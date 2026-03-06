BİM'e Samsung cep telefonu geliyor! 13 Mart 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM'e bu hafta evde tadilat, tamirat ve yenilik yapmak isteyenler için pek çok ürün geliyor: SGS markalı darbeli matkap, vidalama setleri ve kaynak makinesi gibi profesyonel el aletlerinin yanı sıra Polisan boya çeşitleri ve çeşitli tesisat malzemeleriyle evdeki eksiklerinizi giderebilirsiniz. Teknoloji meraklıları için TCL ve Senna dev ekran televizyonlar, Samsung ve Omix akıllı telefonlar ile HP yazıcı varken mutfak tarafında Arnica ve Arzum küçük ev aletleri ile şık cam sunum ürünleri BİM raflarındaki yerini alıyor.
Sgs darbeli matkap 600 w 1,290 TL
- Sgs avuç taşlama makinesi 750 w 1,290 TL
- İnce sıcak mum silikon tabancası 30 w 299 TL
- Kalın sıcak mum silikon tabancası 60 w 399 TL
- Sgs panç seti 11 parça 199 TL
- Akü takviye kablosu 600 amp 549 TL
- İnce mum silikon 200 g 99 TL
- Kalın mum silikon 200 g 99 TL
- Plastik yaylı kıskaç seti 6 parça 399 TL
- Freze matkap uç seti 3'lü 129 TL
- Saptak ispatula 89 TL
- Mıknatıslı mini su terazisi 119 TL
- Alüminyum su terazisi 40 cm 199 TL
- Metal sabit sırık 120 cm 99 TL
- Profesyonel oto fırçası 149 TL
- Hızlı yapıştırıcı 200 ml aktivatör + 35 g yapıştırıcı 99 TL
- Fixed f50 tüp silikon 75 TL
- Fixed hızlı yapıştırıcı 20 g 59 TL
- Fixed duvar tamir macunu 650 gr 99 TL
- Ahşap tutkal 100 ml 49 TL
- Boss tape tamir alüminyum bant 48 mm 10 mt 89 TL
- Boss tape çift taraflı köpük bant beyaz 19 mm 2 mt 39 TL
- House pratik el feneri hp105 390 TL
- Şarjlı led aplik 249 TL
- Polosmart akım korumalı priz mp22 490 TL
- Nilson 3'lü grup priz + golyat set 275 TL
- Sgs 20v 1.5 ah tek akülü vidalama seti 1,990 TL
- Sgs 12v 1.5 ah tek akülü vidalama seti 1,490 TL
- Kıl testere seti 275 TL
- Somun adaptör seti 129 TL
- Bits uç seti 15 parça 199 TL
- Köşe vidalama adaptörü mıknatıslı 169 TL
- Tornavida seti blister ambalaj 5'li 269 TL
- Temassız faz kontrol elektrik kaçak akım kalemi 149 TL
- Polisaj ve zımpara seti 8 parça 249 TL
- Pasta polisaj seti 11 parça 349 TL
- Çok amaçlı kablo kesici sıyırma pensesi 449 TL
- Pense 160 mm 299 TL
- Yankeski 160 mm 299 TL
- Kargaburun 160 mm 279 TL
- Mini pense seti 3 parça 449 TL
- Kontrol kalemi + elektrik bandı 129 TL
- Universal mobilya sabitleme kiti 119 TL
- Kemer delme pensesi 249 TL
- Kurbağacık anahtar 10'' 449 TL
- Çatal başlı çekiç 250 g 175 TL
- Lastik tokmak no 50 189 TL
- Allen anahtar takım 9'lu set 229 TL
- Profesyonel maket bıçağı 18 mm 129 TL
- Cırt kelepçe seti 75 TL
- Mini şifreli asma kilit 125 TL
- Tekli plastik vantuz 199 TL
- Sgs invertör kaynak makinesi 125 a 5,250 TL
- Wd-40 yağlayıcı ve pas sökücü 150 ml 129 TL
- Sgs çift taraflı 3+3 merdiven 950 TL
- Sgs plastik çekpas 40 cm 99 TL
- Sgs titreşim önleyici makine ayağı 4 adet 119 TL
- Sgs lavabo açma sustası 3 m 149 TL
- Sgs alüminyum mıknatıslı mini su terazisi 10 cm 89 TL
- Fixed parlat mucize köpük temizleyici 500 ml 129 TL
- Boss tape yapışkanlı gider filtresi 49 TL
- Boss tape lavabo küvet sızdırmazlık bandı 89 TL
- Boss tape kapı ve pencere izolasyon bandı şeffaf 89 TL
- Boss tape kapı ve pencere izolasyon bandı beyaz 89 TL
- Boss tape banyo kaydırmazlık bandı 89 TL
- Boss tape çift taraflı montaj bandı 49 TL
- Boss tape çift taraflı halı kaydırmaz bant 49 TL
- Boss tape magnet bandı 20 mm 89 TL
- Latte masajlı duş başlığı seti 199 TL
- Latte filtreli fonksiyonlu duş başlığı 199 TL
- Latte pervaneli duş başlığı seti 5 fonksiyonlu 199 TL
- Latte evye borusu 299 TL
- Latte mutfak lavabo musluk ucu 175 TL
- Latte 2 fonksiyonlu 720 derece dönen musluk ucu 75 TL
- Latte 2 fonksiyonlu musluk ucu perlatör 75 TL
- Latte 3 fonksiyonlu batarya ucu 79 TL
- Latte krom batarya ucu 99 TL
- Latte tazyikli krom batarya ucu 149 TL
- Aparatlı klozet kapağı çocuk 399 TL
- Mira 3+1 basamak profil merdiven 890 TL
- Polisan acqua tavan boyası 10 l 590 TL
- Polisan acqua iç cephe beyaz plastik boya 5.9 l 490 TL
- Sgs boyacı seti 5'li 329 TL
- Çok amaçlı elastik kova 16 l 175 TL
- Robot fırça plastik saplı 3'lü 99 TL
- Parmak rulo 10 cm 75 TL
- Mini makaralı kablo 5 m 649 TL
- Fixed f280 silikon beyaz şeffaf 119 TL
- Fixed f500 silikonize mastik 500 g 75 TL
- Fixed derz tamir dolgusu 380 g 119 TL
- Fixed mucize temizleme pastası 500 g 99 TL
- Fixed high tack polimer yapıştırıcı 115 g 129 TL
- Sgs pas sökücü sprey 200 ml 99 TL
- Sgs silikon tabancası 149 TL
- Sgs silikon derz çekme raglesi 4 adet 89 TL
- Şeffaf koli bandı 40 mt + bant kesme aparatı 2'li set 99 TL
- Sgs derz kazıma aparatı 89 TL
- Sgs cam kazıma aparatı plastik 75 TL
- Sgs tel fırça 89 TL
- Sgs yer fırçası 119 TL
- Sgs zımba tabancası 549 TL
- Boss tape duct tape tamir bandı gri 48 mm 10 mt 49 TL
- Sgs speed nitril kaplı örme eldiven 59 TL
- Sgs cam menfezi 175 mm 65 TL
- Nilson anahtar + topraklı priz + komütatör 50 TL
Tcl 65 inç ultrahd google tv 65p6k 33,900 TL
- Senna 55 inç frameless ultra hd qled google tv 55uq9500f 17,490 TL
- Dijitsu 43 inç full hd google tv 9,490 TL
- Dijitsu 32 inç hd uydu alıcılı tv 5,490 TL
- Hp smart tank 581 tanklı yazıcı 7,500 TL
- House pratik yazı tahtası 12 inç 299 TL
- Samsung a17 5g cep telefonu 6gb/128gb 12,990 TL
- Tecno spark slim 4g cep telefonu 8gb/256gb 14,250 TL
- Omix o1 neo cep telefonu 8gb/128gb 8,450 TL
- Omix o1 icon cep telefonu 8gb/256gb 10,900 TL
- House pratik mantar masa lambası 399 TL
- Arnica blender seti 1,750 TL
- Arzum shake'n take joy sport sürahi blender 1,790 TL
- Onvo dijital çay makinesi 1,890 TL
- Arnica elektrikli süpürge cyclone 3,500 TL
Frezya 7 parça kase seti 289 TL
- Dikdörtgen fırın tepsisi 259 TL
- Elegant bölmeli dikdörtgen tabak 159 TL
- Leafy ayaklı kahve yanı su bardağı 4 adet 299 TL
- Diamond ayaklı şekerlik sunumluk 119 TL
- Yuvarlak fırın tepsisi 219 TL
- Patisserie ayaklı servis tabağı 229 TL
- Cam kapaklı sürahi 149 TL
- Colombian kupa 179 TL
- Leafy tuzluk biberlik seti 2 adet 99 TL
- Basic bölmeli tabak 89 TL
- Tokio servis tabağı 18 cm 45 TL
- Tokio servis tabağı 12 cm 39 TL
- Tokio reçellik 139 TL
- Leafy meşrubat bardağı 3 adet 399 TL
- Timeless çay bardağı 6'lı 249 TL
- Yağlık sirkelik 2'li 219 TL
- Timeless kupa seti 2'li 229 TL
- Joy kase 4'lü 119 TL
- Leafy su şişesi 169 TL
