A101'e Stanley termos modelleri geliyor! 12 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101 markete bu hafta teknoloji, beyaz eşya ve mobilya gibi pek çok kategoride oldukça dikkat çekici markalar geliyor. Apple ve Samsung telefon ve akıllı saatler, Hi-Level, Toshiba ve Onvo televizyon modellerinden Homedius ve Kzy markalarının yatak, koltuk ve şık dolap çözümleri evini yenilemek isteyenleri karşılıyor. Özellikle outdoor ve spor tutkunları için Stanley termoslar, Columbia montlar ve Ugg botların yer alması haftanın en dikkat çeken ürümleri arasında. Ayrıca Volta ve Apec markalı elektrikli bisiklet ile motosiklet seçenekleri de bu hafta A101'de!

Aldın Aldın Ramazan fırsatları

Aldın Aldın gıda fırsatları

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Hi-level 65" frameless uhd qled webos tv 23,999 TL

Toshiba 50" 4k ultra hd vidaa tv 16,999 TL

Onvo 32" hareketli akıllı led ekran 29,999 TL

Onvo 55" frameless ultra hd qled google tv 17,999 TL

Piranha 5510 kablosuz etiket yazıcı 999 TL

Piranha 7847 kablosuz şarjlı bluetooth hoparlör 499 TL

Piranha akım korumalı 5'li uzatma kablosu 329 TL

Osram led ampul 8,5 w 55 TL

Seg cm 711 7 kg çamaşır makinesi 12,999 TL

Seg cfw 4631 buzdolabı 21,499 TL

Altus al65 9823 65" uhd google android tv 23,999 TL

Altus al 380 xe buzdolabı 29,999 TL

Altus al cm 91050 d çamaşır makinesi 17,999 TL

Altus al km 846 ısı pompalı kurutma makinesi 14,499 TL

Altus al 1127 su sebili 5,999 TL

Altus al 413p bulaşık makinesi 11,999 TL

Ipad 10. nesil a14 128 gb tablet 17,999 TL

Apple watch series 11 gps - 46 mm spor kordon akıllı saat 20,999 TL

Apple watch se mxej3tu/a gps - 44 mm spor kordon akıllı saat 10,999 TL

Apple watch series 11 gps - 42 mm spor kordon akıllı saat 18,999 TL

Huawei watch fit 3 solo akıllı saat 3,499 TL

Apple md814tu/a 20w usb-c güç adaptörü 799 TL

Huawei freebuds se 2 bluetooth kulaklık 1,299 TL

Xiaomi redmi 13 8/256 gb cep telefonu 11,999 TL

Xiaomi redmi 13c 8/256 gb cep telefonu 9,999 TL

Samsung galaxy a14 4/128 gb cep telefonu 10,199 TL

Samsung galaxy a13 8/256 gb 5g cep telefonu 13,299 TL

Samsung galaxy s21 fe 8/128 gb cep telefonu 17,999 TL

Samsung galaxy a06 4/128 gb 5g cep telefonu 12,999 TL

Samsung galaxy s23 fe 8/256 gb cep telefonu 33,799 TL

Samsung galaxy a35 8/256 gb 5g cep telefonu 18,299 TL

Samsung galaxy a55 8/256 gb 5g cep telefonu 22,999 TL

Volta vm5 neo üç tekerlekli moped 74,990 TL

Apec 125 cc benzinli motosiklet 39,990 TL

Volta vs2 elektrikli moped 29,990 TL

Volta vb2 pro katlanabilir elektrikli bisiklet 26,990 TL

Volta vb4 elektrikli bisiklet 21,990 TL

Akel katmer ve gözleme sacı 1,399 TL

Homend royaltea elegant 1767h çay makinesi 2,699 TL

Singer m1605 dikiş makinesi 4,999 TL

Kiwi kk3328 cam su ısıtıcı 699 TL

Pierre cardin erkek bakım seti 1,499 TL

Pierre cardin saç sakal kesme makinesi 999 TL

Sinbo scm-2980 kahve baharat öğütme makinesi 649 TL

Sinbo scm-2975 türk kahve makinesi 299 TL

Aprilla ahs 2026 saç düzleştirici 459 TL

Kiwi ksm-2400w mini waffle makinesi 499 TL

Kiwi kcc-4325w koltuk ve halı yıkama makinesi 5,999 TL

Tefal ingenio 15 parça tencere seti 6,499 TL

Korkmaz nora a2968 8 parça çelik tencere seti 4,999 TL

Korkmaz perla maxi a028 çaydanlık takımı 1,699 TL

Philips daily collection hr3705/10 300 w mikser 999 TL

Wmf perfect düdüklü tencere 6,5 l 7,499 TL

Braun cafehouse puraroma kf5601 filtre kahve makinesi 1,999 TL

Delonghi radla s digital trrs0920e.g yağlı radyatör 9,999 TL

Karcher sc 5 easyfix iron plug buharlı temizleyici 21,499 TL

Delonghi magnifica start ecam12.121.b tam otomatik espresso makinesi 13,999 TL

Philips psg6020/20 perfectcare 6000 serisi buhar kazanlı ütü 6,749 TL

Karcher kva 2 şarjlı dikey süpürge 11,999 TL

Karcher kfl 1 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 12,499 TL

Uniorange airsleek k1 pro saç düzleştirici 3,999 TL

Ferre 45-710 mini fırın 3,499 TL

Lego 6395146 botanicals orkide 2,499 TL

Invitation oval tabak 79,50 TL

Paşabahçe plastik kapaklı dikdörtgen borcam 1,150 cc 179 TL

Paşabahçe plastik kapaklı dikdörtgen borcam 1,950 cc 199 TL

Paşabahçe plastik kapaklı yuvarlak borcam 129 TL

Kayık tabak 2'li 79,50 TL

Elysia tatlı tabağı 2'li 149 TL

Plus cam kapaklı saklama kabı 99,50 TL

Scala meşrubat bardağı 6'lı 159 TL

Scala su bardağı 6'lı 149 TL

Aynalı sunum tepsisi 109 TL

Aynalı peçetelik 99,50 TL

Saklama kabı 4x300 ml 29,50 TL

Saklama kabı 3'lü 74,50 TL

Mantı kalıbı 69,50 TL

Figürlü yumurtalık 4'lü 39,50 TL

Tuzluk seti 2'li 59,50 TL

Kristal sunumluk 6'lı 54,50 TL

Havlu askısı 29,50 TL

Saklama kabı 3'lü 1,2 l 69,50 TL

Kilitli saklama kabı 3'lü 109 TL

Düzenleyici raf 149 TL

Raf altı sepet 149 TL

Bulaşıklık 99,50 TL

Süzgeç ve kase seti 2'li 89,50 TL

Kapaklı hamur leğeni 10 l 79,50 TL

Kapaklı kase 89,50 TL

Yumurta saklama organizeri 129 TL

Vip ahmet plastik ürünler adet 35 TL

Lav desenli rimli meşrubat bardağı 69,50 TL

Lav kulplu bardak 59,50 TL

Lav round saklama kabı 380 cc 59,50 TL

Lav desenli saklama kabı 340 cc 49,50 TL

Çelik termos bardak 389 TL

Tantitoni çelik termos 449 TL

Askılı çelik çocuk termos 529 TL

Opal yemek tabağı 59,50 TL

Opal pasta tabağı 59,50 TL

Opal çorba kasesi 59,50 TL

Porselen sufle kase seti 3'lü 99,50 TL

Keramika seramik fincan seti 2'li 179 TL

3 katlı sepet organizer 699 TL

Fiyonk tepsi 29,50 TL

Ahşap saplı kristal sosluk seti 99,50 TL

Plastik piknik seti 69,50 TL

Pipetli lüsterli borosilikat mug 229 TL

Saklama kabı 15 TL ile 29,50 TL arası

Silikon uçlu çelik maşa 99,50 TL

Silikon spatula 99,50 TL

Orkide saksı 1,6 l 39,50 TL

Canlı çiçek orkide 599 TL

Asyale kokulu canlı çiçek büyük boy sümbül 129 TL

Canlı çiçek kalanchoe 119 TL

4 katlı ayakkabı rafı 349 TL

Midi boy saç tokaları 3'lü 99 TL

Silikon figürlü anahtarlık 29,50 TL

Asılabilir dolap içi düzenleyici 29,50 TL

Cam küllük 39,50 TL

Ece mega paket buzdolabı poşeti 80'li 49 TL

Çöp kovası 18 l 149 TL

Tüy toplama rulosu 3'lü 79,50 TL

Desenli çöp kovası 5 l 69,50 TL

Çok amaçlı aktivite koltuğu 9,999 TL

Evdemo 2 kapaklı erzak/kiler dolabı 5,999 TL

Evdemo 4 kişilik masa takımı 6,999 TL

Pamuklu çift taraflı dokuma kilim 80x150 cm 189 TL

Soft klozet takımı 349 TL

Çift taraflı dokuma kilim 120x180 cm 299 TL

Kadın fitilli pijama takımı 449 TL

Silk&blue kadın dantelli bralet 89,50 TL

Peşkir kurulama bezi 3'lü 45 TL

Pierre cardin ortopedik visco yastık 499 TL

Pötikare masa örtüsü 169 TL

Kartopu kristal yumak 2'li 72,50 TL

Kartopu lotus yumak 2'li 72,50 TL

Kartopu flora yumak 2'li 72,50 TL

Kartopu lotus lux yumak 2'li 97,50 TL

Termal yemek taşıma çantası 229 TL

Peluş makyaj/kalem çantası 129 TL

Kartopu cotton love yumak 2'li 149 TL

Kartopu yumurcak yumak 2'li 109 TL

Homedius valeria çift kişilik yataklı koltuk 4,999 TL

Homedius valeria tek kişilik yataklı koltuk 3,499 TL

Homedius flexi bonel pack yatak 4,599 TL

Homedius hyper kuştüyü sünger yatak 2,149 TL

Kzy tek kapak 5 raflı dolap 1,599 TL

Kzy mercan portmanto/çok amaçlı ayakkabılık 3,299 TL

Kzy mobilya 5 raflı geniş kitaplık 2,899 TL

Kzy beramus çok amaçlı dolap 3,049 TL

Kzy reina çok amaçlı kahve köşesi 2,099 TL

Kzy 8 raflı 2 kapaklı 16r çok amaçlı dolap 2,199 TL

Kzy çok amaçlı dolap/mutfak/banyo/balkon/kiler 8 raflı dolap 2,199 TL

Kzy bohem tv ünitesi 1,799 TL

Kzy güneş 4 raflı 2 kapaklı ayakkabılık çok amaçlı dolap 1,649 TL

Kzy pratik çok amaçlı ayakkabılık 1,444 TL

Sezeray lnd fatsa 4 kapaklı gardırop 5,799 TL

Sezeray dicle metalli çekmeceli raflı kapaklı kahve köşesi 5,999 TL

Elfida puflu aynalı makyaj masası 4,999 TL

Lnd özge 5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 2,999 TL

Burçe aynalı makyaj masası 3,499 TL

Sevgi raflı oyun aktivite masası 1,799 TL

Lora 3'lü metalli zigon sehpa 899 TL

Eva 5 raflı modern kitaplık 1,299 TL

Türksit phoenix oyuncu/ofis koltuğu 6,599 TL

Türksit range mini oyuncu koltuğu 3,299 TL

Türksit 807 file koltuk 2,149 TL

Türksit 804 file çalışma koltuğu 1,999 TL

Oyuncak kesilebilir meyveli devirdaimli mutfak lavabosu 649 TL

Barbie oyuncak barbie 65. yıl özel bebek 399 TL

Matchbox tekli arabalar 129 TL

Çekçekli tamir seti 339 TL

Pilsan oyuncak 48 parça köprülü ray yol seti 429 TL

Oyuncak 76 parça büyük bloklar 329 TL

Oyuncak pick-up karavan 199 TL

Oyuncak deluxe çamaşır makinesi 159 TL

Pilsan oyuncak asansörlü yol seti 399 TL

Pilsan oyuncak mini arabalar 6'lı 119 TL

Oyuncak çekici kamyonlar 199 TL

Oyuncak tavalı kesilebilen sebze meyve 219 TL

Oyuncak almira ve mutfağı 179 TL

Oyuncak kalpli dudak makyaj seti 125 TL

Oyuncak elly's world oyun setleri 159 TL

Oyuncak iş araçları 3'lü 179 TL

Stickerlı boyamalar serisi 39,50 TL

Stanley quencher pipetli termos 1,18 l 1,899 TL

Stanley klasik model termos 1,9 l 2,499 TL

Stanley klasik vakumlu çelik termos 1 l 1,899 TL

Stanley adventure to go termos 0,75 l 1,699 TL

Stanley klasik model termos 2,3 l 2,799 TL

Stanley klasik vakumlu çelik termos 1,4 l 2,199 TL

Stanley klasik yemek termosu kaşıklı 0,4 l 1,599 TL

Stanley aerolight termos bardak 0,35 l 1,249 TL

Stanley aerolight transit termos bardak 0,59 l 1,649 TL

Stanley aerolight termos bardak 0,47 l 1,449 TL

Stanley 10-11444 çelik termos bardak 0,23 l 1,199 TL

Stanley klasik vakumlu termos 0,75 l 1,749 TL

Stanley iceflow flip straw tumbler pipetli termos 0,60 l 1,899 TL

Stanley iceflow flip straw pipetli termos 0,89 l 1,999 TL

Columbia delta ridge ii down erkek kaz tüyü mont 6,499 TL

Adidas puffy down h20756 erkek mont 4,999 TL

Columbia powder lite ii full zip jacket kadın mont 6,499 TL

Adidas colorblock down h38372 çocuk mont 1,499 TL

Columbia lake 22 ii down jacket erkek mont 6,999 TL

Adidas cord down hn2137 erkek mont 5,499 TL

Columbia delta ridge ii down hooded jacket erkek mont 8,999 TL

The North Face reversible perrito çocuk mont 2,499 TL

Adidas essentials hl9190 erkek mont 2,999 TL

Ugg classic ultra mini platform kadın bot 8,999 TL

Ugg classic mini ii kadın bot 8,799 TL

Moon Boot jr park tube mid glitter çocuk bot 5,999 TL

Moon Boot jr park boot çocuk bot 3,999 TL

On cloud hi kadın ayakkabı 6,499 TL

On cloudrock waterproof kadın ayakkabı 6,499 TL

Timberland edge erkek bot 3,499 TL

Salomon xa meta kadın ayakkabı 3,799 TL

Wöldern wld-102 katlanabilir portatif dikey ütü 849 TL

Wöldern türk kahvesi makinesi 529 TL

Wöldern wld-du 101 portatif dikey ütü 759 TL

Nave hd002 saç kurutma şekillendirme makinesi 1,169 TL

Piranha 7325 bluetooth'lu çantalı pikap 2,899 TL

Piranha 9030 lcd göstergeli 10.000 mah powerbank 399 TL

Wöldern vc 101 halı koltuk yıkama ve leke çıkartma makinesi 3,269 TL

Fakir alina clean çok fonksiyonlu buharlı temizleyici 2,299 TL

Walke w-fit pink bluetooth'lu uygulamalı yürüyüş bandı 5,099 TL

Walke snow premium seri ayarlanabilir uv korumalı kayak gözlüğü 1,499 TL

Walke premium seri ters duruş inversiyon sehpası 3,399 TL

Walke premium seri çok fonksiyonlu ayarlanabilir ağırlık çalışma istasyonu 8,999 TL

Walke şişme kamp çadırı 6 m² 13,999 TL

Walke şişme kamp çadırı 12 m² 24,999 TL

Walke profesyonel masa tenisi masası 8,999 TL

Walke premium seri manyetik dirençli bisiklet trainer 17,499 TL

