Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
17 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

17 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Şubat Salı BİM kataloğu yayınlandı! Haftanın fırsatlarını merak edenler için BİM aktüel kataloğunda pek çok bütçe dostu seçenekler bulabilirsiniz. BİM aktüel ürünler listesinde hem uygun fiyat arayanlar hem de yeni gelecek ürünleri incelemek isteyenler için seçenekler var: Bu salı temel gıdadan atıştırmalığa herkese hitap eden BİM market ürünlerine göz atmak ve daha fazla kataloğu incelemek için bizi takip etmeyi unutmayın. İşte, BİM Salı aktüel kataloğu!

BİM’de bu hafta Proteinocean kolajen, kreatin ve protein tozu gibi takviye gıdalar ile Nutella’nın 1 kg’lık dev kavanozu yer alıyor. Et ve süt ürünleri grubunda Emin dana baton kavurma, Dost %10 yağlı yoğurt ve Teksüt kaşar peyniri gibi temel mutfak ihtiyaçları öne çıkarken atıştırmalık olarak Kinder, Patito ve Luppo markalarının sevilen lezzetleri geliyor. Ayrıca pratik öğün arayanlar için Namet dana döner ve Superfresh mantı gibi dondurulmuş seçenekler de avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

ŞOK'a Tchibo kapsül kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Tchibo kapsül kahve makinesi geliyor!

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

A101'e Stanley termos modelleri geliyor!

A101'e Stanley termos modelleri geliyor!

ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor!

Kinder joy oyuncaklı yumurta 20 g 35 TL

17 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 1

  • Kinder joy oyuncaklı yumurta 20 g 35 TL
  • Karlıtepe karpuz & çilek aromalı maden suyu 6x200 ml 45 TL
  • Patito patates cipsi ranch & ızgara aromalı 135 g 31 TL
  • Patito patates cipsi tuz & sirke aromalı 150 g 35 TL
  • Patito patates cipsi çeşitleri sade & ketçap aromalı 200 g 47,50 TL
  • Hazarbey dut kurusu 100 g 75 TL
  • Munchiz mısır çerezi çeşitleri 117 g 39 TL
  • Patos rolls mısır cipsi acı biber & misket limon aromalı 109 g 29,50 TL
  • Nutova kabak çekirdeği 200 g 62,50 TL
  • Fellas kuruyemiş bar 3x30 g 119 TL
  • Kinder çilekli süt dilimi 28 g 21 TL
  • Kinder country sütlü çikolata kaplı buğday patlaklı bar 23,5 g 14,75 TL
  • Nutella 1 kg 339 TL
  • Kinder bueno fındık dolgulu sütlü çikolata kaplamalı gofret 2x21,5 g 31 TL
  • Hanuta fındıklı kremalı gofret 22x2 g 45 TL
  • Eszet fındıklı ince çikolata 75 g 79 TL
  • Cc kalp şekilli bisküvi pasta tabanı 300 g 49 TL
  • Uno 3 katlı pasta keki çeşitleri 320 g 99 TL
  • Papita muzlu soslu donut 40 g 11 TL
  • Lipton orman meyveleri aromalı soğuk çay 1 l 55 TL
  • Sarıyer gazlı içecek kola 6x330 ml 145 TL
  • Cafe crown salep 400 g 129 TL
  • Cafe crown sıcak çikolata 400 g 129 TL
  • Ülker dido karamelli 37 g 22,50 TL

17 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 2

  • Luppo sütlü çikolata kaplamalı marshmallowlu sandviç kek 14x23 g 99 TL
  • Proteinocean ahududu aromalı kolajen 250 g 299 TL
  • Proteinocean pre-workout çeşitleri 250 g 299 TL
  • Proteinocean kreatin 250 g 299 TL
  • Proteinocean protein bar 50 g 55 TL
  • Proteinocean çikolata aromalı protein tozu 750 g 849 TL
  • Fıstık ezmesi %100 330 g 109 TL
  • Cream of rice çikolata aromalı pirinç kreması 1500 g 269 TL
  • Bcaa+ & glutamine ahududu aromalı 180 g 269 TL
  • Flava c vitamin efervesan 20'li 129 TL
  • Flava multivitamin 60 kapsül 199 TL
  • Aktürk fındık kremalı gofret 475 g 75 TL
  • Bonart motosiklet oyuncaklı yumurta 3x20 g 59 TL
  • First karpuz & yeşil nane aromalı sakız 2x27 g 39 TL
  • Haribo mixbons meyve sulu karışık yumuşak şekerleme 325 g 89 TL
  • Alpia cappuccino aromalı tablet çikolata 100 g 69 TL
  • Eti tutku bold 138 g 29,50 TL
  • Bebeto marshmallow yumuşak şeker 250 g 39 TL
  • Luppo lup lup vişne soslu çikolatalı ıslak kek 40 g 11 TL
  • Torku no 1 yer fıstıklı kremalı gofret 26 g 9,50 TL
  • Eti browni intense kahveli mini kek 10x16 g 69 TL
  • Ülker çizi çıtır peynirli & biftek aromalı kraker 160 g 45 TL
  • Fit green glutensiz yulaflı kraker çeşitleri 40 g 29 TL

Sizin için indirimli atıştırmalık ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bütün piliç (Banvit/Lezita/Hastavuk) 1000 g 59,90 TL

17 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Bütün piliç (Banvit/Lezita/Hastavuk) 1000 g 59,90 TL
  • Emin dana baton kavurma 1000 g 899 TL
  • Dost %10 yağlı yoğurt 1000 g 79,50 TL
  • Teksüt tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 299 TL
  • Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 g 299 TL
  • İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 279 TL
  • Otat tereyağı 1000 g 479 TL
  • Peynir atölyesi olgunlaştırılmış klasik beyaz peynir 500 g 189 TL
  • Aknaz lor peyniri 1000 g 65 TL
  • Ayça yöresel peynir çeşitleri 200 g 79,50 TL
  • Aknaz yarım yağlı taze beyaz peynir 2000 g 289 TL
  • Dost ayran 2 l 69,50 TL
  • Dost salep 1 l 69,50 TL
  • Yörsan %0,5 yağlı süt 1 l 29,50 TL
  • İçim az yağlı yoğurt 3 kg 129 TL
  • Bizim bitkisel krema 200 ml 21,50 TL
  • Maret dana kangal sucuk 500 g 289 TL
  • Namet dana macar salam 150 g 79 TL
  • Pınar hindi salam 900 g 119 TL
  • Cumhuriyet dana pastırma 90 g 189 TL
  • Eker probiyotik yoğurt 900 g 59,50 TL
  • Bonfilet/Paşalı et dana kıyma 1000 g 575 TL
  • Namet dana döner 450 g 299 TL
  • Superfresh mantı 1000 g 160 TL
  • Artmaç makaron 135 g 149 TL
  • Pekfood ayvalı lahmacun 400 g 169 TL

Gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 17 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Su geçirmez CAMPER botta büyük fırsat!

Su geçirmez CAMPER botta büyük fırsat!

 Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

 BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

 Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

 2025’in en çok satan akıllı telefonları belli oldu!

2025’in en çok satan akıllı telefonları belli oldu!

 50 saat pil ömrü ve kusursuz ANC: Anker Space indirimde

50 saat pil ömrü ve kusursuz ANC: Anker Space indirimde

Yarın çok geç olabilir: Eşyalarınızın bozulmaması için şart

Yarın çok geç olabilir: Eşyalarınızın bozulmaması için şart

 Kullanıcıların favorisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

Kullanıcıların favorisi Camper ayakkabıda büyük indirim!

 Akıllı evlerin vazgeçilmezi: Xiaomi akıllı kamera incelemesi

Akıllı evlerin vazgeçilmezi: Xiaomi akıllı kamera incelemesi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri
İş birliği İçerikleri
Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

Kullanıcılardan tam not alan DREO ısıtıcıda indirim başladı

Kullanıcılardan tam not alan DREO ısıtıcıda indirim başladı

Aradığınız sırt çantası burada: The North Face fırsatı kaçmaz

Aradığınız sırt çantası burada: The North Face fırsatı kaçmaz

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung A16 cep telefonu geliyor!

Stanley termoslarda yılın ilk kampanyası!

Stanley termoslarda yılın ilk kampanyası!

Isı termometreli Altınyıldız Classics mont indirimde!

Isı termometreli Altınyıldız Classics mont indirimde!

Su geçirmez ve hafif tasarım: Merrell botta indirim başladı

Su geçirmez ve hafif tasarım: Merrell botta indirim başladı

A101'e Stanley termos modelleri geliyor!

A101'e Stanley termos modelleri geliyor!

A101'e Stanley termos modelleri geliyor!

A101'e Stanley termos modelleri geliyor!

Dostunuzun sağlığı için: Akıllı su sebili fırsat ürünü oldu

Dostunuzun sağlığı için: Akıllı su sebili fırsat ürünü oldu

"Hayat kurtarır"... Kameralı mama kabında indirim var

"Hayat kurtarır"... Kameralı mama kabında indirim var

50 saat pil ömrü ve kusursuz ANC: Anker Space indirimde

50 saat pil ömrü ve kusursuz ANC: Anker Space indirimde

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Jilete elveda! Philips OneBlade günün fırsat ürünü oldu

Jilete elveda! Philips OneBlade günün fırsat ürünü oldu

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Hafif ve şık: PUMA ayakkabı yarı fiyatına düştü!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

Kullanıcılardan tam not alan DREO ısıtıcıda indirim başladı

Kullanıcılardan tam not alan DREO ısıtıcıda indirim başladı

Aradığınız sırt çantası burada: The North Face fırsatı kaçmaz

Aradığınız sırt çantası burada: The North Face fırsatı kaçmaz

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

Zemin tanımayan ayakkabı: Salomon Speedcross Peak indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

1 ve 5 kuruş basılmayacak iddiası! DMM'den açıklama

1 ve 5 kuruş basılmayacak iddiası! DMM'den açıklama

Kilosu 200 TL, vatandaş sıraya girdi! Hiçbiri onun kadar satılmıyor

Kilosu 200 TL, vatandaş sıraya girdi!

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı

HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları'nda istihdam ve sendikalaşma çağrısı

HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları'nda istihdam ve sendikalaşma çağrısı

Bayram ikramiyesinde masadaki rakam belli oluyor: Tahtaya tek tek yazdı!

Bayram ikramiyesinde masadaki rakam belli oluyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.