17 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM’de bu hafta Proteinocean kolajen, kreatin ve protein tozu gibi takviye gıdalar ile Nutella’nın 1 kg’lık dev kavanozu yer alıyor. Et ve süt ürünleri grubunda Emin dana baton kavurma, Dost %10 yağlı yoğurt ve Teksüt kaşar peyniri gibi temel mutfak ihtiyaçları öne çıkarken atıştırmalık olarak Kinder, Patito ve Luppo markalarının sevilen lezzetleri geliyor. Ayrıca pratik öğün arayanlar için Namet dana döner ve Superfresh mantı gibi dondurulmuş seçenekler de avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Kinder joy oyuncaklı yumurta 20 g 35 TL

Karlıtepe karpuz & çilek aromalı maden suyu 6x200 ml 45 TL

Patito patates cipsi ranch & ızgara aromalı 135 g 31 TL

Patito patates cipsi tuz & sirke aromalı 150 g 35 TL

Patito patates cipsi çeşitleri sade & ketçap aromalı 200 g 47,50 TL

Hazarbey dut kurusu 100 g 75 TL

Munchiz mısır çerezi çeşitleri 117 g 39 TL

Patos rolls mısır cipsi acı biber & misket limon aromalı 109 g 29,50 TL

Nutova kabak çekirdeği 200 g 62,50 TL

Fellas kuruyemiş bar 3x30 g 119 TL

Kinder çilekli süt dilimi 28 g 21 TL

Kinder country sütlü çikolata kaplı buğday patlaklı bar 23,5 g 14,75 TL

Nutella 1 kg 339 TL

Kinder bueno fındık dolgulu sütlü çikolata kaplamalı gofret 2x21,5 g 31 TL

Hanuta fındıklı kremalı gofret 22x2 g 45 TL

Eszet fındıklı ince çikolata 75 g 79 TL

Cc kalp şekilli bisküvi pasta tabanı 300 g 49 TL

Uno 3 katlı pasta keki çeşitleri 320 g 99 TL

Papita muzlu soslu donut 40 g 11 TL

Lipton orman meyveleri aromalı soğuk çay 1 l 55 TL

Sarıyer gazlı içecek kola 6x330 ml 145 TL

Cafe crown salep 400 g 129 TL

Cafe crown sıcak çikolata 400 g 129 TL

Ülker dido karamelli 37 g 22,50 TL

Luppo sütlü çikolata kaplamalı marshmallowlu sandviç kek 14x23 g 99 TL

Proteinocean ahududu aromalı kolajen 250 g 299 TL

Proteinocean pre-workout çeşitleri 250 g 299 TL

Proteinocean kreatin 250 g 299 TL

Proteinocean protein bar 50 g 55 TL

Proteinocean çikolata aromalı protein tozu 750 g 849 TL

Fıstık ezmesi %100 330 g 109 TL

Cream of rice çikolata aromalı pirinç kreması 1500 g 269 TL

Bcaa+ & glutamine ahududu aromalı 180 g 269 TL

Flava c vitamin efervesan 20'li 129 TL

Flava multivitamin 60 kapsül 199 TL

Aktürk fındık kremalı gofret 475 g 75 TL

Bonart motosiklet oyuncaklı yumurta 3x20 g 59 TL

First karpuz & yeşil nane aromalı sakız 2x27 g 39 TL

Haribo mixbons meyve sulu karışık yumuşak şekerleme 325 g 89 TL

Alpia cappuccino aromalı tablet çikolata 100 g 69 TL

Eti tutku bold 138 g 29,50 TL

Bebeto marshmallow yumuşak şeker 250 g 39 TL

Luppo lup lup vişne soslu çikolatalı ıslak kek 40 g 11 TL

Torku no 1 yer fıstıklı kremalı gofret 26 g 9,50 TL

Eti browni intense kahveli mini kek 10x16 g 69 TL

Ülker çizi çıtır peynirli & biftek aromalı kraker 160 g 45 TL

Fit green glutensiz yulaflı kraker çeşitleri 40 g 29 TL

Bütün piliç (Banvit/Lezita/Hastavuk) 1000 g 59,90 TL

Emin dana baton kavurma 1000 g 899 TL

Dost %10 yağlı yoğurt 1000 g 79,50 TL

Teksüt tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 299 TL

Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 g 299 TL

İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 279 TL

Otat tereyağı 1000 g 479 TL

Peynir atölyesi olgunlaştırılmış klasik beyaz peynir 500 g 189 TL

Aknaz lor peyniri 1000 g 65 TL

Ayça yöresel peynir çeşitleri 200 g 79,50 TL

Aknaz yarım yağlı taze beyaz peynir 2000 g 289 TL

Dost ayran 2 l 69,50 TL

Dost salep 1 l 69,50 TL

Yörsan %0,5 yağlı süt 1 l 29,50 TL

İçim az yağlı yoğurt 3 kg 129 TL

Bizim bitkisel krema 200 ml 21,50 TL

Maret dana kangal sucuk 500 g 289 TL

Namet dana macar salam 150 g 79 TL

Pınar hindi salam 900 g 119 TL

Cumhuriyet dana pastırma 90 g 189 TL

Eker probiyotik yoğurt 900 g 59,50 TL

Bonfilet/Paşalı et dana kıyma 1000 g 575 TL

Namet dana döner 450 g 299 TL

Superfresh mantı 1000 g 160 TL

Artmaç makaron 135 g 149 TL

Pekfood ayvalı lahmacun 400 g 169 TL

