TL

House pratik yazı tahtası 12 inç 299 TL

Samsung a17 5g cep telefonu 6gb/128gb 12,990 TL

Tecno spark slim 4g cep telefonu 8gb/256gb 14,250 TL

Omix o1 neo cep telefonu 8gb/128gb 8,450 TL

Omix o1 icon cep telefonu 8gb/256gb 10,900 TL

House pratik mantar masa lambası 399 TL

Arnica blender seti 1,750 TL

Arzum shake'n take joy sport sürahi blender 1,790 TL

Onvo dijital çay makinesi 1,890 TL

Arnica elektrikli süpürge cyclone 3,500 TL

Frezya 7 parça kase seti 289 TL

Dikdörtgen fırın tepsisi 259 TL

Elegant bölmeli dikdörtgen tabak 159 TL

Leafy ayaklı kahve yanı su bardağı 4 adet 299 TL

Diamond ayaklı şekerlik sunumluk 119 TL

Yuvarlak fırın tepsisi 219 TL

Patisserie ayaklı servis tabağı 229 TL

Cam kapaklı sürahi 149 TL

Colombian kupa 179 TL

Leafy tuzluk biberlik seti 2 adet 99 TL

Basic bölmeli tabak 89 TL

Tokio servis tabağı 18 cm 45 TL

Tokio servis tabağı 12 cm 39 TL

Tokio reçellik 139 TL

Leafy meşrubat bardağı 3 adet 399 TL

Timeless çay bardağı 6'lı 249 TL

Yağlık sirkelik 2'li 219 TL

Timeless kupa seti 2'li 229 TL

Joy kase 4'lü 119 TL

Leafy su şişesi 169 TL

